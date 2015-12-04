Facebook'un canlı yayın özelliği herkese açıldı

Sosyal medyanın nüfus şampiyonu Facebook, canlı yayın özelliğini sonunda ünlü olmayan kişiler için de aktif hale getirdi.

Periscope ve Meerkat gibi rakipleri karşısında önemli bir adım atarak geçtiğimiz dönemde canlı yayın özelliğini hayata geçiren ancak şimdiye kadar bunu sadece ünlü kişilere sunan Facebook, "Live" adını verdiği bu özelliği gün itibariyle normal üyelerin erişimine de açık hale getirdi. Şimdilik sadece Amerika'daki bazı iPhone kullanıcılarına açılan özellik, büyük ihtimalle Facebook tarafından küçük bir kitle üzerinde test edilip ondan sonra tüm dünya geneline yayılacak.

Canlı yayınlar durum bildirim penceresi üzerine eklenen özel bir sekme üzerinde başlatılabiliyor ve cihazların hem ön hem de arka kamerası aktif olarak kullanılabiliyor. Canlı yayın sırasında yayını izleyen, beğenen ya da yorum atan arkadaşlar kolaylıkla görüntülenebilirken, özellikten yararlanmak için Facebook hesabından başka hiçbir şeye ihtiyaç duyulmuyor. Canlı yayınları bittikten sonra video olarak kişisel profiller içerisine kaydeden sosyal medya devi, böylece içeriğin sonradan izlenmesine imkan tanıyor.

Facebook, ayrıca eklediği yeni kolaj aracıyla grup fotoğraf ve videoların görüntüleme sürecinde de daha etkili bir izleme deneyimi sunmaya başladı. iOS için yayınlanan özellik için Android kullanıcılarının biraz daha beklemesi gerekiyor.

http://mashable.com/2015/12/03/facebook-live-streaming/#11FMEMvVPsqs