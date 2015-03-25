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Facebook videoları artık platform dışarısına da çıkartılabilecek

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook videoları artık platform dışarısına da çıkartılabilecek
 
Sosyal medyanın nüfus şampiyonu Facebook, bugün düzenlenen F8 Geliştirici Konferansı'nda ürün pazarlama yöneticisi Deborah Liu'nun açıkladığı kadarıyla artık kendi videolarının platform dışına taşınmasına da imkan tanıyacak.
Kısa zaman içerisinde herkesin kullanımına açılacağı belirtilen bu yeni imkan sayesinde Facebook'a yüklenen videolar "Embed" kodu üzerinden belirlenen diğer internet siteleri üzerine de kolayca eklenebilecek. Daha önce kendi videoları için buna izin vermeyen sosyal medya devi, böylece hem paylaşım sürecini kolaylaştıracak hem de daha fazla kitleye ulaşabilecek.
Günde 3 milyardan fazla video izlendiği belirtilen Facebook, hatırlayacağınız üzere 2014'ün son aylarında da detaylarına burada değindiğimiz yeni video sayfa tasarımına geçiş yapmıştı.


http://mashable.com/2015/03/25/facebook-embeddable-video-player/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=rss Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
javaprof 4 yıl
Kim youtube yerine bunu tercih eder ki youtube dan embed kod alip hem site reklamindan hep youtube adsensenseden para kazanabilirsinz facebook hem youtube kadar kaliteli degil hemde para vermiyor.gerci 1.5 yilda 240 lira kazandim youtubedan ama cok iyi kazananlarda var sans isi
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