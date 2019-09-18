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    Google, Pixel 4 modelinin mercan renk seçeneği ile geleceğini doğruladı

    Teknoloji devi Google'ın tanıtmaya hazırlandığı ve kullanıcılar tarafından merakla beklenen akıllı telefon modeli Pixel 4'ün, mercan renk seçeneği ile geleceği onaylandı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Google'ın 15 Ekim tarihinde New York'ta düzenleyeceği lansman etkinliğinde tanıtacağı Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefon modelleriyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şirket dün gönderdiği basın davetiyeleri ile lansman tarihini doğrularken, şimdi de verdiği reklamla mercan renk seçeneğini onayladı.

    Üç renk seçeneğiyle geliyor

    New York'un ünlü Times Meydanı'ndaki dijital reklam panolarından biri, fotoğrafta da görebileceğini üzere Google tarafından kiralandı. Bu panoda yayınlanan Google Pixel 4 modelinin ise mercan renkte olması ise cihazların siyah ve beyaza ek olarak üçüncü bir renk seçeneğiyle geleceğini de doğrulamış oldu. Zira mercan renk seçeneği şimdiye kadar sadece sızıntılarda dile getirilmişti ve artık resmileşti.
    Gelen haberlere göre her iki Pixel 4 modeli de Snapdragon 855 yonga seti, 6 GB RAM ve çift arka kamera kurulumu (12 MP ana sensör, 16 MP telefoto lens) ile gelecek. Daha küçük olan Pixel 4, 5.7 inç 90Hz 1080p + OLED ekran ve 2.800 mAh batarya ile gelirken, Pixel 4 XL modeli ise 90Hz 1440p + OLED panel ve 3.700 mAh bataryaya sahip olacak.


    https://www.gsmarena.com/google_confirms_pixel_4s_coral_color_with_times_square_ad-news-39221.php Yorum Yaz
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    Symbianist 1 sa.
    Zaten bu sene S855’i hızlandırıp piyasaya sürdüler. Google’ın yerinde olsam Pixel 4’ü S855, Pixel 4 XL’yi S855+ ile piyasaya sürerdim.
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