WhatsApp'ta kullanıcı adıyla iletişim başlıyor: Bu ayarı mutlaka yapın!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör WhatsApp, kullanıcı adı rezervasyon sistemini kullanıma sunduktan sonra sınırlı sayıda hesapta özelliği etkinleştirmeye başladı. Artık mesajlaşmak için cep telefonu numaranızı paylaşmayacaksınız, kullanıcı adınızı vermeniz yeterli olacak. Ancak, WhatsApp kullanıcı adınızı aldıysanız, size herkesin ulaşmasını engellemek için yapmanız gereken önemli bir ayar var.

WhatsApp kullanıcı adı alma nasıl yapılır? 2 hf. önce eklendi

Kullanıcı adı anahtarınızı oluşturun

Tam Boyutta Gör WhatsApp, bazı hesaplarda kullanıcı adı ile mesajlaşmayı etkinleştirdi. Uygulama içinde “Kullanıcı adınız hazır” mesajınızı görüyorsanız, artık WhatsApp’ta iletişim için telefon numaranızı paylaşmak zorunda değilsiniz, bunun yerine kullanıcı adınızı paylaşabilirsiniz. Kullanıcı adınızı bilen herhangi biri size WhatsApp’tan mesaj atabilir ancak PIN ayarlamanız durumunda yalnızca dört haneli şifreyi bilen biri sizinle iletişime geçebilir.

WhatsApp kullanıcı adı anahtarı oluşturma adımları

WhatsApp’ı açın Profil resminize dokunun Hesap - Kullanıcı Adı bölümüne gidin “Benimle kullanıcı adıyla iletişime geçin”e dokunun Anahtarımı bilen kişiler seçeneğini seçin Kullanıcı adı anahtarınız oluşturulacak Anahtarı kaydedin Farklı bir anahtar al seçeneğiyle PIN kodunu değiştirebilirsiniz Anahtarınız, profil ayarlarında kullanıcı adınızın altında görünecektir.

WhatsApp kullanıcı adı anahtarı, kullanıcı adınızla sizinle kimlerin iletişime geçebileceğini belirlemenizi sağlayan, isteğe bağlı bir koddur. Kullanıcı adı anahtarını açtığınızda -mevcut WhatsApp kişileriniz arasında olmayan- yeni kişilerin sizinle mesajlaşmak için hem kullanıcı adınızı hem de anahtarınızı bilmesi gerekir.

Ayarlar - Profil bölümüne giderek kullanıcı adı özelliğini kontrol edebilirsiniz. Eğer mevcutsa, aynı sayfadan istediğiniz zaman kullanıcı adı oluşturabilir, mevcut kullanıcı adınızı değiştirebilir ya da silebilirsiniz. Facebook veya Instagram’daki kullanıcı adınızı da kullanabilirsiniz. Diğer platformlardan farklı olarak, WhatsApp'ta kullanıcı adı tamamen isteğe bağlı bir özellik.

Kullanıcı adlarının telefon numaralarının yerini almayacağını da belirtmek gerekiyor. WhatsApp'a kaydolmak ve kullanmak için cep telefonu numarası gerekliliği devam edecek ve mevcut sohbetlerde telefon numaraları gözükecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp kullanıcı adı anahtarı (PIN) oluşturma nasıl yapılır?

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: