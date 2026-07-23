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    RTÜK Başkanı sinyali verdi: YouTube'a RTÜK denetimi gelebilir

    TBMM'de konuşan RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, YouTube'un lisanslanması ve sosyal medya yayınlarının denetlenmesine yönelik yasal düzenleme ihtiyacına dikkat çekti. 

    RTÜK Başkanı sinyali verdi: YouTube'a RTÜK denetimi gelebilir Tam Boyutta Gör
    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, TBMM’de gerçekleştirdiği sunumda dijital yayıncılık ve sosyal medya platformları için yeni düzenlemelerin sinyalini verdi. Mehmet Daniş, YouTube gibi yayıncılık faaliyeti yürüten platformların lisanslanması gerektiğini, sosyal medya içeriklerinin RTÜK tarafından denetlenebilmesi için de yeni bir yasal çerçeveye ihtiyaç olduğunu söyledi. Ayrıca TV, dizi ve filmlerdeki akıllı işaretlerin güncelleneceğini duyurdu.

    RTÜK Başkanı Daniş: "YouTube'u lisanslamamız gerekiyor"

    Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Mehmet Daniş, medya tüketiminin büyük ölçüde dijital platformlara kaydığına dikkat çekti. Bu nedenle mevcut mevzuatın güncellenmesi gerektiğini belirten Daniş, "Mevzuatımızın yenilenmesi ve mümkünse YouTube gibi habercilik, yayıncılık yapan kuruluşları da bizim lisanslamamız gerekiyor." dedi.

    Sosyal medyada ve dijitalde gelişmeleri izleyip raporlayabilecek bir programı "birkaç ay içerisinde" devreye alacaklarını bildiren RTÜK Başkanı Daniş, RTÜK’e yasal yetki verilmesi halinde sosyal medya ve dijital mecralardaki yayınların denetlenebileceğini söyledi.

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    Akıllı İşaretler güncelleniyor

    Televizyon yayınları, dijital içerik platformları ve sinemalarda kullanılan Akıllı İşaretler Koruyucu Sembol Sistemi’nde güncellemeye gidiliyor. Mevcut sembollere yenileri eklenecek ve çocuklara uygun olmayan içeriklerin yayın saatleri yeniden düzenlenecek.

    Akıllı İşaretler Koruyucu Sembol Sistemi’nde yapılacak güncelleme ile:

    • 10+ ve 16+ yaş kategorileri eklenecek.
    • Bağımlılık ve uygunsuz dil uyarıları ilk kez semboller arasında yer alacak.
    • Şiddetin türleri, ayrımcılık ve intihar içeriklerine yönelik daha ayrıntılı uyarılar kullanılacak.
    • Zorbalık ilk kez çok boyutlu şekilde değerlendirilerek içerik sınıflandırmasına dahil edilecek.
    • Çocuklara uygun olmayan içeriklerin yayın saatleri yeni yaş sınıflandırmasına göre yeniden düzenlenecek.

    RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler de Gençlerin Medya Kullanımı ve Dijital Okuryazarlık Araştırması-2025'in sonuçlarını Komisyon üyeleriyle paylaştı. 26 ilde 15-21 yaş arası 7 bin 511 gençle yapılan araştırma sonuçlarını açıklayan Güler, "Gençlerimiz sosyal medyayı günlük ortalama 3 saat 24 dakika, isteğe bağlı yayın platformlarını günlük ortalama 58 dakika, televizyonu 40 dakika, radyoyu ise 38 dakika düzeyinde kullanmaktadırlar." dedi.

    RTÜK Başkan Yardımcısı: “Sosyal medyaya düzenleme talebi gençlerden gelmektedir”

    Gençlerin yüzde 88'inin sosyal medyada yaş sınırı istediğini, talep edilen ortalama yaşın 16 çıktığını bildiren RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler, "Düzenleme talebi sadece devletten ve TBMM'den değil, gençlerin kendisinden de gelmektedir. Gençler, dijital dünyanın imkanlarından faydalanmak isterken aynı zamanda kontrolsüz erişimin risklerinin de farkındadır." ifadelerini kullandı

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