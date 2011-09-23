Facebook yeni profil tasarımı Timeline'ı duyurdu

Google'ın iddialı sosyal ağı Google+'ın pek çok yenilikle kapalı davetiye sisteminden çıkarak yaygın kullanıma başlaması gözleri Facebook'un dün başlayan f8 2011 geliştirici konferansında duyuracağı yeniliklere çevrildi.





Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in yaptığı açılış konuşmasında sosyal ağın yeni profil tasarımı Timeline - Zaman Çizgisi de katılımcılara tanıtıldı.





Timeline, kullanıcıların tüm geçmişini tek bir menü altında görebilmesini amaçlıyor. Facebook, ağında yapılan bir güncelleme daha sonra kaybolduğu için bu boşluğu doldurmayı istiyor. Kullanıcılar geçmişlerine ait fotoğraf, etkinlik ve gönderileri profil sayfalarının sağ tarafına yerleştirilen Timeline menüsü ile kolaylıkla takip edebiliyor.

Timeline içeriği yıllara ve aylara göre sıralayabiliyor. Ağdaki geçmişinizde bulunan fotoğrafları, durum güncellemeleri ve etkinlikler zaman çizginize otomatik olarak ekleniyor.





Facebook daha önce kullanıcıların geçmişteki güncellemelerini görebilecekleri bir uygulamayı hizmete sokmuştu. Timeline bu uygulamayı bir adım ileriye taşıyor ve geçmişinizi fotoğraf, lokasyon, video gibi filtrelerle farklı şekillerde görüntülemenizi sağlıyor. Facebook kullanıcının kendisini daha çok keşfetmesini istiyor.





Timeline'a ayrıca uygulamalar, beğeniler ve diğer pek çok içerik de eklenerek organize edilebiliyor. Böylece kullanıcı hayat hikayesini kendi istediği biçimde şekillendirebiliyor.

Facebook'un yeni "Zaman Tüneli" sayfasının tasarımının üst bölümünde ise kullanıcılar diledikleri bir fotoğrafı kapak olarak kullanabilecek. Kapak fotoğrafının sağ tarafında ise bir zaman cetveli bulunacak.





Timeline tasarımı seçilen pilot kullanıcılar tarafından test edilmeye başlandı. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde de tüm kullanıcılara yayınlanacak.