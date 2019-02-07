Farklı kaynaklardan gelen iklim raporları, küresel sıcaklığın artış eğiliminde olduğunu ortaya koydu

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Şaşırtıcı olmayan ancak endişe yaratmaya yeten farklı iklim raporlarına göre, 2018 yılı kayıtlardaki en sıcak yıllardan biri olarak belgelendi. NASA, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) ve Dünya Meteoroloji Organizasyonu (WMO) tarafından yapılan bağımsız analizler, geçtiğimiz yılın da sıcaklık artışı eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu.

Her üç raporda da 2018 yılının kaydedilen en sıcak 4. yıl olduğu ifade edildi. İlk 3’e giren yıllar ise sırasıyla 2016, 2017 ve 2015 seneleri olmuş. Modern kayıtların tutulmaya başladığı 1880 yılından itibaren alınan değerler incelendiğinde ise son 5 yılın ortalaması,dünyanın en sıcak dönemi olmuş.

Elde edilen veriler dünyanın farklı yerlerinde bulunan 6,300 hava istasyonu ile Antarktika’da bulunan araştırma merkezleri ve gemilerce yapılan ölçümler sonucunda oluşturulmuş.

Ham veri şeklinde sunulan bulgular farklı kurumlar tarafından değerlendirildiği için ortaya çıkan sayısal değerlerde farklılıklar oluştuğu gözleniyor. Ancak değişmeyen tek gerçek ise verilerin yönünün yukarıyı işaret etmesi.

Buna göre; NASA, 1880 yılından itibaren incelenen veriler neticesinde küresel sıcaklığın 1 santigrat derece kadar arttığını bulmuş. 20. yy içindeki her yılın ortalamasını ayrı ayrı hesaplayan NOAA’ya göre ise 2018 yılı, 20. yy ortalamasından 0,79 santigrat derece daha sıcak olmuş. Son olarak, 1981 ve 2010 yılları arasında kalan 30 yıllık dönemin ortalamasını alan WMO raporu ise 2018 yılı ortalamasının 0,38 santigrat derece daha fazla olduğunu ortaya koymuş.

Yukarıda yer alan veriler birbirleriyle çelişiyormuş gibi gözükse de, büyük resme bakıldığında aslında hepsinin ortak bir noktaya dikkat çektiği görülebiliyor. O da özellikle son yıllarda iyiden iyiye artış gösteren küresel sıcaklık ortalamaları.

Aşağıda, NASA tarafından paylaşılan konuyla ilgili videoyu izleyebilirsiniz.

https://www.nasa.gov/press-release/2018-fourth-warmest-year-in-continued-warming-trend-according-to-nasa-noaa