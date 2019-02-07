Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Farklı kaynaklardan gelen iklim raporları, küresel sıcaklığın artış eğiliminde olduğunu ortaya koydu

Küresel sıcaklık tartışmaları süre gele dursun, farklı kurumların yayınladığı raporlar maalesef pek iç açıcı değil. Elde edilen bulgular, son 4 yılın kayıtlara geçen en sıcak yıllar olduğu yönünde.
3 ay
2,3b
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Farklı kaynaklardan gelen iklim raporları, küresel sıcaklığın artış eğiliminde olduğunu ortaya koydu
Tam Boyutta Gör
 

Şaşırtıcı olmayan ancak endişe yaratmaya yeten farklı iklim raporlarına göre, 2018 yılı kayıtlardaki en sıcak yıllardan biri olarak belgelendi. NASA, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ve Dünya Meteoroloji Organizasyonu (WMO) tarafından yapılan bağımsız analizler, geçtiğimiz yılın da sıcaklık artışı eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Her üç raporda da 2018 yılının kaydedilen en sıcak 4. yıl olduğu ifade edildi. İlk 3’e giren yıllar ise sırasıyla 2016, 2017 ve 2015 seneleri olmuş. Modern kayıtların tutulmaya başladığı 1880 yılından itibaren alınan değerler incelendiğinde ise son 5 yılın ortalaması,dünyanın en sıcak dönemi olmuş.

Elde edilen veriler dünyanın farklı yerlerinde bulunan 6,300 hava istasyonu ile Antarktika’da bulunan araştırma merkezleri ve gemilerce yapılan ölçümler sonucunda oluşturulmuş.

Ham veri şeklinde sunulan bulgular farklı kurumlar tarafından değerlendirildiği için ortaya çıkan sayısal değerlerde farklılıklar oluştuğu gözleniyor. Ancak değişmeyen tek gerçek ise verilerin yönünün yukarıyı işaret etmesi.

Buna göre; NASA, 1880 yılından itibaren incelenen veriler neticesinde küresel sıcaklığın 1 santigrat derece kadar arttığını bulmuş. 20. yy içindeki her yılın ortalamasını ayrı ayrı hesaplayan NOAA’ya göre ise 2018 yılı, 20. yy ortalamasından 0,79 santigrat derece daha sıcak olmuş. Son olarak, 1981 ve 2010 yılları arasında kalan 30 yıllık dönemin ortalamasını alan WMO raporu ise 2018 yılı ortalamasının 0,38 santigrat derece daha fazla olduğunu ortaya koymuş.

Yukarıda yer alan veriler birbirleriyle çelişiyormuş gibi gözükse de, büyük resme bakıldığında aslında hepsinin ortak bir noktaya dikkat çektiği görülebiliyor. O da özellikle son yıllarda iyiden iyiye artış gösteren küresel sıcaklık ortalamaları.

Aşağıda, NASA tarafından paylaşılan konuyla ilgili videoyu izleyebilirsiniz.

 

https://www.nasa.gov/press-release/2018-fourth-warmest-year-in-continued-warming-trend-according-to-nasa-noaa Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Seyrim 3 ay
Doğa kendini yeniler.. Soru: Biz insanlarla mı? Yoksa bizsiz mi?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mvn_ 3 ay
Sonumuz yaklaşıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K E N 3 ay
Güzel haberler ardı ardına geliyor maşallah.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerevarine 3 ay
2016 harbiden cehennem gibiydi. O yıl yaz tatilinde staj yaptığımdan haftasonu dışında çok etkilenmemiştim. Stajda klima falan rahattı. Barış Özcan'ın bununla ilgili bir videosu var 11 dakikada 245 yıl mıydı ne öyle bir şey. İzlemenizi de tavsiye ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 3 ay
İstanbul'dan daha sıcak bir yerlere taşınmayı düşünüp durdum yıllarca, biraz daha düşünürsem gerek kalmayacak sanırım :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 3 ay
seviniyorum artık böyle haberlere, çünkü başta trump çoğu kişi inanmıyor küresel ısınmanın olduğuna. Doğa gücünü gösterecek her zamanki gibi, 2 tane volkan var celal şengörün bahsettiği isimlerini hatırlayamıyorum birisi italyada birisi vezüvdeydi sanırım. onlar patlarsa buzul çağına geçeceğiz yaşam bitecek. Bitsin valla boşuna yaşıyoruz hayatı.Zenginler daha zengin olsunlar diye biz fakirler çalışıyoruz. Zenginler de dünyadaki kaynakları tüketip bitiriyorlar. Neyse konu uzuyor.
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALPARS 3 ay IceRulez
Bilim adamları 2021 yılından itibaren mini buzul çağına gireceğimizi tahmin ediyor zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 3 ay IceRulez
Aslında konu ile çelişkiye düşen bir cevap olmuş. Zenginler daha zengin olması bir başka şey fakirlerin de zengin olması bir başka şey. Dünyada bütün fakirler zengin olur ise bu küresel ısınma ve dünyanın bitişi 1000 kat hızlanacaktır. Herkes ormanı görecek ev, ailedeki her bireye bir araba, bol yiyecek, bahçe ve havuz, duble yol istiyor çünkü zenginlik budur. E peki bunu doyuracak bir dünya var mı şu nüfus ile. Isınmayı bırak dünya bildiğin şömineye döner herkes zengin olsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Huawei P30 ve P30 Pro detaylı görselleri sızdırıldı 3 ay Woody Allen, film anlaşmalarından caydığı gerekçesiyle Amazon’a dava açtı 3 ay Fortnite hesap birleştirme aracı yayınlandı 3 ay Kurum içi iletişimde devrim yaratan uygulama: Daikin Mobile 3 ay Red Dead Redemption 2 oyunu 3 ayda 23 milyon sattı 3 ay Essential Phone 2'nin taslak çizimleri ortaya çıktı 3 ay Facebook LOL projesi başlamadan bitti 3 ay Chrome Canary artık Windows 10'un koyu teması ile uyumlu çalışıyor 3 ay 2019 Volkswagen Jetta GLI ABD'deki fuarda tanıtıldı 3 ay Apple kendi modemini geliştirmek için kolları sıvadı 3 ay Opera'nın Android versiyonuna VPN desteği geliyor 3 ay Daha güçlü Snapdragon 712 yonga seti duyuruldu 3 ay Samsung’un yeni kablosuz kulaklığının tanıtım görseli yayınlandı 3 ay 2K'da ben bu monitörü alırım "Acer Predator XB271HUA incelemesi" 3 ay NASA, Çin'in Ay'daki keşif aracını uzaydan görüntüledi 3 ay Group FaceTime hatasını gideren iOS 12.1.4 güncellemesi yayınlandı 3 ay Sony Xperia XZ4 ultra geniş 'CinemaWide' ekranla gelecek 3 ay 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek otomobiller 3 ay Axiom Verge, Epic Games Store'da kısa bir süreliğine ücretsiz oldu 3 ay BMW, yeni X2 City ile e-scooter pazarına girecek 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Farklı kaynaklardan gelen iklim raporları, küresel sıcaklığın artış eğiliminde olduğunu ortaya koydu Sonraki Monster Hunter filminin vizyon tarihi belli oldu 3 ay İşte yeni Volkswagen Passat | Yenilikler, değişenler 3 ay LG K12+ modelinin teknik özellikleri ve tasarımı görüldü 3 ay Flickr fotoğraf silme işini Mart ayına erteledi 3 ay YouTube CEO'su, Rewind'in bir felaket olduğunu itiraf etti 3 ay LG G8 ThinQ, 3D ToF sensöre sahip ön kamera paketi ile gelecek 3 ay Samsung Galaxy Watch Active (Galaxy Sport) özellikleri detaylanıyor 3 ay Moto G7 serisi tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı! 3 ay Kafa Topu’nun yapımcısı Masomo, Miniclip tarafından satın alındı 3 ay Nokia 9 PureView basın görseli sızdırıldı 3 ay Huawei P30 ve P30 Pro modellerinin tanıtılacağı tarih belli oldu 3 ay Adobe Premiere Pro CC'deki bir hata MacBook Pro hoparlörlerini patlatıyor 3 ay Yapay zekâ destekli Spreadtrum SC9863 yonga seti sahneye çıkıyor 3 ay Crew Dragon uzay kapsülünün test uçuşu bir kez daha ertelendi! Yeni tarih 2 Mart 3 ay Bazı iOS uygulamaları telefonunuzun ekran görüntüsünü kaydediyor 3 ay Apple, iPhone donanımını değiştirerek Almanya’daki satışlarına devam etmek istiyor 3 ay Ruslardan ilginç elektronik çalgı: Dvina 3 ay MacOS açığını bulan geliştirici Apple’a bilgi vermeyecek 3 ay Messenger mesajları artık iki taraf için de silinebilecek 3 ay Fransa sadece 20 adet AMD Radeon VII satacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim