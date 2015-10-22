Facebook'un arama özelliği artık çok daha güçlü

Dünyanın en çok üyeye sahip sosyal ağı Facebook, yenilenen dahili arama motoruyla Google'a oldukça güçlü bir rakip olmaya hazırlanıyor.

Günde 1.5 milyar arama yapıldığını ve artık bu aramaların 2 trilyonluk içerik indeksinde gerçekleştirilebileceğini açıklayan Facebook, yenilenen arama altyapısı ile güncel içerikler hakkında kullanıcılarına hızlı bilgiler sunabilecek. Daha arama kelimesinin yazımı bitmeden bazı öneriler gösterecek olan sosyal ağ, arama sonuçları arkadaşlarınız ya da diğer kişiler olarak ikiye ayıracak ve önemli kanallardan gelenleri ayrı bir kategoride gözler önüne serebilecek. Ayrıca arama konusu hakkındaki popüler tartışmalar içerisine de rahatlıkla dahil olunabilecek.

Facebook'un bu yeni arama altyapısı bugünden itibaren şimdilik Amerika merkezli olarak iOS, Android ve Web sürümlerinde hayat bulacak. Kısa zaman dünya geneline yayınlması beklenen konu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://newsroom.fb.com/news/2015/10/search-fyi-find-what-the-world-is-saying-with-facebook-search/