Yapay zekaya sorduk: Fenerbahçe-Galatasaray derbi sonucu ne olur?

Biz de bu akşamki kritik derbinin sonucunu ChatGPT, Gemini, Grok ve yerli yapay zeka Kumru’ya sorduk. İki takımın muhtemel 11’lerini paylaştık ve güncel form grafiklerini dikkate almalarını isteyerek Fenerbahçe–Galatasaray derbisinin skorunu tahmin etmelerini sağladık. Bu kritik derbide yapay zekalar genel olarak ev sahibi Fenerbahçe’yi bir adım önde gösterirken maçın karşılıklı gollere sahne olacağı yönünde tahminlerde bulunuldu.
ChatGPT: Fenerbahçe 2-1 Galatasaray
ChatGPT, Fenerbahçe’nin maçı 2-1 kazanacağını öngörüyor. Alternatif senaryo olarak 1-1 beraberliği de ihtimaller arsında gösteriyor.
ChatGPT’nin yanıtı şu şekilde oldu:
"🎯 Tahminim: Muhtemel Skor & Senaryo
Benim tahminim: Fenerbahçe 2-1 Galatasaray
Neden:
- Fenerbahçe’nin ev sahasındaki formu ve motivasyonu
- Derbide ev sahibinin kolay kolay hata yapmayacağı – defans + disiplin
- Ama Galatasaray deplasmanda bir şeyler yapar; gol atma potansiyeli var → bu yüzden 2-0 değil, 2-1
Alternatif olarak 1-1 beraberlik de makul. Eğer Galatasaray temkinli ve dirençli oyun kurarsa, puan alma ihtimali yüksek."
Gemini: Fenerbahçe 2-2 Galatasaray
Google’ın Gemini yapay zekası son gelen Gemini 3 Pro güncellemesiyle birlikte karmaşık konuları derinlemesine inceleyen “düşünen” bir yapay zeka modeline kavuştu. derbinin 2–2 berabere biteceğini tahmin etti.
Gemini, tahminine ek bir not düşerek Uğurcan Çakır’ın yükselen formu ve Ederson’un düşüşte olan performansının etkisiyle maçın 3–2 Galatasaray galibiyetiyle de sonuçlanabileceğini belirtti.
Gemini'nin yanıtı
"🔮 Tahminim
Galatasaray'ın hücum hattı (Sane, Osimhen, Barış) ve Fenerbahçe kalecisi Ederson'un düşük formu, Galatasaray'ın gol bulacağını garanti ediyor gibi. Ancak Galatasaray'ın stoperdeki zaafı da Fenerbahçe'ye mutlaka gol şansı verecektir.
Çok gollü ve keyifli bir maç olur. Ev sahibi avantajı ve Asensio faktörü Fenerbahçe'yi maçta tutsa da, Uğurcan Çakır'ın kaledeki üstün performansı ibreyi hafifçe Galatasaray'a kaydırıyor.
Skor Tahminim: Fenerbahçe 2 - 2 Galatasaray (veya Uğurcan faktörüyle 2-3 Galatasaray)"
Grok: Fenerbahçe 2-1 Galatasaray
Grok, Galatasaray’ın Avrupa yorgunluğuna dikkat çekerek Fenerbahçe’nin 2-1 kazanacağını tahmin etti. Ayrıca Fenerbahçe’nin maçın başında erken bir gol bulacağını öngördü.
Fakat Grok’un veri kütüphanesi güncel durumda değil. Zira Domenic Tedesco’nun yaklaşık 2 aydır Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğunda oturmasına rağmen, “Mourinho'nun takımı son haftalarda ritmini buldu” şeklinde bir ifade kulandı.
Kumru: Fenerbahçe kazanır
Yerli yapay zeka Kumru, etik gerekçelerle maçın skoru hakkında tahmin yapmaktan çekiniyor. Ancak biraz ısrar üzerine yaptığı tahminde Fenerbahçe’nin ev sahibi olması ve daha dengeli kadroyla çıkacak olması nedeniyle derbiyi Fenerbahçe’nin kazanacağını öngörüyor.
Hangisi doğru bilecek?
ChatGPT ve Grok, 2-1’lik tahminde buluşurken Kumru da skor vermeden Fenerbahçe’nin kazanacağını söylüyor. Gemini ise 2-2’lik beraberliği temel senaryo olarak öne çıkarırken, alternatif olarak Galatasaray’ın 3-2 kazanabileceğini belirtiyor. Bu akşam sahada hangi senaryonun gerçeğe dönüşeceğini ve yapay zekâ modellerinden hangisinin isabetli tahminde bulunacağını hep birlikte göreceğiz.
