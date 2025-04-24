Meta, akıllı gözlükleri için canlı çeviri özelliğini kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör Meta akıllı gözlükler için canlı çeviri özelliği, Meta Connect 2024 etkinliğinde duyurulmuş, Aralık ayında da erken erişim programı aracılığıyla belli ülkelerde kullanıma sunulmuştu. Bugünden itibaren daha geniş çapta kullanıma sunulmaya başlandı. Kullanıcılar, İngilizce, Fransızca, İtalyanca veya İspanyolca konuşan biriyle rahatça sohbet edebilecek, gözlük aracılığıyla tercih etttiği dilde gerçek zamanlı çeviriyi duyabilecek.

Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlükleri 1 milyondan fazla sattı 2 ay önce eklendi

Meta Ray-Ban akıllı gözlüklere gelecek yeni özellikler

Canlı çeviri, başka bir dilde konuşan kişinin söylediklerini çevirirken, yanıtlar bağlı akıllı telefonda görülebilecek. Kullanıcıların dil paketini indirmeleri gerekecek. Canlı çeviri özelliği internetsiz kullanılabilecek.

Meta, yakın gelecekte akıllı gözlüklerin yerleşik kamera aracılığıyla kullanıcının gördüğü her şeyi görebileceği ve gerçek zamanlı yapay zeka sohbetlerine olanak tanıyacak Live AI özelliğini tanıtmayı planlıyor. Kullanıcılar, WhatsApp, Messenger, iPhone ve Android’in mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla halihazırda mevcut olan işlevselliğe benzer şekilde gözlükteki Instagram’dan doğrudan mesaj, fotoğraf, sesli ve görüntülü arama gönderip alabilecek. Meta akıllı gözlükler, yemek hazırlama, bahçe işleri ve daha fazlası için eller serbest yardım sunabilecek. Kullanıcılar, “Hey” komutunu vermeden doğrudan sorular sorabilecek.

Meta, Ray-Ban akıllı gözlüğü Meksika, Hindistan, BAE gibi daha fazla ülkede satışa sunacağını da söyledi. Ray-Ban Meta gözlük şu anda Wayfarer, Headliner ve Skyler olmak üzere üç çerçeve stili seçeneğiyle geliyor ve fiyatı 299 dolardan başlıyor. Ülkemizde Ray-Ban akıllı gözlüklerin kullanıma ilişkin Türkçe destek makaleleri yer alsa da resmi olarak satışta değil ve fiyatı çok değişkenlik gösteriyor.

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Ray-Ban Meta gözlükler için canlı çeviri kullanıma sunuldu