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    WhatsApp'ta kullanıcı adıyla iletişim başlıyor: Bu ayarı mutlaka yapın!

    WhatsApp, kullanıcı adı ayırtma sistemini sunduktan sonra bazı hesaplar için telefon numarası paylaşmadan sohbete imkan veren kullanıcı adlarını etkinleştirdi. Ancak bilmeniz gereken bir ayar var!

    whatsapp kullanıcı adınız hazır mesajı Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kullanıcı adı rezervasyon sistemini kullanıma sunduktan sonra sınırlı sayıda hesapta özelliği etkinleştirmeye başladı. Artık mesajlaşmak için cep telefonu numaranızı paylaşmayacaksınız, kullanıcı adınızı vermeniz yeterli olacak. Ancak, WhatsApp kullanıcı adınızı aldıysanız, size herkesin ulaşmasını engellemek için yapmanız gereken önemli bir ayar var.

    Kullanıcı adı anahtarınızı oluşturun

    whatsapp kullanıcı adı anahtarı oluşturma Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, bazı hesaplarda kullanıcı adı ile mesajlaşmayı etkinleştirdi. Uygulama içinde “Kullanıcı adınız hazır” mesajınızı görüyorsanız, artık WhatsApp’ta iletişim için telefon numaranızı paylaşmak zorunda değilsiniz, bunun yerine kullanıcı adınızı paylaşabilirsiniz. Kullanıcı adınızı bilen herhangi biri size WhatsApp’tan mesaj atabilir ancak PIN ayarlamanız durumunda yalnızca dört haneli şifreyi bilen biri sizinle iletişime geçebilir.

    WhatsApp kullanıcı adı anahtarı oluşturma adımları

    1. WhatsApp’ı açın
    2. Profil resminize dokunun
    3. Hesap - Kullanıcı Adı bölümüne gidin
    4. “Benimle kullanıcı adıyla iletişime geçin”e dokunun
    5. Anahtarımı bilen kişiler seçeneğini seçin
    6. Kullanıcı adı anahtarınız oluşturulacak
    7. Anahtarı kaydedin
    8. Farklı bir anahtar al seçeneğiyle PIN kodunu değiştirebilirsiniz
    9. Anahtarınız, profil ayarlarında kullanıcı adınızın altında görünecektir.

    WhatsApp kullanıcı adı anahtarı, kullanıcı adınızla sizinle kimlerin iletişime geçebileceğini belirlemenizi sağlayan, isteğe bağlı bir koddur. Kullanıcı adı anahtarını açtığınızda -mevcut WhatsApp kişileriniz arasında olmayan- yeni kişilerin sizinle mesajlaşmak için hem kullanıcı adınızı hem de anahtarınızı bilmesi gerekir.

    Ayarlar - Profil bölümüne giderek kullanıcı adı özelliğini kontrol edebilirsiniz. Eğer mevcutsa, aynı sayfadan istediğiniz zaman kullanıcı adı oluşturabilir, mevcut kullanıcı adınızı değiştirebilir ya da silebilirsiniz. Facebook veya Instagram’daki kullanıcı adınızı da kullanabilirsiniz. Diğer platformlardan farklı olarak, WhatsApp'ta kullanıcı adı tamamen isteğe bağlı bir özellik.

    Kullanıcı adlarının telefon numaralarının yerini almayacağını da belirtmek gerekiyor. WhatsApp'a kaydolmak ve kullanmak için cep telefonu numarası gerekliliği devam edecek ve mevcut sohbetlerde telefon numaraları gözükecek.

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