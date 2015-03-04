Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Farklı enstrümanları bir araya toplayan yeni Kickstarter projesi: INSTRUMENT 1

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,7b
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Farklı enstrümanları bir araya toplayan yeni Kickstarter projesi: INSTRUMENT 1
Ruhumuzu besleyen müziğin ortaya çıkartılması için birçok farklı enstrümana ihtiyaç duyuluyor. Hepsi çalmak için uzmanlık gerektiren enstrümanları tek bir merkez üzerinde toplamayı hedefeleyen ürünlerden INSTRUMENT 1 ise, Kickstarter projesinde koyduğu hedefi katlamaya devam ediyor.
Aitiphon adlı şirket tarafından geliştirilen INSTRUMENT 1, akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarlar ile bağlantı kurarak kişilerin tek bir cihaz üzerinde gitar, piyano, keman, violin, ukulele ya da drum machine gibi enstrümanları çalabilmesine imkan tanıyor. Şarj edilebilir bataryasıyla kablosuz olarak çalışma gösterebilen ürün, dahili ivme ölçer birimiyle farklı hareketleri algılayabiliyor, basınç hassasiyetine sahip tuşlar taşıyor ve dahili hoparlörlü ile hemen kullanıma hazır hale gelebiliyor. Gövdesinde USB, Lightning, mikrofon ve kulaklık girişleri yer alan INSTRUMENT 1, ergonomik tasarımıyla farklı çalma şekillerine de hızlıca adapte olabiliyor. Geleceğin müzik enstrümanı olarak lanse edilebilen alet, siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine ve "Nasville Edition" isimli ahşap bir versiyona da sahip.
Kickstarter üzerinde konan 75,000$ hedefi 155,000$ seviyesine taşıyan INSTRUMENT 1, yapılacak en az 349$ bağış ile 2016 Ocak ayında elde edilebiliyor. Ürünün yazıyla anlatılamayan müzik performansını ise aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.
 
Farklı enstrümanları bir araya toplayan yeni Kickstarter projesi: INSTRUMENT 1

https://www.kickstarter.com/projects/artiphon/introducing-the-artiphon-instrument-1?ref=category_recommended Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Gayet güzel fikir, alınabilir amatörler tarafından
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Taner1903BJK 4 yıl
Tırışka bir ürün...

Müzik ile ilgisi olmayanlara aletteki hazır setler, sesler vs. ile kendisi çalıyormuş hissi vermek,
milleti aptallaştırmak ve formatlamaktan başka işlevi olmayan gereksiz bir alet.




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sage29 4 yıl
Biraz gereksiz bir ürün, aynı zamanda da sahte müzisyenlerin iyice bir artacağının öncüsü. Müzik içine girilerek, zaman ayırarak öğrenilir, tersini yapmaya çalışmak müzisyenlere biraz hakaret icabında olacaktır. O kadar zor değil cidden bir enstrumana başlamak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grid2 4 yıl
arkadaşlar kickstarter a bağış yaptığımızda Türkiye ye gönderim yapılıyor mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeepestSea 4 yıl
Gayet güzel bir ürün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Kocakaya 4 yıl
Kickstarter olayinda ilk defa bir cihaza para verecegim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitozbasli 4 yıl
Beğendim makul paraya gelirse alıp denemek isterim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShaG 4 yıl
Müziği seven, bir şeyler çalmak isteyen ama bir enstrüman çalmayı öğrenmeye zamanı, imkanı olamayan kişiler için güzel olabilir, çocukların da hoşuna gider sanıyorum. Hoş bir fikir, takdir ettim. Ancak bu hali ile eğlenceden öteye geçebileceğini zannetmiyorum, tabii ileride daha geliştirip sahnede, kayıtlarda vs. kullanılabilecek bir hal de alabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl MWC 2015: SanDisk 1 Gbps, 64GB e-MMC ve 200GB MicroSD Kart 4 yıl HTC'e sorduk; M9 ne zaman gelecek? Fiyatı ne? Türkiye'de üretim mümkün mü? ve fazlası 4 yıl Motorola Moto E giriş seviyesi telefonlarda çıtayı yükseltiyor! Video ön inceleme 4 yıl MWC 2015: LG Watch Urbane & Urbane LTE Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim