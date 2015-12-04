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Facebook'un canlı yayın özelliği herkese açıldı

Sosyal medyanın temelini oluşturan Facebook, kendi canlı yayın hizmetini kitlelere yaymak adına ilk adımı attı. Artık canlı yayın için "ünlü" olmanıza gerek yok. Detaylar haberimizde.
3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'un canlı yayın özelliği herkese açıldı

Sosyal medyanın nüfus şampiyonu Facebook, canlı yayın özelliğini sonunda ünlü olmayan kişiler için de aktif hale getirdi.
Periscope ve Meerkat gibi rakipleri karşısında önemli bir adım atarak geçtiğimiz dönemde canlı yayın özelliğini hayata geçiren ancak şimdiye kadar bunu sadece ünlü kişilere sunan Facebook, "Live" adını verdiği bu özelliği gün itibariyle normal üyelerin erişimine de açık hale getirdi. Şimdilik sadece Amerika'daki bazı iPhone kullanıcılarına açılan özellik, büyük ihtimalle Facebook tarafından küçük bir kitle üzerinde test edilip ondan sonra tüm dünya geneline yayılacak.
Canlı yayınlar durum bildirim penceresi üzerine eklenen özel bir sekme üzerinde başlatılabiliyor ve cihazların hem ön hem de arka kamerası aktif olarak kullanılabiliyor. Canlı yayın sırasında yayını izleyen, beğenen ya da yorum atan arkadaşlar kolaylıkla görüntülenebilirken, özellikten yararlanmak için Facebook hesabından başka hiçbir şeye ihtiyaç duyulmuyor. Canlı yayınları bittikten sonra video olarak kişisel profiller içerisine kaydeden sosyal medya devi, böylece içeriğin sonradan izlenmesine imkan tanıyor.
Facebook, ayrıca eklediği yeni kolaj aracıyla grup fotoğraf ve videoların görüntüleme sürecinde de daha etkili bir izleme deneyimi sunmaya başladı. iOS için yayınlanan özellik için Android kullanıcılarının biraz daha beklemesi gerekiyor.
Facebook'un canlı yayın özelliği herkese açıldı
 

http://mashable.com/2015/12/03/facebook-live-streaming/#11FMEMvVPsqs Yorum Yaz
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korayalttantire 3 yıl en beğenilen
Başlıkta "herkese açıldı", haber detayında ise "küçük bir kitle tarafından test aşamasında" diyorsunuz.
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wolf silver 3 yıl
Çoktandır facebook Kullanmıyorum Umarım kullanıcılar için iyi birşeydir..
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Gencbeyiin 3 yıl
Facebook, Periscope'a rakip oldu!
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Reverans! 3 yıl
Aynen, bence eğlenceli bir o kadarda çok revaçta olucak. Merakla bekliyoruz.
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smlyklmz 3 yıl
yeni moda bu olur desenize
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DH Misafiri 3 yıl
Türkiyeye gelmeyen özelliğin haber özelliği yok bence. Aynı güncelleme haberleri gibi amerika ya geldi güncelleme ama türkiyeye gelmesi bekleniyor geçin bunları..
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Carmelo23 3 yıl
Açıldığı gibide kapandı galiba
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EnemyDestroyeD 3 yıl
hiç bi yenilikten ger kalmıyolar maşallah
Periscope aldı başını gitti ama
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korayalttantire 3 yıl en beğenilen
Başlıkta "herkese açıldı", haber detayında ise "küçük bir kitle tarafından test aşamasında" diyorsunuz.
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