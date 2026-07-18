WhatsApp'ta kullanıcı adıyla iletişim başlıyor: Bu ayarı mutlaka yapın!

Kullanıcı adı anahtarınızı oluşturun
WhatsApp kullanıcı adı anahtarı oluşturma adımları
- WhatsApp’ı açın
- Profil resminize dokunun
- Hesap - Kullanıcı Adı bölümüne gidin
- “Benimle kullanıcı adıyla iletişime geçin”e dokunun
- Anahtarımı bilen kişiler seçeneğini seçin
- Kullanıcı adı anahtarınız oluşturulacak
- Anahtarı kaydedin
- Farklı bir anahtar al seçeneğiyle PIN kodunu değiştirebilirsiniz
- Anahtarınız, profil ayarlarında kullanıcı adınızın altında görünecektir.
WhatsApp kullanıcı adı anahtarı, kullanıcı adınızla sizinle kimlerin iletişime geçebileceğini belirlemenizi sağlayan, isteğe bağlı bir koddur. Kullanıcı adı anahtarını açtığınızda -mevcut WhatsApp kişileriniz arasında olmayan- yeni kişilerin sizinle mesajlaşmak için hem kullanıcı adınızı hem de anahtarınızı bilmesi gerekir.
Ayarlar - Profil bölümüne giderek kullanıcı adı özelliğini kontrol edebilirsiniz. Eğer mevcutsa, aynı sayfadan istediğiniz zaman kullanıcı adı oluşturabilir, mevcut kullanıcı adınızı değiştirebilir ya da silebilirsiniz. Facebook veya Instagram’daki kullanıcı adınızı da kullanabilirsiniz. Diğer platformlardan farklı olarak, WhatsApp'ta kullanıcı adı tamamen isteğe bağlı bir özellik.
Kullanıcı adlarının telefon numaralarının yerini almayacağını da belirtmek gerekiyor. WhatsApp'a kaydolmak ve kullanmak için cep telefonu numarası gerekliliği devam edecek ve mevcut sohbetlerde telefon numaraları gözükecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: