Google, Pixel 4 modelinin mercan renk seçeneği ile geleceğini doğruladı

Google'ın 15 Ekim tarihinde New York'ta düzenleyeceği lansman etkinliğinde tanıtacağı Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefon modelleriyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şirket dün gönderdiği basın davetiyeleri ile lansman tarihini doğrularken, şimdi de verdiği reklamla mercan renk seçeneğini onayladı.

Üç renk seçeneğiyle geliyor

New York'un ünlü Times Meydanı'ndaki dijital reklam panolarından biri, fotoğrafta da görebileceğini üzere Google tarafından kiralandı. Bu panoda yayınlanan Google Pixel 4 modelinin ise mercan renkte olması ise cihazların siyah ve beyaza ek olarak üçüncü bir renk seçeneğiyle geleceğini de doğrulamış oldu. Zira mercan renk seçeneği şimdiye kadar sadece sızıntılarda dile getirilmişti ve artık resmileşti.

https://www.gsmarena.com/google_confirms_pixel_4s_coral_color_with_times_square_ad-news-39221.php

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Gelen haberlere göre her iki Pixel 4 modeli deyonga seti,ve çift arka kamera kurulumu (12 MP ana sensör, 16 MP telefoto lens) ile gelecek. Daha küçük olan Pixel 4,90Hz 1080p + OLED ekran vebatarya ile gelirken,modeli ise 90Hz 1440p + OLED panel vebataryaya sahip olacak.