Facebook'dan videolar için "daha sonra izle" butonu!

Geçtiğimiz gün kişilerin video izlerken haber akışları içerisinde gezebilmesine imkan tanıyan yeni özelliğini görücüye çıkartan sosyal medyanın büyük ismi Facebook, şimdi de videolar için "daha sonra izle" butonunu test etmeye başladı.

YouTube içerisinde de uzun zamandır yer alan bu özellik, adından da anlaşılabileceği üzere kişilerin Facebook içerisinde yer alan videoları daha uygun başka bi zamanda izlemek adına işaretlemesine / kayıt altına almasına izin veriyor. Video pencereleri üzerinden yapılabilen bu işaretleme, şimdilik test sürecinde bulunuyor ve kullanıcılar için olmasa da Facebook'un reklam gösterme oranını arttırması açısında önemli bir adım olarak görülüyor.

Video noktasında kendisine YouTube gibi büyük bir devi rakip olarak gören ve içerisinde çok büyük miktarlarda video izlenen Facebook, daha sonra izle özelliğini de kısa süre içerisinde herkesin kullanımına sunmayı hedefliyor..

http://techcrunch.com/2015/07/15/to-boost-video-views-facebook-tests-a-new-watch-later-button/#.vintsy:7xjj