Facebook ve Ray-Ban akıllı gözlük için ortak çalışıyor

Sosyal medya devi Facebook'un uzun bir süredir AR ve VR teknolojilerine karşı ne denli ilgili olduğunu biliyoruz. Ancak şirket bu konuda çok fazla detay vermekten kaçınıyordu. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre ise Facebook, artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirmek için önemli bir ortaklığa imza attı.

Orion projesi somut hale geliyor

CNBC'de yer alan habere göre Facebook, dünyanın önde gelen gözlük üreticilerinden Ray-Ban'in ana şirketi olan Luxottica ile bir ortaklık kurdu. Sosyal medya devinin yaptığı bu hamle ile "Orion" kod adı verdiği projesini tamamlayacağı ve 2023-2025 yılları arasında akıllı gözlüklerini tüketicilerin kullanımın sunacağı ifade ediliyor.

https://www.cnbc.com/2019/09/17/facebook-enlists-ray-ban-maker-luxottica-to-make-orion-ar-glasses.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu akıllı gözlüklerin, çağrı alma, çeşitli bilgilere erişme ve konum paylaşma gibidonatılacağı belirtilirken, kullanım kolaylığı açısından yapay zeka destekli birbarındıracağı da sızan bilgiler arasında. Küçük ebatlarda bir cihaz geliştirildiği söylenirken, işin içinde Facebook'un olması iseşimdiden akıllara getirmeye başladı bile.