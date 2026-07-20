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    TikTok, YouTube'un yapay zeka özelliğini alıyor

    Yapay zeka ile üretilen deepfake videolar içerik üreticilerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri. TikTok, YouTube'un da kullandığı AI aracıyla bu soruna çözüm getiriyor.

    tiktok benzerlik algılama yapay zeka özelliği Tam Boyutta Gör
    TikTok, yapay zeka tarafından oluşturulan benzerlikleri algılayan ve içerik üreticilerinin bu AI videoları platforma bildirmesine olanak tanıyan isteğe bağlı bir aracı test ediyor. İçerik üreticilerinin bunu kullanabilmek için gerçek zamanlı selfie ve kimlik doğrulama yoluyla kimliklerini doğrulamaları gerekecek.

    TikTok'a benzerlik algılama özelliği geliyor

    Yeni araç, içerik üreticilerinin TikTok'ta yüzlerinin yapay zeka ile değiştirilmiş veya üretilmiş versiyonlarına yer veren içerikleri bulmasına yardımcı olacak. İçerik üreticileri, bu gönderileri ve hesapları inceleyip bildirebilecek. Yalnız, raporlamak için kişinin kimlik kontrolünden geçmesi gerekecek. TikTok, bunun için gerçek zamanlı çekilmiş bir selfie ve kimlik doğrulaması yapacak. TikTok'un kimlik doğrulama sürecinde belgelerin saklanmadığı üçüncü taraf bir hizmet kullandığı söyleniyor.

    Benzerlik algılama özelliği şu anda test aşamasında. Testler başarılı olursa, muhtemelen daha geniş bir ölçekte kullanıma sunulacak.

    Deepfake'ler ilk kez sorun teşkil etmiyor. TikTok da bu mücadelede yalnız değil. Bu yılın başlarında YouTube, deepfake görüntülere karşı mücadele etmek için kendi yüz tarama yapay zeka aracını kullanıma sundu. Bu araç öncelikle siyasetçiler ve gazeteciler gibi belirli kullanıcı grubuna sunuldu. Sonrasında herkese açıldı.

    Deepfake'lerin sorunu, yapay zeka geliştikçe daha ikna edici hale gelmeleri. İnsanların çıplak fotoğraflarını oluşturmak için deepfake araçlarını kullanan ya da normal giyinik fotoğraflardan çıplak versiyonlarını yaratan uygulamalar kullanan kişilerle ilgili olaylar yaşandı. Hatta Grok bile kullanıcıların bunu yapmasına olanak sağladığı için eleştirilere maruz kaldı.

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