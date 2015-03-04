Farklı enstrümanları bir araya toplayan yeni Kickstarter projesi: INSTRUMENT 1

Ruhumuzu besleyen müziğin ortaya çıkartılması için birçok farklı enstrümana ihtiyaç duyuluyor. Hepsi çalmak için uzmanlık gerektiren enstrümanları tek bir merkez üzerinde toplamayı hedefeleyen ürünlerden INSTRUMENT 1 ise, Kickstarter projesinde koyduğu hedefi katlamaya devam ediyor.

Aitiphon adlı şirket tarafından geliştirilen INSTRUMENT 1, akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarlar ile bağlantı kurarak kişilerin tek bir cihaz üzerinde gitar, piyano, keman, violin, ukulele ya da drum machine gibi enstrümanları çalabilmesine imkan tanıyor. Şarj edilebilir bataryasıyla kablosuz olarak çalışma gösterebilen ürün, dahili ivme ölçer birimiyle farklı hareketleri algılayabiliyor, basınç hassasiyetine sahip tuşlar taşıyor ve dahili hoparlörlü ile hemen kullanıma hazır hale gelebiliyor. Gövdesinde USB, Lightning, mikrofon ve kulaklık girişleri yer alan INSTRUMENT 1, ergonomik tasarımıyla farklı çalma şekillerine de hızlıca adapte olabiliyor. Geleceğin müzik enstrümanı olarak lanse edilebilen alet, siyah ile beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine ve "Nasville Edition" isimli ahşap bir versiyona da sahip.

Kickstarter üzerinde konan 75,000$ hedefi 155,000$ seviyesine taşıyan INSTRUMENT 1, yapılacak en az 349$ bağış ile 2016 Ocak ayında elde edilebiliyor. Ürünün yazıyla anlatılamayan müzik performansını ise aşağıda yer alan video yardımıyla rahatlıkla görebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/artiphon/introducing-the-artiphon-instrument-1?ref=category_recommended