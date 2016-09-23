Cep telefonlarında taksite yeni düzenleme geliyor

Hatırlayacağınız gibi yaklaşık 2 yıl önce ekonomik yapının iyileştirilmesi adına yapılan değişiklikle 1 Şubat 2014'te cep telefonlarına taksit yasağı getirilmişti. Bu tarihten itibaren teknoloji mağazalarında kredi kartıyla yapılan cep telefonu alışverişlerinde taksit uygulaması kaldırılmıştı.

Uzun süredir kulislerde konuşulan "Cep telefonlarına taksit geri geliyor." yönündeki haberlere açıklık getiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kredi ve kredi kartlarındaki değişiklikler hakkında bilgi verdi.

Buna göre kredi kartlarında genel taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkarılacak ancak elektrik-elektronik eşya ve bilgisayarlarda taksit sayısı 9 aydan 6 aya indirilecek. Cep telefonlarına ise taksit olmayacak fakat bu noktada özel bir uygulama getirilecek. Düzenlemeyle birlikte sadece yerli telefon üreticilerine 12 aya kadar taksit imkanı verilecek ve diğer markalar için taksit yasağı devam edecek. Böylelikle iç pazar canlandırılarak cari açığın dengelenmesi hedefleniyor.

Hangi telefonlar "yerli üretim" sınıfına giriyor?

Açıklama "yerli üretim" konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi. Zira ülkemizde operatörlerin büyük bölümü belirli bir marka cep telefonuna kendi logolarını basarak piyasaya sürüyorlar. Yeni uygulamayla birlikte bu tür cihazlara da taksit yapılabileceği düşünülüyor ancak henüz net bir bilgi yok.

Diğer taraftan günümüzde cep telefonları faturaya yansıtılarak taksitle satılıyor. Kulislerde konuşulanlara göre düzenlemeyle birlikte bazı yabancı üreticilerin ülkemizdeki taksit imkanından yaralanabilmek ve yeni pazarlara açılabilmek için operatörlerle işbirliği yapabilecekleri dile getiriliyor.

Yeni taksit düzenlemeleri nasıl olacak?

Kredi kartıyla genel tüketim: 9 aydan 12 aya çıkarıldı

Telekomünikasyon, akaryakıt, gıda, yemek, hediye kartı, hediye çeki: Taksit yok



Elektrik-elektronik eşya, bilgisayar: 9 aydan 6 aya düşürüldü



Havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler, kulüp ve derneklere ödemeler ile vergi ödemeleri: 9 taksit



Kozmetik: 9 ay taksit imkanı vardı, şimdi taksit yapılmayacak



Kurumsal kart harcamaları: 9 aydan 12 aya çıkarıldı



Tüketici kredilerinde vade sınırı: 36 aydan 48 aya çıkarıldı



Konut kredilerinde kredi sınırı: Yüzde 75'ten yüzde 80'e çıkarıldı

