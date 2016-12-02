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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde internet ücretsiz olacak

Türk Telekom, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında yarın akşam oynanacak Fenerbahçe ve Beşiktaş derbisinde taraftarlara özel 2 saat boyunca ücretsiz internet hizmeti verecek.
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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3 Aralık Cumartesi günü karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe - Beşiktaş maçını stadyumda izleyen tüm taraftarlar 2 saat boyunca Wi-Fi üzerinden ücretsiz şekilde internete girme fırsatına sahip olacaklar. 4.5G uyumlu mobil şebeke ve yenilenen Wi-Fi şebekesiyle stat içerisinde 400'ü aşkın noktadan bağlantı sağlanabilecek.
Sadece derbiye özel kullanıma sunulacak internet bağlantısından tribünlerdeki tüm izleyiciler yararlanabilecekler. Fenerbahçe taraftarları ise desibel metre ve akıllı ekran gibi özellikleriyle dikkat çeken, Türkiye’nin ilk stadyum uygulaması ünvanına da sahip "Ülker Stadyumu - Fenerbahçe"yi cep telefonlarına yine ücretsiz şekilde indirebilecekler. 
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin akıllı stadyuma dönüştürülmesi kapsamında hazırlanan uygulama sayesinde stat içerisindeki yaklaşık 200 ekrandan anlık izleme de yapılabiliyor. Üstelik taraftarlar uygulama ile ödüllü soruları cevaplayarak tribünler arası yarışmalar düzenleyebiliyor ve tezahüratları paylaşabiliyorlar. Bakalım büyük bir heyecanla beklenen ve ligin gidişatını önemli oranda etkileyecek mücadeleyi kim kazanacak...

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Ussuz 2 yıl en beğenilen
İnternet üzerinden maç ücretsiz izlenebilecek sandım
1 Yanıt Yanıtla +47
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Aykan19o3 2 yıl ǤЅ
ǤЅ
Hadi yine iyisiniz, net paketinizi maçtan sonra coşan libidonuz için kullanırsınız FB'liler.
BJK'liler, sizde youtube u açar damar şarkılar dinlersiniz.

Sananeee

Abilerin haftaici avrupa macina cikacak sende acar youtube'u eski avrupa maceralarini izlersin
ǤЅHadi yine iyisiniz, net paketinizi maçtan sonra coşan libidonuz için kullanırsınız FB'liler.BJK'liler, sizde youtube u açar damar şar...
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Turin Turambar. 2 yıl
Boşa gitmesin diye telefondan izleyenler olacaktır
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Paetzold 2 yıl
Maçlar artik periscopede yayinlaniyor
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YOURMOVE 2 yıl
Başlık aynı facebook haberleri gibi.
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greenk 2 yıl
Türktelekom önce akk yı kaldırsın da, milletin gözünü boyamayı bıraksın.
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kankixx123 2 yıl
Ya DH kızdırıyorsun artık bizleri. "Hay yazacağın başlıklara..." diye terbiyesiz ve saygısız bir cümle kurardım ancak sevdiğim ve sürekli takip ettiğim bir site olduğunuz için yine içime atıyorum. İnşallah DÜZELTİRSİNİZ. Bir değil iki değil ama bunun sonunda gerçekten SÖVERLER.
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General Darknes 2 yıl
Atılan başlık gene güzel bir algı operasyonu , bravo dh!
Periskoptan bol bol yayın yapar millet gene
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carloska 2 yıl
haberi doğru verir misiniz!!!
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alemburda34 2 yıl
Periscope akar

%90 engellenir ya upload kisarlar
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Grkwnxs 2 yıl
Stadyum dan canlı yayın yaparlar
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ǤЅ 2 yıl
Olm espri yaptık yaa, mesaj sayısı artıyor diye mesaj kasıyonuz varyaa
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Uzaklardan Gelen 2 yıl
Yarim akıllı stad mi orasi
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