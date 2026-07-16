Dünya sosyal medyayı gençlere kısıtlıyor: İşte sınırlama getiren tüm ülkeler

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Tam Boyutta Gör Çocukların ve ergenlerin internet kullanımını kısıtlayacak yasalar son dönemde hızla yaygınlaşıyor. Avustralya'nın başlattığı sosyal medya yasaklarına Fransa, İngiltere, Danimarka gibi ülkelerin de katılmasıyla birlikte bu yasaklar hızla küresel hâle geldi. Üstelik sosyal medya yasaklarına katılan ülkelerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Nitekim Türkiye de bu yönde adımlar atmaya başladı.

Bu hafta benzer bir haber de Güney Kore'den geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre Güney Kore yönetimi, 14 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınırlıma getirecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışmaya başladı.

Üst üste gelen bu haberler ışığında biz de şu ana kadar bu yönde adım atan ülkeleri ve tasarlanan düzenlemelerini detaylarını derleyip listeledik. İşte son dönemde devreye sokulan ya da planlandığı duyurulan yayılan sosyal medya yasakları:

Sosyal Medyaya Yaş Sınırlaması Getiren Ülkeler

Tam Boyutta Gör Avustralya: Hızla yayılanan yaş sınırlamalarında ilk taşı atan ülke oldu. Geçtiğimiz yılın sonunda, aralarında Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch, Kick gibi en popüler ağların da olduğu pek çok platforma yaş sınırı getirdi. Kurallara uymayan şirketlere ağır para cezaları koyduğu için Meta ve X gibi şirketler belli yaşın altındaki kullanıcılara ait hesapları devre dışı bıraktı. Ancak uygulama hâlâ tam anlamıyla sonuç vermiş değil. Çünkü çocuklar ve gençler, VPN gibi yan yolları kullanarak bir şekilde bu platformlara erişmeye devam ediyor. Bu yüzden şimdi VPN'lere yönelik yasaklar da gündemde.

Danimarka: Henüz yürürlükte bir yasa olmasa da Avustralya'dan sonra bu konuyu gündeme taşıyan ilk ülkelerden biri oldu. 15 yaş sınırının bu yıl bitmeden devreye girmesi bekleniyor. Aynı İngiltere ve Polonya'da olduğu gibi kısıtlamayı okullardaki akıllı telefon yasağıyla birleştirmeyi planlıyor.

Endonezya: 16 yaş altı çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan ilk Güneydoğu Asya ülkesi oldu; Mart ayında alınan karar doğrultusunda YouTube, TikTok, X, Facebook, Instagram ve Roblox "yüksek riskli" platformlar olarak belirlendi.

Brezilya: Mart 2026’da “Dijital Çocuk ve Ergen Statüsü” (ECA Digital) kapsamında 16 yaş altı kullanıcıların hesaplarının velilerinin hesaplarına bağlanması zorunlu hâle getirildi. Bağımlılık yaratan özellikler (sonsuz kaydırma gibi) sınırlandırıldı, yaş doğrulaması güçlendirildi ve platformlara önemli yükümlülükler yüklendi. Topyekûn yasak yerine veli denetimi ve daha güvenli tasarım odaklı bir yaklaşım benimsendi.

Malezya: Haziran 2026 itibarıyla 16 yaş altı kullanıcılar için sosyal medya yasağını devreye soktu. Avustralya modeline benzer şekilde yaş doğrulaması (eKYC) zorunlu hâle getirildi. Özellikle 8 milyondan fazla kullanıcısı olan platformlar hedef alındı.

İngiltere: Kısa süre önce görevden ayrılan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağının 2027 yılının bahar aylarında yürürlüğe gireceğini açıkladı. Ayrıca 16-17 yaşındaki kullanıcıların hesaplarına gece 00.00 ile 06.00 arasında devreye giren, ancak ayarlardan kapatılabilen bir kısıtlama da getirilecek. Otomatik oynatma ve sonsuz kaydırma gibi özellikler bu yaş grupları için varsayılan olarak kapatılacak.

Fransa: Cumhurbaşkanı Macron'un desteklediği düzenlemeyle 15 yaş altına sosyal medya erişimi sınırlandırılmaya çalışılıyor. Senato tasarıyı onayladı, uygulama ve denetim mekanizmaları hâlâ tartışılsa da 15 yaş altına yönelik yasağın yakında devreye girmesi bekleniyor.

ABD: Ulusal düzeyde bir yasak olasılığı düşük görünse de Florida ve Utah gibi eyaletler kendi düzenlemelerini hayata geçirdi; bazı düzenlemeler mahkemelerce ifade özgürlüğü gerekçesiyle durduruldu. Kaliforniya ve Teksas'ta da 2026 için tartışmalar sürüyor.

Türkiye: 22 Nisan 2026'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 1 Mayıs 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanan 7578 sayılı Kanun'la, sosyal ağ sağlayıcıların 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacağı ve bu konuda yaş doğrulama dâhil gerekli tedbirleri alması gerektiği hükme bağlandı. Düzenleme 1 Kasım 2026'da fiilen yürürlüğe girecek. Platformlara ayrıca ebeveyn kontrol paneli sunma, 15-18 yaş grubuna özel ayrıştırılmış hizmet verme ve aldatıcı reklamları engelleme yükümlülüğü getirildi. Kurallara uymayan platformlara önce idari para cezası, ardından kademeli olarak internet trafiği bant genişliğinin daraltılması (yüzde 30'dan yüzde 90'a kadar) uygulanabilecek. Bununla birlikte BTK, 13 yaş altı çocuklar için ayrı ve daha kapsamlı bir kısıtlama üzerinde de çalışıyor.

15 yaş altındaki gençlere sosyal medya yasağı komisyondan geçti 3 ay önce eklendi

Yunanistan: Ocak 2027'den itibaren 15 yaşından küçüklerin sosyal medyaya erişiminin yasaklanacağını açıkladı.

Norveç: Mevcut 13 yaş sınırını 16'ya çıkarmayı değerlendiriyor.

Avusturya: Mart 2026’da 14 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağı konusunda hükümet anlaşması sağladı. Şu sıralar uygulama takvimi netleştiriliyor.

İspanya, Portekiz, Almanya, İtalya, Slovenya: Benzer yaş kısıtlamalarını değerlendiren ya da meclis gündemine taşıyan ülkeler arasında. Gerçi İtalya'da Başbakan Meloni, yasakların kolayca aşılabileceğini savunarak bu yönde bir düzenlemeye şimdilik sıcak bakmadığını belirtti.

AB düzeyinde: Avrupa Komisyonu'nun konuya ilişkin bir yasa taslağını Eylül 2026'ya kadar hazırlaması bekleniyor.

Güney Kore: Bu hafta listeye katıldı. Güney Kore İletişim Komisyonu, 14 yaş altı çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklamayı değerlendiriyor. Ülkede zaten 16 yaş altı çocuklar için gece 00.00-06.00 arasında çevrim içi oyun yasağı uygulanıyor; yeni düzenlemeyle bu koruma sosyal medyaya da genişletilmek isteniyor.

Görüldüğü gibi liste her geçen ay biraz daha uzuyor. Mevcut bilgilere göre şu anda 40'tan fazla ülkede benzer düzenlemeler gündemde. Öte yandan Çin gibi ülkelerde ise zaten uzun süredir çocuklara yönelik oldukça katı yaş, süre ve içerik kısıtlamaları uygulanmaya devam ediyor.

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Dünya sosyal medyayı gençlere kısıtlıyor

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