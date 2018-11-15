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Huawei’den Alexa ve Google Assistant'a rakip sesli asistan geliyor

Çin'deki cihazlarında kendi sesli asistanı kullanan Huawei diğer ülkeler için de aynı şeyi planlıyor. Şirket Alexa ve Google Assistant ile rekabet edebilecek bir sesli asistan üzerinde çalışıyor.
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei'nin Amazon Alexa ve Google Assistant ile rekabet edebilecek kendi sesli asistanı üzerinde çalıştığı bildirildi. Şu an için şirketin Xiaoyi adlı bir ses asistanı var ancak sadece Çince olarak iletişim kurabiliyor. Dolayısı ile şirketin hedefi yukarıda bahsi geçen asistanlar ile doğrudan rekabet edebilecek bir dijital asistan sunmak.
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Çin'de Huawei’nin AI Cube isimli akıllı hoparlörü ve akıllı telefonlarında kendi sesli asistanı yer alıyor. Ancak Xiaoyi yeteneklerinin sadece Çin sınırları içerisinde sergileyebiliyor. Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, CNBC'ye verdiği özel bir röportajda Çin dışındaki bölgelerde kullanıma sunulacak bir sesli asistan geliştirdiklerini belirtti.

Biraz daha zamana ihtiyacımız var

Deneyimli yönetici şirketin hem Amazon hem de Google ile ortaklaşa çalışmaya devam edeceğini ifade ederek "Şu an AI Cube ve akıllı telefonlar için ağırlıklı olarak Google Assistant ve Amazon Alexa kullanıyoruz. Yapay zeka (AI) hizmetlerimizi oluşturmak için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Daha sonra bunu Çin dışına çıkaracağız" dedi.
Richard Yu şirketin sesli asistanı konusunda önemi açıklamalar yapsa da en çok merak edilen konulara değinmemesi dikkat çekti. CEO, sesli asistanın Çince dışında hangi dil seçenekleri ile sunulacağını ve ne zaman kullanıma hazır hale geleceğini söylemedi.

https://www.cnbc.com/2018/11/15/huawei-voice-assistant-to-rival-amazon-alexa-and-google-outside-china.html Yorum Yaz
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Y-ZiyA 6 ay
Sesle arama ve sesle yazdırma gayet iyi özellikler. Son yıllarda tutarlılık ve tanımlama yüzdeleri de bayağı arttı.
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khaos 6 ay
Asistan işininde cılkı çıktı samsung,huawei boş işler peşindeler konumları gereği amazon,google ve ios anlamında tek olduğu için siri dışında hepsi ölü yatırım
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BekirARSLAN 6 ay khaos
khaos
Asistan işininde cılkı çıktı samsung,huawei boş işler peşindeler konumları gereği amazon,google ve ios anlamında tek olduğu için siri dışında hepsi ölü yatırım

Asistan işini en iyi google yaptı ve yapıyor zaten... Adamların ellerindeki data kimsede yok neredeyse
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mcht38 6 ay
Türkçe gelmeyecegi kesin.
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