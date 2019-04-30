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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Angry Birds oyununun artırılmış gerçeklik (AR) versiyonu indirmeye sunuldu

Mobil dünyanın popüler oyunlarından biri olan Angry Birds, şimdide artırılmış gerçeklik versiyonu ile karşımızda. Yapımcı şirket Rovio, oyunun AR versiyonunu indirmeye sunduğunu açıkladı.
3 hf.
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3
Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Popüler Angry Birds serisinin arkasındaki şirket olan Rovio, bugün Apple'ın ARKit teknolojisi ile çalışan ilk ilk Angry Birds artırılmış gerçeklik (AR) oyununun piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Şimdilik iOS platformunda indirilebiliyor

Angry Birds AR: Isle of Pigs, oyuncunun çevresine yerleştirilen 50'den fazla fizik tabanlı bulmacaya sahip. AR teknolojisi ile, zayıf elementleri bulmak, en iyi doğruluk için farklı açıları belirlemek, yeşil domuzları almak, daha fazla puan kazanmak ve daha fazla gizli sürprizleri ortaya çıkarmak için mücadele etmeniz gerekiyor.

Kendi ortamınızdaki nesnelerin üzerine yerleştirilen yapıların etrafında fiziksel olarak dolaşabilmenin zevkini yaşayabileceğiniz bu eğlenceli oyunun şimdilik iOS versiyonunda indirmeye sunulduğunu belirtelim. Oyunu çalıştırabilmek için, iPhone 6s, iPad Air (3. nesil) ve üstü cihazlarda çalışan iOS 11.0 veya üstü işletim sistemine sahip olmanız gerekiyor. Kaynak bölümündeki linke tıklayıp Angry Birds AR: Isle of Pigs oyununu, ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/angry-birds-ar-isle-of-pigs/id1456120259?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
XanthiN 2 hf.
Çok şarj yiyor maalesef.
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Askaparta 3 hf.
AR piyasası durgun sanki. Beklediği ilgiyi göremedi.
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DH Misafiri 3 hf.
clash of clans tarzı bir oyunun ar versiyonu olsa fena olmaz
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