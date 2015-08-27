Facebook, web sürümüne fotoğraf düzenleme desteği getirdi

Sosyal medyanın büyük ismi Facebook, mobil sonrası standart internet tarayıcılar üzerinden erişilebilen sürümüne de fotoğraf düzenleme özellikleri getirdi.

Herkes için kullanıma sunulan bu yeni özellik sayesinde Facebook'a yüklenen fotoğraflar üzerinde artık temel bazı değişiklikler yapılabiliyor. Yükleme ekranındaki fotoğraflarlara yerleştirilen "Fotoğrafı Düzenle" seçeneğiyle açılan özel menü, kişilerin fotoğraflarına farklı filtreler, metinler ve çıkartmalar eklemesine imkan tanıyor. Ayrıca fotoğraflar isteğe bağlı olarak kırpılarak boyutlandırılabiliyor ya da döndürülebiliyor.

Facebook bu yeni özelliğiyle basit fotoğraf düzenleme işlemleri için harici yazılımlara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/08/27/facebook-just-added-photo-filters-stickers-and-more-on-the-web/