Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zekaya sorduk: Fenerbahçe-Galatasaray derbi sonucu ne olur?

    Yapay zekaya Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu sorduk. ChatGPT, Grok Gemini ve Kumru, FB-GS derbisinin kaç kaç biteceğini tahmin etti.                  

    Yapay zekaya sorduk: Fenerbahçe-Galatasaray derbi sonucu ne olur? Tam Boyutta Gör
    Trendyol Süper Lig 14. haftasında bu akşam saat 20.00’de Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Yapay zeka modellerinin gelişmesiyle birlikte ChatGPT, Gemin, Grok, Kumru gibi yapay zeka araçları, takımların kadro yapılarını, güncel durumlarını ve istatistiklelrini analiz ederek maç sonucu tahminleri yapabilir hale geldi. 

    Biz de bu akşamki kritik derbinin sonucunu ChatGPT, Gemini, Grok ve yerli yapay zeka Kumru’ya sorduk. İki takımın muhtemel 11’lerini paylaştık ve güncel form grafiklerini dikkate almalarını isteyerek Fenerbahçe–Galatasaray derbisinin skorunu tahmin etmelerini sağladık. Bu kritik derbide yapay zekalar genel olarak ev sahibi Fenerbahçe’yi bir adım önde gösterirken maçın karşılıklı gollere sahne olacağı yönünde tahminlerde bulunuldu.

    ChatGPT: Fenerbahçe 2-1 Galatasaray

    Yapay zekaya sorduk: Fenerbahçe-Galatasaray derbi sonucu ne olur? Tam Boyutta Gör

    ChatGPT, Fenerbahçe’nin maçı 2-1 kazanacağını öngörüyor. Alternatif senaryo olarak 1-1 beraberliği de ihtimaller arsında gösteriyor.

    ChatGPT’nin yanıtı şu şekilde oldu:

    "🎯 Tahminim: Muhtemel Skor & Senaryo

    Benim tahminim: Fenerbahçe 2-1 Galatasaray

    Neden:

    • Fenerbahçe’nin ev sahasındaki formu ve motivasyonu
    • Derbide ev sahibinin kolay kolay hata yapmayacağı – defans + disiplin
    • Ama Galatasaray deplasmanda bir şeyler yapar; gol atma potansiyeli var → bu yüzden 2-0 değil, 2-1

    Alternatif olarak 1-1 beraberlik de makul. Eğer Galatasaray temkinli ve dirençli oyun kurarsa, puan alma ihtimali yüksek."

    Gemini: Fenerbahçe 2-2 Galatasaray

    Yapay zekaya sorduk: Fenerbahçe-Galatasaray derbi sonucu ne olur? Tam Boyutta Gör

    Google’ın Gemini yapay zekası son gelen Gemini 3 Pro güncellemesiyle birlikte karmaşık konuları derinlemesine inceleyen “düşünen” bir yapay zeka modeline kavuştu. derbinin 2–2 berabere biteceğini tahmin etti.

    Gemini, tahminine ek bir not düşerek Uğurcan Çakır’ın yükselen formu ve Ederson’un düşüşte olan performansının etkisiyle maçın 3–2 Galatasaray galibiyetiyle de sonuçlanabileceğini belirtti.

    Gemini'nin yanıtı

    "🔮 Tahminim

    Galatasaray'ın hücum hattı (Sane, Osimhen, Barış) ve Fenerbahçe kalecisi Ederson'un düşük formu, Galatasaray'ın gol bulacağını garanti ediyor gibi. Ancak Galatasaray'ın stoperdeki zaafı da Fenerbahçe'ye mutlaka gol şansı verecektir.

    Çok gollü ve keyifli bir maç olur. Ev sahibi avantajı ve Asensio faktörü Fenerbahçe'yi maçta tutsa da, Uğurcan Çakır'ın kaledeki üstün performansı ibreyi hafifçe Galatasaray'a kaydırıyor.

    Skor Tahminim: Fenerbahçe 2 - 2 Galatasaray (veya Uğurcan faktörüyle 2-3 Galatasaray)"

    Grok: Fenerbahçe 2-1 Galatasaray

    Yapay zekaya sorduk: Fenerbahçe-Galatasaray derbi sonucu ne olur? Tam Boyutta Gör

    Grok, Galatasaray’ın Avrupa yorgunluğuna dikkat çekerek Fenerbahçe’nin 2-1 kazanacağını tahmin etti. Ayrıca Fenerbahçe’nin maçın başında erken bir gol bulacağını öngördü.

    Fakat Grok’un veri kütüphanesi güncel durumda değil. Zira Domenic Tedesco’nun yaklaşık 2 aydır Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğunda oturmasına rağmen, “Mourinho'nun takımı son haftalarda ritmini buldu” şeklinde bir ifade kulandı.

    Kumru: Fenerbahçe kazanır

    Yapay zekaya sorduk: Fenerbahçe-Galatasaray derbi sonucu ne olur? Tam Boyutta Gör

    Yerli yapay zeka Kumru, etik gerekçelerle maçın skoru hakkında tahmin yapmaktan çekiniyor. Ancak biraz ısrar üzerine yaptığı tahminde Fenerbahçe’nin ev sahibi olması ve daha dengeli kadroyla çıkacak olması nedeniyle derbiyi Fenerbahçe’nin kazanacağını öngörüyor.

    Hangisi doğru bilecek?

    ChatGPT ve Grok, 2-1’lik tahminde buluşurken Kumru da skor vermeden Fenerbahçe’nin kazanacağını söylüyor. Gemini ise 2-2’lik beraberliği temel senaryo olarak öne çıkarırken, alternatif olarak Galatasaray’ın 3-2 kazanabileceğini belirtiyor. Bu akşam sahada hangi senaryonun gerçeğe dönüşeceğini ve yapay zekâ modellerinden hangisinin isabetli tahminde bulunacağını hep birlikte göreceğiz.
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    K
    Kupon için geldik 2 gün önce

    Kupon kaldı mı?

    Profil resmi
    sahfspeed 2 gün önce

    kupon

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 gün önce

    yorum

    C
    cerdem40 3 gün önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 3 gün önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 3 gün önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 3 gün önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 3 gün önce

    Kupon varsa talibim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi priz markası debriyaj dipte kavrıyor z kitap pdf çevirme eski doğum belgesi nasıl alınır görüntülü sohbet

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7
    Samsung Galaxy Z Flip7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum