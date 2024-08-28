Ekmek yapma makinesi tavsiyesi için en iyi ekmek pişirme makineleri (2024)

Ev yapımı ekmeğin lezzeti başkadır ancak hamuru karıştırmak, yoğurmak, mayalamak zahmetli ve zaman alan bir süreçtir. En iyi ekmek yapma makineleri bu işi oldukça kolaylaştırır. Glutensiz, tam buğday, mısır ekmeği veya istediğiniz malzemelerle dolu ekmeğinizi hazırlamak için tek yapmanız gereken; karışımı hazırlamaktır. Ekmek makinesi, hamuru karmaktan kabartmaya pişirmeye kadar her işi yavaş yavaş kendi yapar. Peki, 2024’te alınabilecek en iyi ekmek pişirme makinesi hangisi? Temizlenmesi kolay ve fırından alınmış gibi ekmekler yapabileceğiniz en iyi evde ekmek yapma makinesi önerileri burada.

Ekmek pişirme makinesi yorumları dikkate alındığında; en iyi ekmek yapma makinesi markası sıralamasında Karaca, Fakir, Tefal ve Arzum öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek en iyi ekmek makinesi tavsiyesi olarak ise; Karaca BakeXL, Fakir Pane ve Arzum Panetti modelleri, program seçenekleri, pişirme performansı ve kolay kullanılabilir olmalarıyla öneriliyor.

1️⃣ Arzum AR2017 Panetti Ekmek Yapma Makinesi Tam Boyutta Gör Arzum AR2017, glutensiz ekmek programı içeren popüler ekmek yapma makinesi. Arzum Panetti, ekmeği pişirdikten sonra otomatik olarak sıcak tutma fonksiyonuna geçer. Böylelikle ekmeğinizi fırından yeni almış gibi sıcacık servis edersiniz. 13 farklı pişirme programı ile tam buğdaydan glutensiz ekmeğe kadar birçok çeşidi kolaylıkla pişirebilirsiniz. LCD ekranından ekmek ağırlığını, kabuk rengini seçebilir, kalan süreyi görebilir, zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz. Arzum ekmek yapma makinesi, büyük ve küçük ölçü kaşığı, ölçü kabı, hamur karıştırma kolu ve çıkarma kancası ile ekmek pişirme sırasında size kolaylık sağlar. Glutensiz ekmek programı

1 saat sıcak tutma fonksiyonu

13 farklı pişirme programı

Zamanlayıcı (15 saate kadar gecikmeli başlatma)

Gözlem penceresi

Aksesuarlar (Ölçü kaşığı, ölçü kabı, hamur karıştırma kolu, çıkarma kancası) Arzum AR2017 Panetti Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Yorumların fikir vermek açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de genellikle yorumlara bakarak alıyorum. Arzum Panettiyi de öyle aldım. Bu dördüncü ekmeğim. Hepsi de güzel oldu. Standart ekmek tarifine göre yaptım; tadı da görüntüsü de çok güzel oldu. Makineyeye maşallah diyeyim. ✍🏻 Gerçekten çok kolay, pratik ve inanılmaz lezzetli. Malzemeleri koymanız sadece birkaç dakikanızı alıyor. Gerisi Arzum Panetti’nin işi. Ekmekler sıcak, lezzetli ve mis gibi kokusuyla hazır. Parasını sonuna kadar hakediyor. Kitapçıktaki ya da internette bazı kişilerin paylaştığı tariflere göre yapıyoruz. Tek kelimeyle özetlemek gerekirse mükemmel bir ürün. Herkese tavsiye ediyorum.

2️⃣ Karaca BakeXL Ekmek Yapma Makinesi Tam Boyutta Gör Ekmek yapma makinesi en iyi marka hangisi? diye soranlar için Karaca, tavsiye edeceğimiz birkaç markadan biri. Özellikle Karaca BakeXL, en beğenilen ekmek pişirme makinelerinin başında geliyor. 15 otomatik programı sayesinde dilediğiniz çeşitte ekmek yapmanın yanı sıra kek pişirip yoğurt mayalayabilir, reçel hazırlayabilirsiniz. Damak tadınıza göre ekmekler pişirmeniz için açık, orta ve koyu olmak üzere üç farklı pişirme seviyesi var. Geniş pişirme haznesi sayesinde tek seferde 7 somun ekmek ağırlığında ekmekler pişirebilirsiniz. Zamanlayıcı özelliğiyle istediğiniz saatte programı kurarak dilediğiniz öğün fırından çıkmış gibi sıcacık ekmekler hazırlayabilirsiniz. Karaca ekmek yapma makinesi, 45 farklı tarif içeren kitapçık ile geliyor. 15 otomatik program

1500 gr’a kadar kapasiteli pişirme haznesi

Zamanlayıcı

1 saat boyunca sıcak tutma özelliği

Pişme takibi için şeffaf pencere

3 farklı pişirme seviyesi

Bulaşık makinesinde yıkanabilir aksesuarlar

45 farklı tarif içeren tarih kitapçığı Karaca BakeXL Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Çok memnunum. Aldığımdan beri dışarıdan ekmek almadık. Ben genelde 5. programı kullanıyorum, yumurtalı sütlü tereyağlı ekmek tarifinden yapıyorum (kitapçıkta köy ekmeği diye geçiyor). Muhakkak yapın. ✍🏻 Bir eve buzdolabı ya da bulaşık makinesinden daha önce alınması gereken bir şaheser. Ekmek fırınlarının pişmemiş hamur ekmeklerinden kurtulduk. Bugüne kadar neden almamışım inan ki çok büyük kayıp. Bana bir arkadaşım tavsiye etti, Karaca ile huzura erdik. Sıfır sıkıntı. sıfır problem. Zamanlayıcı özelliği çok iyi; akşam 22.00’de malzemesini koyun, sabah 09.00'da ekmek hazır olsun. Sabah zil sesiyle evde misler gibi ekmek kokusuyla uyanıyorum. Daha ne diyim ki mutlaka alın; hem de hiç zaman kaybetmeden.

3️⃣ Tefal PF2101 Pain Dore Ekmek Yapma Makinesi Tam Boyutta Gör Tefal PF2101, kullananların tavsiye ettiği ekmek yapma makineleri arasında. Sade ekmek, fransız ekmeği, tatlı ekmek, çavdar ekmeği, kepekli ekmek, glutensiz ekmek dışında kek, reçel, yulaf lapası ve mayalı hamur yapabilirsiniz. 3 farklı ağırlık ve 3 kızartma programıyla her damak zevkine hitap eden ekmekler yapabilirsiniz. Zaman ayarı ve sıcak tutma fonksiyonuyla her zaman taze sıcacık ekmekler elde edersiniz. Yapışmaz tavayı çıkarıp bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Tefal ekmek yapma makinesi, kolay temizliği, taşıma kolaylığı, hafif ve kompakt boyutuyla pratik kullanım sunuyor. Glutensiz ekmek yapma

12 otomatik program

Kolay kullanım

3 ağırlık seçeneği ve 3 esmerlik seviyesi

15 saate kadar gecikmeli başlatma

1 saat otomatik sıcaklık koruma fonksiyonu

Tarif kitabı Tefal PF2101 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Keşke daha önce alsaydım diyeceğim bir ürün. Mutfaktan çıkmak istemiyorsunuz. Çok güzel ekmekler yapıyor. Ekmek için 1. ve 5. program çok uygun. Tarif kitapçığı ve 9. programda hamur mayalayıp 1 tepsi pizza yapabilirsiniz. ✍🏻 10 numara 5 yıldız ekmekler yapıyoruz. Sabahleyin sıcacık ekmeğimiz hazır. Ekmek çok güzel kabarıyor, asla hamur kalmıyor ve çok kolay çıkıyor. Pratik kullanımlı. Artık ekmek almıyoruz.

4️⃣ Fakir Pane Deluxe Ekmek Yapma Makinesi Tam Boyutta Gör Evde ekmek yapmak isteyenler için önereceğimiz bir başka makine de Fakir Pane Deluxe. Tam otomatik yapısı sayesinde sadece ekmek yapımı için gerekli olan malzemeleri hazneye koymanız yeterlidir. Yoğurma aparatı sayesinde ekmek hamurunu kendisini hazır hale getirir. 10 farklı ekmek pişirme programı sayesinde birbirinden farklı lezzetlerde ekmekleri kolayca hazırlayabilirsiniz. Herhangi bir malzeme az olduğunda ya da koyulmadığında sesli uyarı alırsınız. Hızlı pişirme fonksiyonunu kullanarak çok kısa sürede çıtır ekmekleri hazır edebilirsiniz. Fakir ekmek yapma makinesi, özel programları, kolay kullanımı ve ergonomik tasarımıyla öne çıkıyor. Tam otomatik hamur ve ekmek hazırlama

10 farklı ekmek, kek ve marmelat pişirme programı

Pizza ve çörek hamuru yoğurma özelliği

Kulplu, yapışmaz yüzeyli pişirme kabı

Paslanmaz çelik gövde

2 litre kapasite Fakir Pane Deluxe Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ben çok memnunum. Çok fonksiyonlu bir makine ama biz sadece ekmek yapıyoruz. Ölçüleri kitapçıkta var ancak biraz detaylı ve malzeme çeşitliliği var. Köy ekmeği seviyorsanız kısa bi tarif vereyim; 700gr ekmek için, 280ml su, 2 kaşık sıvı yağ, 3 tam ölçek un, 1/4 ölçek bir un daha, 1.5 çay kaşığı kuru maya, 2.5 çay kaşığı şeker, 2.5 çay kaşığı tuz ekleyip ekmeği çok pişmiş seviyeye çekin. 3.5 saat sonra tertemiz köy ekmeği. Başka tarife gerek yok. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. 1.5 yıldır dışarıdan ekmek almıyoruz. ✍🏻 Kesinlikle mükemmel. Kitaptaki tarifleri uygulayınca harika sonuc veriyor. Yapışma, hamur kalma gibi bir problem hiç yaşamadım. Sabahları mis gibi ekmek kokusuna uyanmak gibisi yok.

5️⃣ Tefal PF2208 Pain Plaisir Ekmek Yapma Makinesi Tam Boyutta Gör Tefal PF2208, ekmek yapma makinesi yorumları dikkate alındığında tavsiye edilecek modeller arasında. Tefal Pain Plaisir, lezzetli ekmekler, tatlı çörekler ve fazlasını yapabileceğiniz 17 farklı otomatik programı içerir. 3 glutensiz program, sağlıklı somon ekmek, kek ve tatlı ekmekler hazırlamanıza olanak sağlarken, geniş yelpazede glutensiz unlar ve karışım seçenekleriyle çeşitlilik sağlar. Ayrıca yulaf lapası, reçel ve mısır gevreği programları ile ekmek yapmanın ötesine geçen çok farklı türde tarifler de hazırlama olanağı verir. Gecikmeli başlatma programı sayesinde taze ekmek kokusuna uyanabilirsiniz. Tefal ekmek pişirme makinesi, gluten intoleiansına sahip ya da sağlıklı beslenen kişiler için idealdir. 3 glutensiz program dahil 17 otomatik program

3 farklı ekmek boyutu ve 3 ekmek kabuk rengi seçimi

15 saat gecikmeli başlatma

1 saat sıcak tutma özelliği

27 tarif içeren tarif kitabı

Çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen yapışmaz tava Tefal PF2208 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Merhaba, eşim çok beğendi. Geldiği gün hızlı ekmek yaptık. Tarif kitabındaki oranları uygularsanız çok başarılı ve güzel ekmekler yapabilirsiniz. Biz su yerine süt kullandık. Önemli noktalardan biri de ekmeğinizin kabuk kalınlığı; bunu da damak tadınıza göre belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca ürünleri tarif sıralamasına göre koymanız çok önemli. Hakikaten bundan sonra fırına uğramayı düşünmüyoruz. ✍🏻 Fırından daha iyi ekmek yaptığına inanamadım. Bu kadar güzel mi ekmek yapar bir makine. Kesinlikle alın. Hem daha sağlıklı hem de ekonomik.

6️⃣ Fakir Pane House Ekmek Yapma Makinesi Tam Boyutta Gör Fakir Pane House, evde ekmek yapımını kolay hale getiren makinelerden. Fakir ekmek yapma makinesi, tercihinize ve alerjinize göre istediğiniz malzemelerle dilediğiniz malzemelerle ekmek yapmanıza yardımcı olur. Hamuru ve ekmeği havalandırarak mükemmel kabarmış bir somun ekmek elde etmenizi sağlar. 2 litre kapasitesiyle 1000 gr ekmek yapabilir. Sadece ekmek yapmakla kalmaz, aynı zamanda kek, çörek, pizza hamuru ve marmelat da yapabilir. Fakir ekmek pişirme makinesi, hamur veya hamur gerektiren her şeyi yapabilir. 14 program sayısı

Programlanabilir zaman ayarlayıcısı

1 saat sıcak tutma özelliği

Hızlı pişirme özelliği

Yoğurma ve karıştırma aparatı

Ekmek kabuğu rengi ayarlama

Sesli uyarı Fakir Pane House Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Gerçekten süper bir ekmek yapma makinesi. Enfes, lezzetli ve çok güzel ekmekler yapılabiliyor. Herkese tavsiye ederim. ✍🏻 İlk gün kullanma kılavuzunda verilen ölçülere göre ekmek yaptım. Yaklaşık 4.5 saatlik bir süre içinde tamamlandı. Ve gerçekten çok güzel bir ekmek oldu. Ben memnun kaldım, tavsiye ederim.

7️⃣ Beko BKK 2505 Ekmek Yapma Makinesi Beko BKK 2505, ekmek hamuru yapımından pişirmeye kadar tüm işleri otomatik olarak yaparak istediğiniz zamanda sıcacık ekmekler sunan harika bir makine. Normal beyaz ekmek, köy ekmeği, tam buğday ve kepek ekmeği, sandviç ekmeği dahil olmak üzere farklı birçok ekmek hazırlayabilir. Ayrıca reçel hazırlama ve kek pişirme programı da mevcut. Ekmek pişirme süresini 1 saate kadar indiren ultra hızlı modu bulunuyor. Beko ekmek yapma makinesi, elektrik kesildiğinde kaldığı yerden otomatik olarak pişirmenin devam etmesini sağlayan programa sahip. 12 farklı program ve 3 farklı pişirme seçeneği

1 saat sıcak tutma özelliği

Geniş cam tencere ile kolay takip

Zaman programı ayarı

Elektrik kesintisinde otomatik devam etme Beko BKK 2505 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Arkadaşlar ürün mükemmel ekmek yapıyor. Bence daha özellikli ve pahalılarına hiç gerek yok. Neticede sizin kullanacağınız en fazla üç özellik. Yorumlarda tarif kitabındaki tariflerin pek işe yaramadığı söylendiği için ben de kitapçığa hiç bakmadan aşağıda yorum yapan arkadaşların verdiği tariflerden birini biraz değişiklikle kendim uyguladım ve ilk iki denemede de mükemmel sonuç aldım. ✍🏻 Beko’ya güvenerek aldım, çok şık, çok kullanışlı. 700gr ve 900 gr ekmek yapabiliyor, hamur hazırlayabiliyor, kek pişirme programı ve reçel yapma programı mevcut. Başlama, bitiş ve ilave malzeme uyarıları var. Kılavuz gayet anlaşılır. Sadece kek tarifi yok onu da kendi tarifinizle yapıyorsunuz Kılavuzdaki ilk tarifim başarılı oldu. Teflonu çok kaliteli. Ölçü kapları mevcut. Zaman ayarı ile ileri bir saate programlayabiliyorsunuz. Hızlı ekmek pişirme programı var yani yok yok. Diğer ekmek yapma makinelerinden hiçbir eksiği yok. Tavsiye ediyorum.

8️⃣ Arçelik Ey 6021 Resital Ekmek Yapma Makinesi Tam Boyutta Gör Arçelik Ey 6021, glutensiz ekmekten tam buğday kepek ekmeğine, köy ekmeğinden sandviç ekmeğine kadar her çeşit ekmeği evde kolayca yapmanızı sağlar. Hızlı, standart, hamur ve fırınlama programları mevcut. Reçel ve kek bile yapabilirsiniz. Dayanıklı cam penceresiyle pişme aşamasını takip edebilmenizi kolaylaştırır. Zamanlama özelliği sayesinde işten eve döndüğünüzde, sabah kalktığınızda veya istediğiniz bir zamanda yumuşacık ekmeğinizin hazır olmasını sağlar. 900 - 1200 gr ekmek yapabilmesiyle büyük aileler için de uygun olan Arçelik Ey 6021 Resital, otomatik kapama koruması ve sıcak tutma özelliğiyle gelmektedir. Pratik pişirme için LED ekrandaki işlevleri özelleştirebilirsiniz. Glutensiz dahil 12 farklı program

3 farklı pişirme seçeneği

Güçlü performans

Zamanlama özelliği

900 - 1200 gr arası ekmek yapma

Otomatik kapama koruması

Sıcak tutma özelliği

İşlevsel LED ekran

Kolay temizlenebilen yapışmaz iç hazne Arçelik Ey 6021 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Arçelik kalitesi, ilk yapmada harika sonuç. Ekşi maya ile tam buğdaylı ekmek yaptım. Boyutu beklediğimden daha büyüktü. Ekmek, kek, sütlaç, reçel, marmelat, hepsini yapıyor daha ne olsun. ✍🏻 Çok güzel bir ürün. Aşama aşama yoğuruyor; bu da ekmeğin yumuşacık olmasını sağlıyor. Farklı işlevlere de sahip ama sadece ekmek çeşitlerini denedik. Artık marketten ekmek almıyoruz. Akşamdan kurup sabah kahvaltıya sıcacık ekmeğin hazır olması da ayrı bir keyif. Tavsiye ederim.

9️⃣ Wmf Kult X Ekmek Yapma Makinesi Tam Boyutta Gör Wmf Kult X ekmek yapma makinesi ile glutensiz veya şekerli seçenekleri dahil olmak üzere çok hızlı bir şekilde taze ve sağlıklı ekmekler yapabilirsiniz. 12 farklı program ile farklı ekmek çeşitleri yapabilirsiniz. “Günaydın” fonksiyonu sayesinde güne taze ekmek kokusuyla uyanabilirsiniz. Kaymaz tasarımı sayesinde güçlü dengeye sahiptir. Wmf ekmek yapma makinesi, yapışmaz pişirme haznesi ile hamur yoğurma pedalı, ölçüler, ölçme kaşıkları ve pedal çıkarıcılarla gelmektedir. 12 farklı program

Sabah taze ekmek için zamanlayıcı

3 farklı kabuk kızartma seviyesi

60 dakika sıcak tutma fonksiyonu

Yapışmaz kaplamalı çıkarılabilir hazne

Kolay temizleme Wmf Kult X Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Ürün gayet kaliteli. Özellikle denedikten sonra yorum yapıyorum. Karıştırma, kabartma, pişirme oldukça iyi. ✍🏻 Çok güzel ekmek yaptık. Ev mis gibi kokuyor pişerken. Alman malı ne de olsa.

En iyi ankastre fırın tavsiyeleri 7 ay önce eklendi

Ekmek yapma makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🤔 Tam Boyutta Gör Ek pişirme programları

Ekmek ağırlığı

Ekmek kabuğu ayarı

Dayanıklı cam pencere

Sıcak tutma fonksiyonu

Zamanlayıcı

Hızlı modlar

En İyi Ekmek Yapma Makineleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 3452

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