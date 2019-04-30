Angry Birds oyununun artırılmış gerçeklik (AR) versiyonu indirmeye sunuldu

Popüler Angry Birds serisinin arkasındaki şirket olan Rovio, bugün Apple'ın ARKit teknolojisi ile çalışan ilk ilk Angry Birds artırılmış gerçeklik (AR) oyununun piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Şimdilik iOS platformunda indirilebiliyor

https://itunes.apple.com/us/app/angry-birds-ar-isle-of-pigs/id1456120259?mt=8

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, oyuncunun çevresine yerleştirilenbulmacaya sahip. AR teknolojisi ile, zayıf elementleri bulmak, en iyi doğruluk içinbelirlemek, yeşil domuzları almak, daha fazla puan kazanmak ve daha fazla gizli sürprizleri ortaya çıkarmak içinetmeniz gerekiyor.Kendi ortamınızdaki nesnelerin üzerine yerleştirilen yapıların etrafında fiziksel olarak dolaşabilmenin zevkini yaşayabileceğiniz bu eğlenceli oyunun şimdilikindirmeye sunulduğunu belirtelim. Oyunu çalıştırabilmek için,ve üstü cihazlarda çalışanveya üstü işletim sistemine sahip olmanız gerekiyor. Kaynak bölümündeki linke tıklayıpoyununu,cihazınıza indirebilirsiniz.