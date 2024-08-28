Ekmek yapma makinesi tavsiyesi için en iyi ekmek pişirme makineleri (2024)

- En İyi Ekmek Yapma Makineleri 🍞
- 1️⃣ Arzum AR2017 Panetti Ekmek Yapma Makinesi
- 2️⃣ Karaca BakeXL Ekmek Yapma Makinesi
- 3️⃣ Tefal PF2101 Pain Dore Ekmek Yapma Makinesi
- 4️⃣ Fakir Pane Deluxe Ekmek Yapma Makinesi
- 5️⃣ Tefal PF2208 Pain Plaisir Ekmek Yapma Makinesi
- 6️⃣ Fakir Pane House Ekmek Yapma Makinesi
- 7️⃣ Beko BKK 2505 Ekmek Yapma Makinesi
- 8️⃣ Arçelik Ey 6021 Resital Ekmek Yapma Makinesi
- 9️⃣ Wmf Kult X Ekmek Yapma Makinesi
- Ekmek yapma makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Yorumlar
Ev yapımı ekmeğin lezzeti başkadır ancak hamuru karıştırmak, yoğurmak, mayalamak zahmetli ve zaman alan bir süreçtir. En iyi ekmek yapma makineleri bu işi oldukça kolaylaştırır. Glutensiz, tam buğday, mısır ekmeği veya istediğiniz malzemelerle dolu ekmeğinizi hazırlamak için tek yapmanız gereken; karışımı hazırlamaktır. Ekmek makinesi, hamuru karmaktan kabartmaya pişirmeye kadar her işi yavaş yavaş kendi yapar. Peki, 2024’te alınabilecek en iyi ekmek pişirme makinesi hangisi? Temizlenmesi kolay ve fırından alınmış gibi ekmekler yapabileceğiniz en iyi evde ekmek yapma makinesi önerileri burada.
|Marka/Model ⏲️
|Fiyat 🏷️
|Arzum AR2017 Panetti Ekmek Yapma Makinesi
|13.999 TL
|Karaca BakeXL Ekmek Yapma Makinesi
|4.999 TL
|Tefal PF2101 Pain Dore Ekmek Yapma Makinesi
|12.750 TL
|Fakir Pane Deluxe Ekmek Yapma Makinesi
|7.999 TL
|Tefal PF2208 Pain Plaisir Ekmek Yapma Makinesi
|12.399 TL
|Fakir Pane House Ekmek Yapma Makinesi
|9.999 TL
|Beko BKK 2505 Ekmek Yapma Makinesi
|13.457 TL
|Arçelik Ey 6021 Resital Ekmek Yapma Makinesi
|16.500 TL
|WMF Wmf Kult X Ekmek Yapma Makinesi
|28.990 TL
|Arçelik K-2715 Ekmek Yapma Makinesi
|27.890 TL
Ekmek pişirme makinesi yorumları dikkate alındığında; en iyi ekmek yapma makinesi markası sıralamasında Karaca, Fakir, Tefal ve Arzum öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek en iyi ekmek makinesi tavsiyesi olarak ise; Karaca BakeXL, Fakir Pane ve Arzum Panetti modelleri, program seçenekleri, pişirme performansı ve kolay kullanılabilir olmalarıyla öneriliyor.
1️⃣ Arzum AR2017 Panetti Ekmek Yapma Makinesi
- Glutensiz ekmek programı
- 1 saat sıcak tutma fonksiyonu
- 13 farklı pişirme programı
- Zamanlayıcı (15 saate kadar gecikmeli başlatma)
- Gözlem penceresi
- Aksesuarlar (Ölçü kaşığı, ölçü kabı, hamur karıştırma kolu, çıkarma kancası)
Arzum AR2017 Panetti Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Yorumların fikir vermek açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de genellikle yorumlara bakarak alıyorum. Arzum Panettiyi de öyle aldım. Bu dördüncü ekmeğim. Hepsi de güzel oldu. Standart ekmek tarifine göre yaptım; tadı da görüntüsü de çok güzel oldu. Makineyeye maşallah diyeyim.
✍🏻 Gerçekten çok kolay, pratik ve inanılmaz lezzetli. Malzemeleri koymanız sadece birkaç dakikanızı alıyor. Gerisi Arzum Panetti’nin işi. Ekmekler sıcak, lezzetli ve mis gibi kokusuyla hazır. Parasını sonuna kadar hakediyor. Kitapçıktaki ya da internette bazı kişilerin paylaştığı tariflere göre yapıyoruz. Tek kelimeyle özetlemek gerekirse mükemmel bir ürün. Herkese tavsiye ediyorum.
2️⃣ Karaca BakeXL Ekmek Yapma Makinesi
- 15 otomatik program
- 1500 gr’a kadar kapasiteli pişirme haznesi
- Zamanlayıcı
- 1 saat boyunca sıcak tutma özelliği
- Pişme takibi için şeffaf pencere
- 3 farklı pişirme seviyesi
- Bulaşık makinesinde yıkanabilir aksesuarlar
- 45 farklı tarif içeren tarih kitapçığı
Karaca BakeXL Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Çok memnunum. Aldığımdan beri dışarıdan ekmek almadık. Ben genelde 5. programı kullanıyorum, yumurtalı sütlü tereyağlı ekmek tarifinden yapıyorum (kitapçıkta köy ekmeği diye geçiyor). Muhakkak yapın.
✍🏻 Bir eve buzdolabı ya da bulaşık makinesinden daha önce alınması gereken bir şaheser. Ekmek fırınlarının pişmemiş hamur ekmeklerinden kurtulduk. Bugüne kadar neden almamışım inan ki çok büyük kayıp. Bana bir arkadaşım tavsiye etti, Karaca ile huzura erdik. Sıfır sıkıntı. sıfır problem. Zamanlayıcı özelliği çok iyi; akşam 22.00’de malzemesini koyun, sabah 09.00'da ekmek hazır olsun. Sabah zil sesiyle evde misler gibi ekmek kokusuyla uyanıyorum. Daha ne diyim ki mutlaka alın; hem de hiç zaman kaybetmeden.
3️⃣ Tefal PF2101 Pain Dore Ekmek Yapma Makinesi
- Glutensiz ekmek yapma
- 12 otomatik program
- Kolay kullanım
- 3 ağırlık seçeneği ve 3 esmerlik seviyesi
- 15 saate kadar gecikmeli başlatma
- 1 saat otomatik sıcaklık koruma fonksiyonu
- Tarif kitabı
Tefal PF2101 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Keşke daha önce alsaydım diyeceğim bir ürün. Mutfaktan çıkmak istemiyorsunuz. Çok güzel ekmekler yapıyor. Ekmek için 1. ve 5. program çok uygun. Tarif kitapçığı ve 9. programda hamur mayalayıp 1 tepsi pizza yapabilirsiniz.
✍🏻 10 numara 5 yıldız ekmekler yapıyoruz. Sabahleyin sıcacık ekmeğimiz hazır. Ekmek çok güzel kabarıyor, asla hamur kalmıyor ve çok kolay çıkıyor. Pratik kullanımlı. Artık ekmek almıyoruz.
4️⃣ Fakir Pane Deluxe Ekmek Yapma Makinesi
- Tam otomatik hamur ve ekmek hazırlama
- 10 farklı ekmek, kek ve marmelat pişirme programı
- Pizza ve çörek hamuru yoğurma özelliği
- Kulplu, yapışmaz yüzeyli pişirme kabı
- Paslanmaz çelik gövde
- 2 litre kapasite
Fakir Pane Deluxe Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ben çok memnunum. Çok fonksiyonlu bir makine ama biz sadece ekmek yapıyoruz. Ölçüleri kitapçıkta var ancak biraz detaylı ve malzeme çeşitliliği var. Köy ekmeği seviyorsanız kısa bi tarif vereyim; 700gr ekmek için, 280ml su, 2 kaşık sıvı yağ, 3 tam ölçek un, 1/4 ölçek bir un daha, 1.5 çay kaşığı kuru maya, 2.5 çay kaşığı şeker, 2.5 çay kaşığı tuz ekleyip ekmeği çok pişmiş seviyeye çekin. 3.5 saat sonra tertemiz köy ekmeği. Başka tarife gerek yok. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. 1.5 yıldır dışarıdan ekmek almıyoruz.
✍🏻 Kesinlikle mükemmel. Kitaptaki tarifleri uygulayınca harika sonuc veriyor. Yapışma, hamur kalma gibi bir problem hiç yaşamadım. Sabahları mis gibi ekmek kokusuna uyanmak gibisi yok.
5️⃣ Tefal PF2208 Pain Plaisir Ekmek Yapma Makinesi
- 3 glutensiz program dahil 17 otomatik program
- 3 farklı ekmek boyutu ve 3 ekmek kabuk rengi seçimi
- 15 saat gecikmeli başlatma
- 1 saat sıcak tutma özelliği
- 27 tarif içeren tarif kitabı
- Çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen yapışmaz tava
Tefal PF2208 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Merhaba, eşim çok beğendi. Geldiği gün hızlı ekmek yaptık. Tarif kitabındaki oranları uygularsanız çok başarılı ve güzel ekmekler yapabilirsiniz. Biz su yerine süt kullandık. Önemli noktalardan biri de ekmeğinizin kabuk kalınlığı; bunu da damak tadınıza göre belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca ürünleri tarif sıralamasına göre koymanız çok önemli. Hakikaten bundan sonra fırına uğramayı düşünmüyoruz.
✍🏻 Fırından daha iyi ekmek yaptığına inanamadım. Bu kadar güzel mi ekmek yapar bir makine. Kesinlikle alın. Hem daha sağlıklı hem de ekonomik.
6️⃣ Fakir Pane House Ekmek Yapma Makinesi
- 14 program sayısı
- Programlanabilir zaman ayarlayıcısı
- 1 saat sıcak tutma özelliği
- Hızlı pişirme özelliği
- Yoğurma ve karıştırma aparatı
- Ekmek kabuğu rengi ayarlama
- Sesli uyarı
Fakir Pane House Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Gerçekten süper bir ekmek yapma makinesi. Enfes, lezzetli ve çok güzel ekmekler yapılabiliyor. Herkese tavsiye ederim.
✍🏻 İlk gün kullanma kılavuzunda verilen ölçülere göre ekmek yaptım. Yaklaşık 4.5 saatlik bir süre içinde tamamlandı. Ve gerçekten çok güzel bir ekmek oldu. Ben memnun kaldım, tavsiye ederim.
7️⃣ Beko BKK 2505 Ekmek Yapma Makinesi
- 12 farklı program ve 3 farklı pişirme seçeneği
- 1 saat sıcak tutma özelliği
- Geniş cam tencere ile kolay takip
- Zaman programı ayarı
- Elektrik kesintisinde otomatik devam etme
Beko BKK 2505 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Arkadaşlar ürün mükemmel ekmek yapıyor. Bence daha özellikli ve pahalılarına hiç gerek yok. Neticede sizin kullanacağınız en fazla üç özellik. Yorumlarda tarif kitabındaki tariflerin pek işe yaramadığı söylendiği için ben de kitapçığa hiç bakmadan aşağıda yorum yapan arkadaşların verdiği tariflerden birini biraz değişiklikle kendim uyguladım ve ilk iki denemede de mükemmel sonuç aldım.
✍🏻 Beko’ya güvenerek aldım, çok şık, çok kullanışlı. 700gr ve 900 gr ekmek yapabiliyor, hamur hazırlayabiliyor, kek pişirme programı ve reçel yapma programı mevcut. Başlama, bitiş ve ilave malzeme uyarıları var. Kılavuz gayet anlaşılır. Sadece kek tarifi yok onu da kendi tarifinizle yapıyorsunuz Kılavuzdaki ilk tarifim başarılı oldu. Teflonu çok kaliteli. Ölçü kapları mevcut. Zaman ayarı ile ileri bir saate programlayabiliyorsunuz. Hızlı ekmek pişirme programı var yani yok yok. Diğer ekmek yapma makinelerinden hiçbir eksiği yok. Tavsiye ediyorum.
8️⃣ Arçelik Ey 6021 Resital Ekmek Yapma Makinesi
- Glutensiz dahil 12 farklı program
- 3 farklı pişirme seçeneği
- Güçlü performans
- Zamanlama özelliği
- 900 - 1200 gr arası ekmek yapma
- Otomatik kapama koruması
- Sıcak tutma özelliği
- İşlevsel LED ekran
- Kolay temizlenebilen yapışmaz iç hazne
Arçelik Ey 6021 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Arçelik kalitesi, ilk yapmada harika sonuç. Ekşi maya ile tam buğdaylı ekmek yaptım. Boyutu beklediğimden daha büyüktü. Ekmek, kek, sütlaç, reçel, marmelat, hepsini yapıyor daha ne olsun.
✍🏻 Çok güzel bir ürün. Aşama aşama yoğuruyor; bu da ekmeğin yumuşacık olmasını sağlıyor. Farklı işlevlere de sahip ama sadece ekmek çeşitlerini denedik. Artık marketten ekmek almıyoruz. Akşamdan kurup sabah kahvaltıya sıcacık ekmeğin hazır olması da ayrı bir keyif. Tavsiye ederim.
9️⃣ Wmf Kult X Ekmek Yapma Makinesi
- 12 farklı program
- Sabah taze ekmek için zamanlayıcı
- 3 farklı kabuk kızartma seviyesi
- 60 dakika sıcak tutma fonksiyonu
- Yapışmaz kaplamalı çıkarılabilir hazne
- Kolay temizleme
Wmf Kult X Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Ürün gayet kaliteli. Özellikle denedikten sonra yorum yapıyorum. Karıştırma, kabartma, pişirme oldukça iyi.
✍🏻 Çok güzel ekmek yaptık. Ev mis gibi kokuyor pişerken. Alman malı ne de olsa.
Ekmek yapma makinesi alırken nelere dikkat edilmeli 🤔
- Ek pişirme programları
- Ekmek ağırlığı
- Ekmek kabuğu ayarı
- Dayanıklı cam pencere
- Sıcak tutma fonksiyonu
- Zamanlayıcı
- Hızlı modlar
En İyi Ekmek Yapma Makineleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 3452Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.