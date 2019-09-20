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    Facebook ve Ray-Ban akıllı gözlük için ortak çalışıyor

    AR ve VR teknolojileri geliştirdiği bilinen Facebook bu alanda kendine yeni bir ortak buldu. Gelen haberlere göre şirket artırılmış gerçeklik gözlüğü için Ray-Ban ile çalışıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Sosyal medya devi Facebook'un uzun bir süredir AR ve VR teknolojilerine karşı ne denli ilgili olduğunu biliyoruz. Ancak şirket bu konuda çok fazla detay vermekten kaçınıyordu. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre ise Facebook, artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirmek için önemli bir ortaklığa imza attı.

    Orion projesi somut hale geliyor

    CNBC'de yer alan habere göre Facebook, dünyanın önde gelen gözlük üreticilerinden Ray-Ban'in ana şirketi olan Luxottica ile bir ortaklık kurdu. Sosyal medya devinin yaptığı bu hamle ile "Orion" kod adı verdiği projesini tamamlayacağı ve 2023-2025 yılları arasında akıllı gözlüklerini tüketicilerin kullanımın sunacağı ifade ediliyor.
    Bu akıllı gözlüklerin, çağrı alma, çeşitli bilgilere erişme ve konum paylaşma gibi özelliklerle donatılacağı belirtilirken, kullanım kolaylığı açısından yapay zeka destekli bir sesli asistan barındıracağı da sızan bilgiler arasında. Küçük ebatlarda bir cihaz geliştirildiği söylenirken, işin içinde Facebook'un olması ise gizlilik sorularını şimdiden akıllara getirmeye başladı bile.


    https://www.cnbc.com/2019/09/17/facebook-enlists-ray-ban-maker-luxottica-to-make-orion-ar-glasses.html Yorum Yaz
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    LeonEyes 3 sa.
    şu google glass var dı bi zamanlar ne oldu ona cidden güzel bir teknolojiydi ama nedense çıkmadan birileri engel oldu sanırım.
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