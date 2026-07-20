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    Sosyal medyada PlayStation'ın fiziksel oyun kararını destekleyenler bot çıktı!

    PlayStation, Ocak 2028'den itibaren yeni oyunlar için fiziksel oyun diskleri üretmeyecek. Sony'nin yalnızca dijital kararı sosyal medyada destek buldu ancak bunların bot olduğu ortaya çıktı.

    sony playstation fiziksel oyun disk kararı sosyal medya botları Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın fiziksel oyunlardan uzaklaşma hamlesine verilen tepki ezici bir şekilde olumsuz oldu. Sosyal medyada az da olsa tamamen dijital geleceği benimseyenlerin paylaşımlarına rastlamak mümkün. Ancak, bu destekçiler gerçek PlayStation hayranları değil; yıllar sonra Sony’nin kararını desteklemek için ortaya çıkmış botlar.

    PlayStation "yalnızca dijital" kararına botlardan destek!

    YouTube kanalı Moore's Law Is Dead, PlayStation'ın dijital oyun planlarını olumlu bir şekilde paylaşan çeşitli sosyal medya hesaplarını inceliyor ve uzun süredir hiçbir paylaşım yapmayan bu hesapların birden Sony ve diğer oyun şirketlerini destekleyen gönderiler paylaştıklarını fark ediyor. Altı yıldır aktif olmayan bir hesap, GTA 6’yı öven paylaşımlarla geri dönüyor. Başka bir hesap, üç yıl sonra aktif hale geliyor ve PlayStation'ın dijital stratejisi hakkında paylaşımlar yapıyor. Bu hesapların resmi ve benzer bir dil kullanması, daha sonra silinen profillerle etkileşimde bulunması ve yapay zeka tarafından oluşturulmuş gibi görünen profil resimlerine sahip olması bot olduklarını doğruluyor. Ancak, bu hesapların Sony tarafından açıldığına ve kontrol edildiğine dair bir kanıt yok.

    Ocak 2028 itibarıyla fiziksel disk içeren oyunlar gelmeyecek

    Sony, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada Ocak 2028'den itibaren tüm yeni PlayStation oyunları için fiziksel disk üretimini durduracağını doğruladı. Bu tarihten sonra çıkış yapan yeni oyunlar, PlayStation Store ve perakendeciler aracılığıyla dijital olarak satışa sunulacak. Son tarihten önce piyasaya sürülen oyunlar bundan etkilenmeyecek. Bu arada, geçtiğimiz yıl oyun satışlarının yaklaşık %80’ini dijital oyunlar oluşturdu.

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