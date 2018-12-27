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Fazla yüklenilen Amazon Alexa Noel günü çöktü

Noel hediyesi olarak tercihlerin başında gelen Amazon Echo cihazları, aşırı talepten dolayı Amazon sunucularında çökmelere sebep oldu. Sesli asistan Alexa bir süre verilen komutları anlayamadı.
4 ay
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Diğer Ev Elektroniği
Gökhan G.
Editör
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Görünüşe göre Amazon’un Black Friday ve Cyber Monday indirimleri Amazon Echo hoparlör alanlar için hem nimet oldu hem de uğursuzluğu beraberinde getirdi. Noel hediyesi olarak en çok tercih edilen hediyelerin başında gelen akıllı hoparlöre iletilen sesli talepler, Amazon sunucularında aşırı yük oluşturdu ve bu durum da Alexa’nın çökmesine neden oldu.

Kullanıcıların taleplerine Alexa, “Üzgünüm, sizi anlamakta şu an güçlük çekiyorum” şeklinde cevap verdi. Sabah saatlerinde başlayan sorunlar yüzünden kullanıcılar Amazon müşteri hizmetlerini arayıp; noel şarkıları dinleyemedikleri, salonlarının ışıklarını yakamadıkları ve Noel yemeği için tarif alamadıkları için şikayetçi olmuşlar.

Şikayetler üzerine öğlen saatlerinde bir açıklama yayınlayan Amazon, Avrupa’da kayıtlı bazı Echo cihazlarının bağlantı sorunları yaşadığını, ancak sorunun çözüldüğünü ifade etmiş.


https://gizmodo.com/alexa-crapped-out-on-christmas-1831319216 Yorum Yaz
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sniper23 4 ay
CIA için harika bir istihbarat cihazı bu.
Ama CIA için üzüldüm tabi. Bu haber onları üzdü.
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gun 4 ay
Vay vay vay insanlar amma mağdur olmuşlar nasıl Noel şarkısı dinleyememiş , Noel yemeği yiyememiş ve tüm gece karanlıkta oturmuşlar.
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Whippoorwill 4 ay
Bize tuhaf gelse dahi o taraflarda en büyük dertler bu tarz sorunlar işte.
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ezimuse 4 ay
Aşırı teknoloji bazen gerizekalılık yapıyor galiba. Salonun ışıklarını açmak için cihazın düzelmesini fln beklediler galiba :D
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