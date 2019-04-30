Angry Birds oyununun artırılmış gerçeklik (AR) versiyonu indirmeye sunuldu

Teknoloji Editörü
Popüler Angry Birds serisinin arkasındaki şirket olan Rovio, bugün Apple'ın ARKit teknolojisi ile çalışan ilk ilk Angry Birds artırılmış gerçeklik (AR) oyununun piyasaya sürüldüğünü duyurdu.
Şimdilik iOS platformunda indirilebiliyorAngry Birds AR: Isle of Pigs, oyuncunun çevresine yerleştirilen 50'den fazla fizik tabanlı bulmacaya sahip. AR teknolojisi ile, zayıf elementleri bulmak, en iyi doğruluk için farklı açıları belirlemek, yeşil domuzları almak, daha fazla puan kazanmak ve daha fazla gizli sürprizleri ortaya çıkarmak için mücadele etmeniz gerekiyor.
Kendi ortamınızdaki nesnelerin üzerine yerleştirilen yapıların etrafında fiziksel olarak dolaşabilmenin zevkini yaşayabileceğiniz bu eğlenceli oyunun şimdilik iOS versiyonunda indirmeye sunulduğunu belirtelim. Oyunu çalıştırabilmek için, iPhone 6s, iPad Air (3. nesil) ve üstü cihazlarda çalışan iOS 11.0 veya üstü işletim sistemine sahip olmanız gerekiyor. Kaynak bölümündeki linke tıklayıp Angry Birds AR: Isle of Pigs oyununu, ücretsiz olarak cihazınıza indirebilirsiniz.
https://itunes.apple.com/us/app/angry-birds-ar-isle-of-pigs/id1456120259?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle