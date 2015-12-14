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Facebook'a gerçek zamanlı yorum bildirimleri geliyor

Sosyal medyanın büyük isimlerindenFacebook, sunduğu kullanıcı deneyimini bir adım daha yukarıya taşımak adına gerçek zamanlı yorum bildirimlerini test etmeye başladı. Detaylar haberimizde.
3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'a gerçek zamanlı yorum bildirimleri geliyor

Sosyal medyanın en çok kullanıcıya sahip platformlarından Facebook, resmi olarak onayladığı bir gelişme kadarıyla yorum bölümlerine gerçek zamanlı bildirim desteği getirmek üzerinde testler gerçekleştiriyor.
Bu test kapsamında servis içerisindeki içeriklerin yorum bölümünde gerçek zamanlı olarak "Bir arkadaşım bir yorum yazıyor" şeklinde bildirimler gösteriliyor. Şimdilik sadece Facebook'un iOS sürümü üzerinde yapıldığı belirtilen test, yorum yazmadan önce arkadaşın yazacağını bitirmesini beklemek açısından faydalı bir özellik gibi duruyor. Sosyal medya devi bu özelliği "kişilerin arkadaşları ve ailesi ile gerçek zamanlı konuşmasına yardımcı olacaktır" şeklinde yorumluyor.
Bildiğiniz gibi gerçek zamanlı yorum altyapısı Facebook'un yabancı olmadığı bir konu (Messenger ve WhatsApp en güzel örnek) değil ve bu açıdan özelliğin kısa süre içerisinde masaüstü sürümü dahil tüm platformlara gelmesi bekleniyor.

http://thenextweb.com/facebook/2015/12/12/facebook-tells-some-users-when-a-friend-is-writing-a-comment-on-a-post/ Yorum Yaz
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peske 3 yıl en beğenilen
gereksiz bir özellik.
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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kojiro 3 yıl
O üç nokta, yazıp yazıp silmeyi engellemek dışında bir işe yaramıyor. Lüzumsuz bir gerginlik katıyor.
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BekirTemel 3 yıl
Face farklılaşayım derken ayrıntılara takılıyor.
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CooL_ROMEO 3 yıl
Socket altyapısının suyunu çıkarırız diyorsun yani facebook.
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kadirirdem 3 yıl
Gereksiz bir özellik bence...
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OverClocK1ng 3 yıl
Bence güzel bir özellik. Bir paylaşım yaptın. 1 dakika geçti. Aynı sayfada duruyorsun ama Face'i kapatayım bari diyorsun. Tam çıkacaksın bir baktın birisi bir şey yazıyor. Cevap yazıp öyle kapatayım diye düşünebilirsin. Bence gereksiz değil. İhtiyaca göre değişir. Ben isterim yani.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Zuko 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Bence güzel bir özellik. Bir paylaşım yaptın. 1 dakika geçti. Aynı sayfada duruyorsun ama Face'i kapatayım bari diyorsun. Tam çıkacaksın bir baktın birisi bir şey yazıyor. Cevap yazıp öyle kapatayım diye düşünebilirsin. Bence gereksiz değil. İhtiyaca göre değişir. Ben isterim yani.

Sonra baskasi yaziyor, sonra bir baskasi. Cikip girince hepsini birden okumak varken basindan kalkamiyorsun facebook'un. Muhtesem bir ozellik gercekten.

Facebook'un kendisi kadar gereksiz.
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peske 3 yıl en beğenilen
gereksiz bir özellik.
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