Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook’da bağış sistemi devreye geçti

3 yıl
1,4b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook’da bağış sistemi devreye geçti
 
Sosyal medyanın nüfus şampiyonu Facebook, "Facebook for Business” hesabı üzerinden bağış sürecini devreye soktuğunu duyurdu.

Hem mobil hem de masaüstüne “Şimdi Bağışta Bulunun” simgesiyle gelen bağış özelliği, kar amacı gütmeyen kuruluşların direkt olarak servis içerisinde para toplamasına imkan tanıyor. İlk olarak Ice Bucked Challenge ile gündeme gelen ALS Association sayfasında görülen özellik, ödeme işlemi içinse derneğin kendi internet sayfasına yönlendiriyor.

Bağış özelliğinin yakın zaman içerisinde diğer sayfalara da gelebileceği söyleniyor. 

Facebook’da bağış sistemi devreye geçti


https://www.facebook.com/marketing/posts/10153628377651337 Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl LG ile yeni nesil OLED Televizyonlarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim