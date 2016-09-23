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Cep telefonlarında taksite yeni düzenleme geliyor

Kredi kartlarına yönelik gerçekleştirilen düzenleme hakkında bilgi veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, cep telefonlarına taksit yapılacağını ancak bunun için bir şart olduğunu açıkladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
18,4b
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105
Cep Telefonları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hatırlayacağınız gibi yaklaşık 2 yıl önce ekonomik yapının iyileştirilmesi adına yapılan değişiklikle 1 Şubat 2014'te cep telefonlarına taksit yasağı getirilmişti. Bu tarihten itibaren teknoloji mağazalarında kredi kartıyla yapılan cep telefonu alışverişlerinde taksit uygulaması kaldırılmıştı.
Uzun süredir kulislerde konuşulan "Cep telefonlarına taksit geri geliyor." yönündeki haberlere açıklık getiren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kredi ve kredi kartlarındaki değişiklikler hakkında bilgi verdi.
Buna göre kredi kartlarında genel taksit sınırı 9 aydan 12 aya çıkarılacak ancak elektrik-elektronik eşya ve bilgisayarlarda taksit sayısı 9 aydan 6 aya indirilecek. Cep telefonlarına ise taksit olmayacak fakat bu noktada özel bir uygulama getirilecek. Düzenlemeyle birlikte sadece yerli telefon üreticilerine 12 aya kadar taksit imkanı verilecek ve diğer markalar için taksit yasağı devam edecek. Böylelikle iç pazar canlandırılarak cari açığın dengelenmesi hedefleniyor.

Hangi telefonlar "yerli üretim" sınıfına giriyor?

Açıklama "yerli üretim" konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi. Zira ülkemizde operatörlerin büyük bölümü belirli bir marka cep telefonuna kendi logolarını basarak piyasaya sürüyorlar. Yeni uygulamayla birlikte bu tür cihazlara da taksit yapılabileceği düşünülüyor ancak henüz net bir bilgi yok.
Diğer taraftan günümüzde cep telefonları faturaya yansıtılarak taksitle satılıyor. Kulislerde konuşulanlara göre düzenlemeyle birlikte bazı yabancı üreticilerin ülkemizdeki taksit imkanından yaralanabilmek ve yeni pazarlara açılabilmek için operatörlerle işbirliği yapabilecekleri dile getiriliyor. 

Yeni taksit düzenlemeleri nasıl olacak?

  • Kredi kartıyla genel tüketim: 9 aydan 12 aya çıkarıldı 
  • Telekomünikasyon, akaryakıt, gıda, yemek, hediye kartı, hediye çeki: Taksit yok
  • Elektrik-elektronik eşya, bilgisayar: 9 aydan 6 aya düşürüldü
  • Havayolları, seyahat acenteleri, taşımacılık, konaklama, sağlık ve sosyal hizmetler, kulüp ve derneklere ödemeler ile vergi ödemeleri: 9 taksit
  • Kozmetik: 9 ay taksit imkanı vardı, şimdi taksit yapılmayacak
  • Kurumsal kart harcamaları: 9 aydan 12 aya çıkarıldı
  • Tüketici kredilerinde vade sınırı: 36 aydan 48 aya çıkarıldı
  • Konut kredilerinde kredi sınırı: Yüzde 75'ten yüzde 80'e çıkarıldı

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featfromcrash 3 yıl en beğenilen
insanların en çok aldığı elektrik-elektronik eşyaların 9 dan 6 ya düşmesi, bayanların tükettiği kozmetik ürünlerinde taksitin kalkması, tüketici kredilerinin 36 dan 48 çıkması, bireysel kredi çekip alın demek.
İhtiyaca yönelik değil, bankaların daha çok kucağına oturma amaçlı güzel değişim olmuş güzel..
Özeti şu: Devletten kalırsa bankalar öpecek.
insanların en çok aldığı elektrik-elektronik eşyaların 9 dan 6 ya düşmesi, bayanların tükettiği kozmetik ürünlerinde taksitin kalkması, tüketici kredilerinin 36...
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Aslanhan. 3 yıl
Vestel 12 değil, 120 ay taksit yapsa yine almam.
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Firaristt 3 yıl
Başlıklar biraz daha açıklayıcı olsa iyi olur. Click bait tipinde başlıklar bir hayli arttı Donanım haber'de.
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BaŞKumandaN 3 yıl
Vestel alsak telefon elimizde patlar herhalde. Ben vestele pek güvevenmiyorum telefon konusunda. Fakat beyaz eşyaları gayet iyi yapıyorlar.
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paspascan 3 yıl
olum taksit seçeneği artmıcakmıydı, hani 24 taksit falan olmucakmıydı

bi arkadaşım tv için bugün gitmiş mağazaya, 5 taksit demişler

daha da düşmüş taksit seçeneği


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BekirTemel 3 yıl
Lobiler istediğini sonunda aldı. :D
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DH Misafiri 3 yıl
Ülkemizde olaylara cok genel bakılıyor. Detaya girilmiyor. Bu yüzden çözümler başarısız oluyor. Sürekli deneme yanılma ile verimsizlik yaşanıyor.
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serafon 3 yıl
Ülkemizde olaylara cok genel bakılıyor. Detaya girilmiyor. Bu yüzden çözümler başarısız oluyor. Sürekli deneme yanılma ile verimsizlik yaşanıyor.
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ozgurkimil 3 yıl
Kendi telefonlarimizi uretme konusuna gelirsek bu konuda da yapabilecegimiz ancak montajlamak olacaktir. Bir cep telefonu ekrani veya islemcisi uretmek milyarlarca dolarlik bir yatırım gerektiriyor. Ulkemizde bu yatirimin altindan kalkabilecek yerli bir markamiz bulunmuyor. İş sadece parayla da bitmiyor ayrıca uzun yillara dayanan bir arge sureci de gerekli. Kısacası eger bir cep telefonu montajı yapabilirsek bununla övunmeliyiz :-)
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dracofire 3 yıl ozgurkimil
ozgurkimil

Kendi telefonlarimizi uretme konusuna gelirsek bu konuda da yapabilecegimiz ancak montajlamak olacaktir. Bir cep telefonu ekrani veya islemcisi uretmek milyarlarca dolarlik bir yatırım gerektiriyor. Ulkemizde bu yatirimin altindan kalkabilecek yerli bir markamiz bulunmuyor. İş sadece parayla da bitmiyor ayrıca uzun yillara dayanan bir arge sureci de gerekli. Kısacası eger bir cep telefonu montajı yapabilirsek bununla övunmeliyiz :-)

Milyardolarlara gerek yok. Bu konuda da pek bilgi sahibi olmadığınız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bursada 30 milyon euroya çip üretim fabrikası açıldı. İnternetten sağda solda okuduğun uydurma yazılara itibar edersen tabiki kafanda maliyetleri şişirirsin. O çip fabrikasının neler yapabileceği konusunda bir araştırma yap istersen ha ne dersin?
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gs09gs09 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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igetsky 3 yıl
Ozet: zorlunun cuzdanini nasil kabartiriz
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greenk 3 yıl
Yerli malı satılsın istiyorsan. Üreticeksin ithal mal sokmayacaksın ülkene yiyorsa tabi.
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draw1907 3 yıl
Vatandaşa yasak olan cep telefonuna taksit neden ticari kartı olanlara serbest? Adamların zaten parası var şirketi var, benden az vergide ödüyorlar ee daha ne olsun ki?
Şu ülkede biri gelip vatandaştan yana olacak mı merak ediyorum. Geçmişten günümüze kadar bakın 1 tane yasa vatandaşın faydasına çıkmamıştır. 1 Allah'ın kulu da o meclise gidince bizi bu halk buraya getirdi şunlara bir iyilik yapalım demiyor.
Ne dersek boş birazdan biri gelir saymaya başlar yollar, köprüler diye :)
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kreat 3 yıl draw1907



Nerden tutsan elınde kalır bu düzenlemeler.Amaç ekonomik iyileştirme değil.Birilerinin ekmeğine yağ sürmek.Halkı ellerinden geldiğince ekonomik olarak boğmak istiyorlar bence.
Nitekim seçim zamanı gördük. Asgari ücret mevzusundan bahsedıyorum.Benim gördüğüm mantık şu;
"Halkı sefilliğe, 3 kuruşa muhtaç edelim ki oy toplamak için elimizde koz olsun"
3 kurusa muhtac bırakılan halk, mecburen gitti oy verdi.


Bana bu ve bunun gibi dayatmaları layık görenlere hakkımı helal etmiyorum.
Bunlara oy verene de hakkımı helal etmiyorum.
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Kartal Göz 3 yıl
Vestel'den telefon alacağıma dumanla haberleşirim daha iyi. Vestel alma aldırma! Gururla Vergi(?)

Ayrıca bu DH de iyice BoşHaber.com'a bağladı. Lan madem madem taksitin gelip gelmeyeceğini bilmiyorsun bize niye soruyorsun? Bu editörleri yoldan topluyorlar galiba.

Edit: Başlığı değiştirmiş.
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