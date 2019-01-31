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Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki ilk turunu tamamladı

Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki ilk tam turunu tamamladı. Her geçen gün Güneş'e biraz daha yaklaşan uzay aracı, şu anda ikinci yörüngesine start vermiş durumda.
3 ay
3,5b
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın Güneş'i inceleme amacıyla geçtiğimiz ağustos ayında uzaya fırlattığı Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki ilk tam turunu tamamladı. NASA tarafından bugün yapılan açıklamalarda uzay aracının sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve Dünya'ya bilimsel veriler göndermeye devam ettiği belirtildi.

NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı yazıya göre Parker Solar Probe, 19 Ocak tarihinde günöte (aphelion) noktasına ulaşmış. Günöte, bir cismin Güneş'e en uzak olduğu konumu ifade ediyor. Uzay sondası 15 Kasım'da ilk yakın geçişini gerçekleştirmiş ve Güneş'e 24 milyon kilometre kadar yaklaşmıştı. Parker Solar Probe, "Güneş'e en çok yaklaşan insan yapımı cisim" rekoruna sahip.

Ayrıca Bkz. "NASA'nın 'Güneş'e giden' uzay aracı, 42 yıllık rekoru kırdı"
Parker Solar Probe'un ilk yörüngesinde topladığı bilimsel veriler şu anda Dünya'ya ulaşmaya devam ediyor. NASA'nın ifadelerine göre bugüne kadar toplam 17 gigabitlik bir veri indirilmiş. İlk turda toplanan verilerin önümüzdeki Nisan ayına kadar tamamıyla Dünya'ya ulaşmış olması bekleniyor.

Parker Solar Probe görevindeki son durumla ilgili konuşan proje yöneticisi Andy Driesman,"Büyüleyici ve aydınlatıcı bir ilk yörünge oldu. Uzay aracının Güneş ortamına nasıl tepkiler vereceği hakkında birçok şey öğrendik. Ekibimizin bu konudaki tahminlerinin kusursuz bir şekilde gerçekleştiğini gururla söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Dünya'ya ulaşan bilimsel verilerle ilgili de bazı açıklamalar yapan Driesman,"Veriler üzerinde yaptığımız ilk çalışmalarda daha önce hiç görmediğimiz şeylere rastladık. Potansiyel yeni keşiflerin bizleri beklediğini söyleyebilirim. Parker Solar Probe tam da kendisinden beklediğimiz gibi Güneş'in gizemlerini ortaya çıkarmaya başladı." şeklinde konuştu.

Güneş'e yaklaşmaya devam edecek


NASA'nın 1.5 milyar dolarlık maliyetle hazırladığı Parker Solar Probe'un 2025 yılına kadar tam 24 kez yakın geçiş gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu yakın geçişlerden ilki geçtiğimiz kasım ayında gerçekleşmiş ve uzay aracı Güneş yüzeyine 24 milyon kilometre kadar yaklaşmıştı. Sonraki yakın geçişlerde bu rakam sürekli olarak azalmaya devam edecek. 2025'teki son geçişte uzay sondasının Güneş yüzeyine 6.16 milyon kilometre kadar yaklaşması bekleniyor.

Parker Solar Probe ayrıca tarihin en hızlı insan yapımı cismi rekorunu da elinde bulunduruyor (saatte 343.112 kilometre). Uzay aracı 2025 yılına kadar kendi rekorunu kırmaya devam edecek. Güneş'in olağanüstü kütleçekim kuvvetlerine maruz kalan Parker Solar Probe, son yakın geçişi sırasında saatte tam 692 bin kilometre hıza ulaşacak.

https://blogs.nasa.gov/parkersolarprobe/ Yorum Yaz
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oly1786 3 ay en beğenilen
Enerji konusunda hiç sıkıntı çekmeyeceği aşikar.
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ozzzy222 3 ay
düz dünyacı kardeşlerim yer mi ulan bu haberi :D
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oly1786 3 ay en beğenilen
Enerji konusunda hiç sıkıntı çekmeyeceği aşikar.
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lord-06- 3 ay
Bu verileri nasıl gönderiyor dünyaya? Radyo frekansı ile mi? Eğer bu yol dünya içerisinde de uygulansa internet erişimine gerek kalmaz dünyanın her noktasından iletişime geçilebilir sanki
2 Yanıt Yanıtla +1
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BekirARSLAN 3 ay lord-06-
lord-06-
Bu verileri nasıl gönderiyor dünyaya? Radyo frekansı ile mi? Eğer bu yol dünya içerisinde de uygulansa internet erişimine gerek kalmaz dünyanın her noktasından iletişime geçilebilir sanki

Evet radyo frekansları kullanılıyor. Şimdilik başka alternatif yok zaten. Dünya üstünde kullanman imkansız sebebi ise çok açık önünde engeller var.
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zdniz 3 ay lord-06-
uydudan alınan internettde bile ping 750-800 civarı sen düşün gerisini uydunetle karıştırma ama
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