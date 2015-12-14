Facebook'a gerçek zamanlı yorum bildirimleri geliyor

Sosyal medyanın en çok kullanıcıya sahip platformlarından Facebook, resmi olarak onayladığı bir gelişme kadarıyla yorum bölümlerine gerçek zamanlı bildirim desteği getirmek üzerinde testler gerçekleştiriyor.

Bu test kapsamında servis içerisindeki içeriklerin yorum bölümünde gerçek zamanlı olarak "Bir arkadaşım bir yorum yazıyor" şeklinde bildirimler gösteriliyor. Şimdilik sadece Facebook'un iOS sürümü üzerinde yapıldığı belirtilen test, yorum yazmadan önce arkadaşın yazacağını bitirmesini beklemek açısından faydalı bir özellik gibi duruyor. Sosyal medya devi bu özelliği "kişilerin arkadaşları ve ailesi ile gerçek zamanlı konuşmasına yardımcı olacaktır" şeklinde yorumluyor.

Bildiğiniz gibi gerçek zamanlı yorum altyapısı Facebook'un yabancı olmadığı bir konu (Messenger ve WhatsApp en güzel örnek) değil ve bu açıdan özelliğin kısa süre içerisinde masaüstü sürümü dahil tüm platformlara gelmesi bekleniyor.

http://thenextweb.com/facebook/2015/12/12/facebook-tells-some-users-when-a-friend-is-writing-a-comment-on-a-post/