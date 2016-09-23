"Facebook video izlenme oranlarını abartıyor"

2014 yılından bu yana Facebook’un sosyal ağda aktif olarak kullandığı video reklamlar konusunda önemli bir iddia ortaya atıldı. The Wall Street Journal’da yayınlanan habere göre platformun açıkladığı izlenme sürelerinin gerçeği yansıtmadığı ve fazlasıyla abartıldığı ifade ediliyor.

Buna göre 2 yıl boyunca video reklamların ortalama izlenme sürelerinin yanlış hesaplandığı, hatanın 3 saniyeden kısa içerik görüntülemelerinin hesaplamanın dışında tutulmasından kaynaklandığı söyleniyor. Bir reklam ajansı ise Facebook’un ortalama izlenme sürelerini yüzde 60 ila yüzde 80 arasında "şişirdiğini" dile getiriyor.

Facebook 3 saniye kuralına düzenleme getiriyor

üç saniyenin üzerinde video izleyen kişilerin hesaplandığı belirtildi. Konuyla ilgili resmi blogu üzerinden açıklama yayınlayan sosyal ağ, istatistiklerin tanımlanma yöntemi ile hesaplamanın nasıl yapıldığına dair farka açıklık getirdi. Görüntülenen ortalama video süresinin hesaplanmasında toplam izlenme süresinin toplam izleyici sayısına bölünmesiyle elde edildiği fakat algoritmadaki bir hata sonucunda sadecevideo izleyen kişilerin hesaplandığı belirtildi.

Hatayı düzelterek daha anlaşılır hale getirmek için videonun toplam izleme süresi toplam izleme sayısına bölünecek ve artık otomatik olarak başlatılan videolar da uygulamaya dahil edilecek. Diğer taraftan izleme süreleri ise yüzdelik dilimlerle değerlendirilecek. Facebook hakkındaki iddialara "algoritmadaki hata" söylemiyle açıklık getirmeye çalışsa da yaşanan bu durum akıllarda soru işaretleri oluşturmaya yetti.

http://www.wsj.com/articles/facebook-overestimated-key-video-metric-for-two-years-1474586951