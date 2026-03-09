Çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan ülkeler

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Son aylarda dünya genelinde çocukların ve gençlerin sosyal medya kullanımını sınırlamaya yönelik adımlar artıyor. Bu girişimlerin öncüsü olarak Aralık 2025’te Avustralya, 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayarak uluslararası bir örnek oluşturdu. Bu uygulama, diğer ülkeler tarafından yakından izleniyor ve benzer düzenlemeler hazırlayan devletler için referans niteliğinde.

Avustralya’da yürürlüğe giren yasa, Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch ve Kick platformlarını kapsıyor. Ancak WhatsApp ve çocuklara özel içerik sunan YouTube Kids bu düzenlemenin dışında tutuluyor. Hükûmet, sosyal medya şirketlerinin çocukları platformlardan uzak tutmak için çoklu doğrulama yöntemleri kullanmasını zorunlu kılıyor. Kurallara uymayan şirketlere ise 49,5 milyon Avustralya Dolarına kadar ceza uygulanabilecek.

Bilindiği üzere Türkiye’de 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımının yasaklanması hedefleniyor.

Çok sayıda ülke yasak getiriyor

Danimarka, 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini engellemeyi planlıyor. Kasım 2025’te hükümet, parlamentoda hem iktidar hem de muhalefet partilerinden destek almayı başardı. Yasakla birlikte, yaş doğrulama araçları içeren “dijital kanıt” uygulaması da devreye sokulacak ve 2026 ortasında yasalaşması bekleniyor.

Fransa ise Ocak 2026’da 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayan bir yasa tasarısını parlamentodan geçirdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu düzenlemeyi çocukları ekran bağımlılığı ve aşırı kullanım risklerinden korumak amacıyla destekliyor. Tasarının kesinleşmesi için senatonun onayı bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Almanya’da ise Şubat başında Şansölye Friedrich Merz liderliğindeki muhafazakarlar, 16 yaş altı çocukların sosyal medyayı kullanmasını engellemeyi tartıştı. Ancak koalisyon ortakları arasında tam bir destek sağlanamadığı bildiriliyor.

Yunanistan da 15 yaş altı çocuklar için benzer bir yasak hazırlığında. Ülkede yasa tasarısının yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Endonezya, Mart 2026 başında 16 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı planladığını duyurdu. Başlangıçta YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live ve Roblox gibi popüler platformlar hedef alınacak.

Malezya, Kasım 2025’te benzer bir karar aldı ve bu yıl uygulamaya geçmeyi planlıyor.

Slovenya, 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya erişimini engelleyen bir yasa tasarısı hazırlıyor. Ülke yönetimi, TikTok, Snapchat ve Instagram gibi içerik paylaşım platformlarını düzenlemek istiyor.

İspanya da 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı getirmeyi hedefliyor. Tasarının parlamento onayı alması bekleniyor ve ayrıca sosyal medya yöneticilerinin platformlarında nefret söylemi için kişisel sorumluluk taşıması öngörülüyor.

İngiltere, 16 yaş altı çocukları kapsayan bir yasa üzerinde çalışıyor. Hükûmet, aileler, gençler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alarak yasanın etkinliğini değerlendirecek. Ayrıca, sonsuz kaydırma gibi bağımlılık yaratıcı özelliklerin sınırlanması veya kaldırılması da tartışılıyor.

Öte yandan ABD’de birçok eyalet erişimi kısıtlamış durumda. Kaliforniya ise reşit olmayanlar için algoritmik içerik akışını sınırlamaya yönelik adımlar attı. Ancak ülke genelinde bir karar yok. Önde elen ülkelerin bu yönde adımlar atması, platformların bu uygulamayı dünya genelinde bir standart haline getirme ihtimalini de gündeme taşıyor.

