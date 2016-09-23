"Facebook video izlenme oranlarını abartıyor"

Haber Editörü
2014 yılından bu yana Facebook’un sosyal ağda aktif olarak kullandığı video reklamlar konusunda önemli bir iddia ortaya atıldı. The Wall Street Journal’da yayınlanan habere göre platformun açıkladığı izlenme sürelerinin gerçeği yansıtmadığı ve fazlasıyla abartıldığı ifade ediliyor.
Buna göre 2 yıl boyunca video reklamların ortalama izlenme sürelerinin yanlış hesaplandığı, hatanın 3 saniyeden kısa içerik görüntülemelerinin hesaplamanın dışında tutulmasından kaynaklandığı söyleniyor. Bir reklam ajansı ise Facebook’un ortalama izlenme sürelerini yüzde 60 ila yüzde 80 arasında "şişirdiğini" dile getiriyor.
Facebook 3 saniye kuralına düzenleme getiriyor
Konuyla ilgili resmi blogu üzerinden açıklama yayınlayan sosyal ağ, istatistiklerin tanımlanma yöntemi ile hesaplamanın nasıl yapıldığına dair farka açıklık getirdi. Görüntülenen ortalama video süresinin hesaplanmasında toplam izlenme süresinin toplam izleyici sayısına bölünmesiyle elde edildiği fakat algoritmadaki bir hata sonucunda sadece üç saniyenin üzerinde video izleyen kişilerin hesaplandığı belirtildi.
Hatayı düzelterek daha anlaşılır hale getirmek için videonun toplam izleme süresi toplam izleme sayısına bölünecek ve artık otomatik olarak başlatılan videolar da uygulamaya dahil edilecek. Diğer taraftan izleme süreleri ise yüzdelik dilimlerle değerlendirilecek. Facebook hakkındaki iddialara "algoritmadaki hata" söylemiyle açıklık getirmeye çalışsa da yaşanan bu durum akıllarda soru işaretleri oluşturmaya yetti.
http://www.wsj.com/articles/facebook-overestimated-key-video-metric-for-two-years-1474586951 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
google işletme maliyeti milyon dollar olan blogspot sistemini insanlara sunuyor !
ama profesyonel reklam verenler google 1 google'la çalışan reklam tıklama paydaşına para verince reklam verenin 1 verdiği 2 ye bölününe haliyle alakasız sitelerde bile reklamlar görüne biliyor ! sözde filtre özelliği var ama trilyon tane site var hangi birini sisteme gireceksin ! önce alakasız tıklama olduğunu analiz raporunda görene kadar her tıklamada 1 $ boşu boşuna gittiğini görüyor insanlar zaten !
özetle ! facebook sosyal medya üzerinden 1 kişi 1000 kişiyi etkiler açısından reklam işleri için google gibi reklam payı çözüm ortakları yok !
ve facebook şaka maka reklam alma ve güvenilir tıklama açısından daha yüksek bir sadakata sahip çünkü bir reklama tıklamak hiç bir 3. tarafın işine yaramıyor !
hal böyle olunca google yandaşı bazı teknoloji editörleri belki haklı oldukları bir konu olabilir ! ama facebook fazla gösterim sayısı yapmasının kime ne zararı var ki !?
şu an internet üzerinde bir reklam verme durumum olsaydı !
kesinlikle şüphesiz facebook a reklam verirdim !
en azında reklam konusunda 2. bir ortağın alakalı alakasız tıklama ihtimali olmazdı ! ve dahası google reklamlar sayesinde ayda 1000 $ kazanan ve bunu açık açık yazanlar var ! google bunlara hiç bir şey yapmıyor !
google anca zaten kendi sitesine tıklama ihtimali olası olan ve dahası hadi adam tıklamış bare bir sonraki ay bu usulsüz durumu ödemeden kessene be google !
ama bunu yapmıyor ! hesabı banlıyor ! insanlara doğru yapmalarını ve doğruyu öğretmek yerine sonsuza kadar kapatılan reklam paylaşım hesapları yüzünden
google kendi mezarını kazadığında haberi yok ! bu gün google reklamlarından pay edinmeye çalışıp ban yiyen nesil çek değil 5 yıl sonra internet üzerinden profesyonel ticaret anlamıyla ! google ın yaptığının hesabını google la iş yapmamak noktasında kararlı olarak gösteriyor ! ve bu sayı artıkça google reklam gelirleri ciddi bir şekilde düşecektir !
bundan sonra google quantum bilgisayarla insan genetiği veya gdo lu gıda veya ilaç sektörlerine geçerse şaşırmayın zaten google normal şartlarda bir arama motoru ömrü biti ama devamlı yan gelirler oluşturan bir ticari şirket olduğu için geçmişin mirasını şu an için bu şekilde sürdüre biliyor ama yakında bu projelerde bir noktadan sonra diğer rakip arama motorları için geleceğin hedefi olacaktır !
son olarak her şeyin bir otonoma bağlanacağı bir yapay zeka ile geleceğin sistemini kurma ve buna göre insanları şekillendirmeye kadar gidecek bir gelecek var ortada !