Meta, Ray-Ban akıllı gözlüğünü yeni yapay zeka özellikleriyle güncelledi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Meta, Connect etkinliğinde ikinci nesil Ray-Ban akıllı gözlüklerini şeffaf çerçevelerin yanında, hatırlatıcılar ve canlı çeviri gibi yeni yapay zeka özellikleriyle güçlendirdiğini açıkladı.

Meta Ray-Ban'a gelen özellikler

Yeni gelen hatırlatıcılar özelliğiyle, çevrenizdeki eşyalara bakarak gözlükten eşyalarla ilgili hatırlatıcı oluşturmasını isteyebiliyorsunuz. Örneğin, "Merhaba Meta, bana önümüzdeki pazartesi o kitabı almamı hatırlat." gibi. Gözlükler ayrıca QR kodlarını tarayabilecek ve yazılı bir telefon numarasını arayabilecek.

Tam Boyutta Gör Meta ayrıca, gözlüklerin çevrenizi daha iyi tarayabilmesi ve çevrenizdekilerle ilgili sorulara yanıt verebilmesi için Meta AI'ya video desteği ekliyor. Bunların yanında daha incelikli başka iyileştirmeler de var. Daha önce, gözlüğün baktığınız şeye göre bir komuta yanıt vermesi için "Hey Meta, bak ve bana söyle" ile bir komutta bulunmanız gerekiyordu. Ancak yeni güncellemeyle Meta AI, önünüzde olanlarla ilgili sorgulara daha doğal isteklerle yanıt verebilecek.

Meta Quest 3S VR başlığı resmen tanıtıldı: Ön siparişler açıldı 19 sa. önce eklendi

Meta Ray-Bans halihazırda durağan görüntülerden birkaç dili çevirebiliyor. Meta şimdi ise, gözlüklerdeki hoparlörler aracılığıyla duyduklarınızı gerçek zamanlı olarak çevirebilecek bir çeviri özelliği üzerinde çalıştığını söylüyor. Bu özellik önümüzdeki aylarda kullanıma sunulduğunda İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca arasında çeviri yapabilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Meta, Ray-Ban akıllı gözlüğüne yeni yapay zeka özellikleri ekledi