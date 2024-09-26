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    Meta, Ray-Ban akıllı gözlüğünü yeni yapay zeka özellikleriyle güncelledi

    Meta, ikinci nesil Ray-Ban akıllı gözlüklerini şeffaf çerçevelerin yanında, hatırlatıcılar ve canlı çeviri gibi yeni yapay zeka özellikleriyle güçlendirdiğini açıkladı. 
    Meta, Ray-Ban akıllı gözlüğüne yeni yapay zeka özellikleri ekledi Tam Boyutta Gör
    Meta, Connect etkinliğinde ikinci nesil Ray-Ban akıllı gözlüklerini şeffaf çerçevelerin yanında, hatırlatıcılar ve canlı çeviri gibi yeni yapay zeka özellikleriyle güçlendirdiğini açıkladı. 

    Meta Ray-Ban'a gelen özellikler

    Yeni gelen hatırlatıcılar özelliğiyle, çevrenizdeki eşyalara bakarak gözlükten eşyalarla ilgili hatırlatıcı oluşturmasını isteyebiliyorsunuz.  Örneğin, "Merhaba Meta, bana önümüzdeki pazartesi o kitabı almamı hatırlat." gibi. Gözlükler ayrıca QR kodlarını tarayabilecek ve yazılı bir telefon numarasını arayabilecek.

    Meta, Ray-Ban akıllı gözlüğüne yeni yapay zeka özellikleri ekledi Tam Boyutta Gör
    Meta ayrıca, gözlüklerin çevrenizi daha iyi tarayabilmesi ve çevrenizdekilerle ilgili sorulara yanıt verebilmesi için Meta AI'ya video desteği ekliyor. Bunların yanında daha incelikli başka iyileştirmeler de var. Daha önce, gözlüğün baktığınız şeye göre bir komuta yanıt vermesi için "Hey Meta, bak ve bana söyle" ile bir komutta bulunmanız gerekiyordu. Ancak yeni güncellemeyle Meta AI, önünüzde olanlarla ilgili sorgulara daha doğal isteklerle yanıt verebilecek. 

    Meta Ray-Bans halihazırda durağan görüntülerden birkaç dili çevirebiliyor. Meta şimdi ise, gözlüklerdeki hoparlörler aracılığıyla duyduklarınızı gerçek zamanlı olarak çevirebilecek bir çeviri özelliği üzerinde çalıştığını söylüyor. Bu özellik önümüzdeki aylarda kullanıma sunulduğunda İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca arasında çeviri yapabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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