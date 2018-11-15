Huawei’den Alexa ve Google Assistant'a rakip sesli asistan geliyor

Huawei'nin Amazon Alexa ve Google Assistant ile rekabet edebilecek kendi sesli asistanı üzerinde çalıştığı bildirildi. Şu an için şirketin Xiaoyi adlı bir ses asistanı var ancak sadece Çince olarak iletişim kurabiliyor. Dolayısı ile şirketin hedefi yukarıda bahsi geçen asistanlar ile doğrudan rekabet edebilecek bir dijital asistan sunmak.

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Çin'de Huawei’nin AI Cube isimli akıllı hoparlörü ve akıllı telefonlarında kendi sesli asistanı yer alıyor. Ancak Xiaoyi yeteneklerinin sadece Çin sınırları içerisinde sergileyebiliyor. Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, CNBC'ye verdiği özel bir röportajda Çin dışındaki bölgelerde kullanıma sunulacak bir sesli asistan geliştirdiklerini belirtti.

Biraz daha zamana ihtiyacımız var

Deneyimli yönetici şirketin hem Amazon hem de Google ile ortaklaşa çalışmaya devam edeceğini ifade ederek "Şu an AI Cube ve akıllı telefonlar için ağırlıklı olarak Google Assistant ve Amazon Alexa kullanıyoruz. Yapay zeka (AI) hizmetlerimizi oluşturmak için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Daha sonra bunu Çin dışına çıkaracağız" dedi.

Richard Yu şirketin sesli asistanı konusunda önemi açıklamalar yapsa da en çok merak edilen konulara değinmemesi dikkat çekti. CEO, sesli asistanın Çince dışında hangi dil seçenekleri ile sunulacağını ve ne zaman kullanıma hazır hale geleceğini söylemedi.

https://www.cnbc.com/2018/11/15/huawei-voice-assistant-to-rival-amazon-alexa-and-google-outside-china.html