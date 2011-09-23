Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook yeni profil tasarımı Timeline'ı duyurdu

7 yıl
7,3b
1
18
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Google'ın iddialı sosyal ağı Google+'ın pek çok yenilikle kapalı davetiye sisteminden çıkarak yaygın kullanıma başlaması gözleri Facebook'un dün başlayan f8 2011 geliştirici konferansında duyuracağı yeniliklere çevrildi. 

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in yaptığı açılış konuşmasında sosyal ağın yeni profil tasarımı Timeline - Zaman Çizgisi de katılımcılara tanıtıldı.

Timeline, kullanıcıların tüm geçmişini tek bir menü altında görebilmesini amaçlıyor. Facebook, ağında yapılan bir güncelleme daha sonra kaybolduğu için bu boşluğu doldurmayı istiyor. Kullanıcılar geçmişlerine ait fotoğraf, etkinlik ve gönderileri profil sayfalarının sağ tarafına yerleştirilen Timeline menüsü ile kolaylıkla takip edebiliyor.
Timeline içeriği yıllara ve aylara göre sıralayabiliyor. Ağdaki geçmişinizde bulunan fotoğrafları, durum güncellemeleri ve etkinlikler zaman çizginize otomatik olarak ekleniyor.

Facebook daha önce kullanıcıların geçmişteki güncellemelerini görebilecekleri bir uygulamayı hizmete sokmuştu. Timeline bu uygulamayı bir adım ileriye taşıyor ve geçmişinizi fotoğraf, lokasyon, video gibi filtrelerle farklı şekillerde görüntülemenizi sağlıyor. Facebook kullanıcının kendisini daha çok keşfetmesini istiyor. 

Timeline'a ayrıca uygulamalar, beğeniler ve diğer pek çok içerik de eklenerek organize edilebiliyor. Böylece kullanıcı hayat hikayesini kendi istediği biçimde şekillendirebiliyor.
Facebook'un yeni "Zaman Tüneli" sayfasının tasarımının üst bölümünde ise kullanıcılar diledikleri bir fotoğrafı kapak olarak kullanabilecek. Kapak fotoğrafının sağ tarafında ise bir zaman cetveli bulunacak.

Timeline tasarımı seçilen pilot kullanıcılar tarafından test edilmeye başlandı. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde de tüm kullanıcılara yayınlanacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tanreall 7 yıl en beğenilen emre845
emre845

sadtneverdie

erencexor

facebookun chat mesajlarını otomatik olarak facebook üzerinde arşivleme olayı çok uyuz bir şey ! yani dün kanka, can ciğher olduğunuz arkadaşınızla onun bunun dedikodusunu yaptıysanız yarın o arkadaşınızla sonradan papaz olursanız vay halinize ! aynı amerikan filimlerindeki gibi ;) söyleyeceğiniz her şey, alehinizde delil olarak kullanılacaktır. misali facebook eski arkadaşlarınızı bulmanın yanı sıra eski hesapların defterlerinide açan, bir sosyal ağ olduğunu unutmayın. kısacası facebook yakında sosyal iletişimizin b*kunu bile çıkartabilir.


özel mesajların arsıvlenmesıyle ne alakası var? silersin gider.

karşıdaki silmezse


Öyle bakarsanız olaya, attığınız mailler, MSN görüşmeleriniz, hatta cep telefonları SMS kayıtlarınız da var.
emre845sadtneverdieerencexorfacebookun chat mesajlarını otomatik olarak faceb...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Volkanbaba 7 yıl
Facebooku fazla sevmeyen biri olarak iyi olmuş diyebilirim.Kullanıcıya daha fazla denetim hakkı veriyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
meshood 7 yıl
Face verdik book unu cikardi bu mark ya (:
Not : alintidir t-shirtlerden (:
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 7 yıl
erencexor
tanreall
emre845
sadtneverdie
erencexor facebookun chat mesajlarını otomatik olarak facebook üzerinde arşivleme olayı çok uyuz bir şey ! yani dün kanka, can ciğher olduğunuz arkadaşınızla onun bunun dedikodusunu yaptıysanız yarın o arkadaşınızla sonradan papaz olursanız vay halinize ! aynı amerikan filimlerindeki gibi ;) söyleyeceğiniz her şey, alehinizde delil olarak kullanılacaktır. misali facebook eski arkadaşlarınızı bulmanın yanı sıra eski hesapların defterlerinide açan, bir sosyal ağ olduğunu unutmayın. kısacası facebook yakında sosyal iletişimizin b*kunu bile çıkartabilir.
özel mesajların arsıvlenmesıyle ne alakası var? silersin gider.
karşıdaki silmezse
[font=Tahoma]Öyle bakarsanız olaya, attığınız mailler, MSN görüşmeleriniz, hatta cep telefonları SMS kayıtlarınız da var.
burda facebook tarafsız taraf misali noter vazifesi görüyor ki. bu bir noktada 2 kişinin yazışmalarını ; 2. kişinin 3. kişiler göstermesi misali bir durum olduğu için yani eski kız arkadaşınız sizden intikam almak istediği zaman mükemmel malzeme çıkartıyor anlamına gelir ! :) bu açıdan facebookun en boktan özelliği chat yazışmalarını facebook üzerinde otomatik arşivleme yapılması bu msn kullanırken yapacağını yazışmaları bilgisayarınızda şu klasöre kaydet seçeneği gibi değil bu açıdan eğer aşk hayatınızda gerçekten ciddi birisi yoksa fazla aşk meşk cilve naz kur söylemlerinde bulunamamak en iyisi :D bu açıdan bu özellik sakat bir özellik gibi ! ama açıkcası zaten facebook bu özelliği bu yüzden koyuyor aynı mail gibi her yazışmayı otomatik olarak arşivleme özelliği var ! gtalk ta bile karşınızdaki eğer offline olursa son gönderileriniz karşı taraf online olunca okusun diye bu özelliği daha iyi bir şekilde kullanırken facebookun bu özelliği çok b.ktan bir özellik !

Sonuç olarak senin savundugun olayın icinde dedikodu yapmak var, kardeşim yüzün yok mu ki sen birileriyle bir başkası adına böyle bir yer üzerinde konuşuyorsun o zaman :) Kişisel algılama yapıyorsun demem sadece böyle derdi olan varsa kalksın dedikodu yapmasın diyorum oke :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Felix Felicis 7 yıl
cok iyi olmus özellikle applerler cok iyi entegre olmuş facebook. ayrıca timeline çok güzel, profil devri kapanıyor artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cherami 7 yıl
Sanırım uzun zamandır yada google + için rekabet düzeyinde bir tasarım yapmak amacıyla geliştirilmiş.eski arayüzden ziyade bu yeni tarzı bir nevi insanın özgeçmişi gibi.ama bazı noktalarda karışıklık oluşabilir eski sevgililer eski arkadaşlıklar vs. umarım geçmişiniz arşivlenmekten ziyade silinebiliyordurda..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 yıl
tanreall

emre845
sadtneverdie
erencexor facebookun chat mesajlarını otomatik olarak facebook üzerinde arşivleme olayı çok uyuz bir şey ! yani dün kanka, can ciğher olduğunuz arkadaşınızla onun bunun dedikodusunu yaptıysanız yarın o arkadaşınızla sonradan papaz olursanız vay halinize ! aynı amerikan filimlerindeki gibi ;) söyleyeceğiniz her şey, alehinizde delil olarak kullanılacaktır. misali facebook eski arkadaşlarınızı bulmanın yanı sıra eski hesapların defterlerinide açan, bir sosyal ağ olduğunu unutmayın. kısacası facebook yakında sosyal iletişimizin b*kunu bile çıkartabilir.
özel mesajların arsıvlenmesıyle ne alakası var? silersin gider.
karşıdaki silmezse
[font=Tahoma]Öyle bakarsanız olaya, attığınız mailler, MSN görüşmeleriniz, hatta cep telefonları SMS kayıtlarınız da var.



burda facebook tarafsız taraf misali noter vazifesi görüyor ki.
bu bir noktada 2 kişinin yazışmalarını ; 2. kişinin 3. kişiler göstermesi misali bir durum olduğu için
yani eski kız arkadaşınız sizden intikam almak istediği zaman
mükemmel malzeme çıkartıyor anlamına gelir ! :)

bu açıdan facebookun en boktan özelliği chat yazışmalarını
facebook üzerinde otomatik arşivleme yapılması
bu msn kullanırken yapacağını yazışmaları bilgisayarınızda şu klasöre kaydet seçeneği gibi değil
bu açıdan eğer aşk hayatınızda gerçekten ciddi birisi yoksa
fazla aşk meşk cilve naz kur söylemlerinde bulunamamak en iyisi :D

bu açıdan bu özellik sakat bir özellik gibi !

ama açıkcası zaten facebook bu özelliği bu yüzden koyuyor
aynı mail gibi her yazışmayı otomatik olarak arşivleme özelliği var !

gtalk ta bile karşınızdaki eğer offline olursa
son gönderileriniz karşı taraf online olunca okusun diye bu özelliği daha iyi bir şekilde kullanırken
facebookun bu özelliği çok b.ktan bir özellik !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
35fatih 7 yıl
eski düzene göre çok hoş ve sade bir tasarımı var çok güzel olacağa benziyor ne zaman devreye giriyor bu sistem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 7 yıl
Aktif hale getirmek çok kolay.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl
**DODO**
iyice sıvamaya başladılar

sıvamak mı Mark ın sunumunu izlerseniz çok çok kullanışlı olduğunu görebilirsiniz. Baya baya web sayfası halini almış ve bu haliyle firmalar bile web sayfası yerine kullanabilir. Ama klasik olarak yeniliğe kapalı ve herşeyi eleştiren Türk insanını memnun etmek imkansız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
**DODO** 7 yıl
iyice sıvamaya başladılar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkan737 7 yıl
bence güzel ve keyifli olmuş çünkü son haliyle artık sıkmaya başlamıştı zaten hep aynı şeyler kalırsa bir süre sonrada insanlar uzaklaşmaya başlarlar normal olarak onlarda zaman zaman değiştiriyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 7 yıl
erencexor
facebookun chat mesajlarını otomatik olarak facebook üzerinde arşivleme olayı çok uyuz bir şey ! yani dün kanka, can ciğher olduğunuz arkadaşınızla onun bunun dedikodusunu yaptıysanız yarın o arkadaşınızla sonradan papaz olursanız vay halinize ! aynı amerikan filimlerindeki gibi ;) söyleyeceğiniz her şey, alehinizde delil olarak kullanılacaktır. misali facebook eski arkadaşlarınızı bulmanın yanı sıra eski hesapların defterlerinide açan, bir sosyal ağ olduğunu unutmayın. kısacası facebook yakında sosyal iletişimizin b*kunu bile çıkartabilir.

özel mesajların arsıvlenmesıyle ne alakası var? silersin gider.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre845 7 yıl sadtneverdie
sadtneverdie

erencexor

facebookun chat mesajlarını otomatik olarak facebook üzerinde arşivleme olayı çok uyuz bir şey ! yani dün kanka, can ciğher olduğunuz arkadaşınızla onun bunun dedikodusunu yaptıysanız yarın o arkadaşınızla sonradan papaz olursanız vay halinize ! aynı amerikan filimlerindeki gibi ;) söyleyeceğiniz her şey, alehinizde delil olarak kullanılacaktır. misali facebook eski arkadaşlarınızı bulmanın yanı sıra eski hesapların defterlerinide açan, bir sosyal ağ olduğunu unutmayın. kısacası facebook yakında sosyal iletişimizin b*kunu bile çıkartabilir.


özel mesajların arsıvlenmesıyle ne alakası var? silersin gider.

karşıdaki silmezse
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanreall 7 yıl
Gece inceledim, çok şık olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7328 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, facebook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Albim ile Aztech'in ağ ürünleri ve Kensington'ın Apple çözümlerini konuştuk 7 yıl Samsung'un oyun odaklı 7 Serisi dizüstü bilgisayarını inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim