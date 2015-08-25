Facebook’da bağış sistemi devreye geçti

Sosyal medyanın nüfus şampiyonu Facebook, "Facebook for Business” hesabı üzerinden bağış sürecini devreye soktuğunu duyurdu.





Hem mobil hem de masaüstüne “Şimdi Bağışta Bulunun” simgesiyle gelen bağış özelliği, kar amacı gütmeyen kuruluşların direkt olarak servis içerisinde para toplamasına imkan tanıyor. İlk olarak Ice Bucked Challenge ile gündeme gelen ALS Association sayfasında görülen özellik, ödeme işlemi içinse derneğin kendi internet sayfasına yönlendiriyor.





Bağış özelliğinin yakın zaman içerisinde diğer sayfalara da gelebileceği söyleniyor.





https://www.facebook.com/marketing/posts/10153628377651337