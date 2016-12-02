Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde internet ücretsiz olacak

3 Aralık Cumartesi günü karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçını stadyumda izleyen tüm taraftarlar 2 saat boyunca Wi-Fi üzerinden ücretsiz şekilde internete girme fırsatına sahip olacaklar. 4.5G uyumlu mobil şebeke ve yenilenen Wi-Fi şebekesiyle stat içerisinde 400'ü aşkın noktadan bağlantı sağlanabilecek.

Sadece derbiye özel kullanıma sunulacak internet bağlantısından tribünlerdeki tüm izleyiciler yararlanabilecekler. Fenerbahçe taraftarları ise desibel metre ve akıllı ekran gibi özellikleriyle dikkat çeken, Türkiye’nin ilk stadyum uygulaması ünvanına da sahip "Ülker Stadyumu - Fenerbahçe"yi cep telefonlarına yine ücretsiz şekilde indirebilecekler.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin akıllı stadyuma dönüştürülmesi kapsamında hazırlanan uygulama sayesinde stat içerisindeki yaklaşık 200 ekrandan anlık izleme de yapılabiliyor. Üstelik taraftarlar uygulama ile ödüllü soruları cevaplayarak tribünler arası yarışmalar düzenleyebiliyor ve tezahüratları paylaşabiliyorlar. Bakalım büyük bir heyecanla beklenen ve ligin gidişatını önemli oranda etkileyecek mücadeleyi kim kazanacak...