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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ferrari "üstsüz" güzeli 458 Spider'ı resmi olarak duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
26,9b
1
52
Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ferrari
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Ferrari çok uzun süredir büyük bir merakla beklenen 458 Spider modelini resmi olarak duyurdu. İtalya merkezli üreticinin en güncel modeli olan 458 Italia'nın üstsüz versiyonu olan üstü açılabilir araçta, Alüminyum tabanlı "hard-top" tavan kullanılıyor.
14 saniye içerisinde üstü açılabilen 458 Spider'ın, bez tavan opsiyonu ile kıyaslandığında 25 Kg gibi bu segment için önemli bir ağırlık avantajına sahip olduğu zira bez tavanın yol izni alabilmesi için güvenlik mühendisliği gereksinimlerini karşılaması gerektiği ifade ediliyor.
Satılmakta olan üstü kapalı 458 Italia modeliyle benzer şekilde 4.5 litre hacmindeki 8 silindirli V8 motorun kullanıldığı araç, 563 beygir güç ve 540nm tork üretiyor. 458 Spider'ın kabiniyle ilgili olarak Ferrari, 200 Km hızla giderken araç içerisinde normal konuşma yapılabileceğini belirtiyor.
7 ileri çift kavramalı şanzımanın kullanıldğı araçta, E-Diff3 vfe F1-Trac gibi ileri seviye elektrnik sistemler de bulunuyor. Son sürati 320 Km'nin üzerinde olan ve 0-100 Km hızlanmasını 3.4 saniyenin altında tamamlayan aracın yakıt tüketimi ise 100 km'de 11.8 litre olarak ifade ediliyor. Ferrari  458 Spider'ın fiytatı ise henüz açıklanmadı.
Ferrari
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ex_silver 8 yıl en beğenilen enrique
enrique

aynı segmentteki MP4-12C bunu tokat delisi yapıyor.


tokat delisi mi yapıyor.Neredeyse aynı hacim ve 2 turbo olmasına rağmen benzer beygir gücünü anca yakalayabiliyor mclaren.Ayrıca performans konusundada bariz bir üstünlüğü yok.Çok ufak farklar var.İstisnasız her test kuruluşu 458 İtalia diyor.O yüzden geçiniz efendim.Bilen gelsin


fastestlaps.com/...

bak pist puanlarına 458 italia önde.Top Gear derecesini saymıyorum.Çünkü o programın ingiliz araçlarını nasıl kolladığını herkes biliyor.Adamlar neredeyse bugattiyi mclaren e geçirteceklerdi.Mclaren önce motor yapmayı öğrensin.458 in motoru en iyi performans motoru seçiliyor bikaç senedir.Mclaren ise 2 turboyla anca yetişmiş.Fark bu
enriqueaynı segmentteki MP4-12C bunu tokat delisi yapıyor.tokat delisi mi yapıyor.Neredeyse aynı hacim ve 2 t...
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rcelik21 7 yıl
araç su yaksa bile 100 km de 11.8 lt ile bir damacanadan fazla su alıyor ve yaklaşık 10 TL eder.
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rappergc 8 yıl
Bu arabaysa bizim bindiklerimiz nedir :)
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velense 8 yıl
bu tarz yorumlar sanirim dunyada birtek bize ozgu birsey olsa gerek... Zenginin mali uzgurtun agzi demeden az once sunu belirtmek isterim;
Emege saygi !!!
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loeb 8 yıl
Sevemedim gitti günümüz araçlarını.. bunların başında lambo,ferrari,lotus falan geliyor.. sevmiyorum araba değil uçak yapıyorlar sanki. Tabi yüksek mühendislik ürünleri emekleri ortada saygımda var ancak diyorumya sevemedim bir türlü.. benim araba deyince aklıma gelen araç 66-69 charger , 72 model SİLVERADO =)..
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OvernightSensation 8 yıl
DH Misafiri
458in üstünü kesip bir iki ayardan sonra spider diyorlar ne üşengeç firma hiç beğenmedim.

sadece ferraride olan bir durum değil model olarak spyderlar az rötuşlu cabriolet modeller olur. Bknz : audi R8 spyder vs Audi R8.
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DH Misafiri 8 yıl
458'in üstünü kesip bir iki ayardan sonra spider diyorlar ne üşengeç firma hiç beğenmedim.
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OvernightSensation 8 yıl
SLVR61
enrique aynı segmentteki MP4-12C bunu tokat delisi yapıyor.
tokat delisi mi yapıyor.Neredeyse aynı hacim ve 2 turbo olmasına rağmen benzer beygir gücünü anca yakalayabiliyor mclaren.Ayrıca performans konusundada bariz bir üstünlüğü yok.Çok ufak farklar var.İstisnasız her test kuruluşu 458 İtalia diyor.O yüzden geçiniz efendim.Bilen gelsin
fastestlaps.com/... bak pist puanlarına 458 italia önde.Top Gear derecesini saymıyorum.Çünkü o programın ingiliz araçlarını nasıl kolladığını herkes biliyor.Adamlar neredeyse bugattiyi mclaren e geçirteceklerdi.Mclaren önce motor yapmayı öğrensin.458 in motoru en iyi performans motoru seçiliyor bikaç senedir.Mclaren ise 2 turboyla anca yetişmiş.Fark bu

Mclaren mi motor yapmayı öğrensin? F1 mclarenle yarıştır bakalım ferrari italia'yı O motor yapmayı bilmeyen dediğin marka 500 metrede bugatti veyronu yenebilen motoru üreten markadır. Mercedes SLR Mclaren modeli yeter.Sen öğren gel bence ayrıca Motorun Gücü Virajli pistlerde değil Drag yarışlarında belli olur Top Gear genel olarak pist sürüşü yapıyor.
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Dura-Ace 8 yıl
RAMAZAN GÜNÜ AYIP OLUYOR AMA HOCAM NE ÜMİTLERLE GİRDİK KONUYA
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OverClocK1ng 8 yıl
Nightmare70
Pagani zonda r alacan hayalimdir kendisi :D

Koenigsegg CCXR
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PapuaYeniGine 8 yıl
Yok artık yakında istanbul istinyede karşılaşırsınız.
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SAİM. 8 yıl
coupesi güzel cabriosu daha güzel olmuş
yakıtıda fena değil 51 kuruş yakıyor kmde
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mehmetgirgin 8 yıl
mükemmel
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enrique 8 yıl
aynı segmentteki MP4-12C bunu tokat delisi yapıyor.
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electrostatic 8 yıl

enrique

aynı segmentteki MP4-12C bunu tokat delisi yapıyor.


porsche GT2 RS de var
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ex_silver 8 yıl enrique
enrique

aynı segmentteki MP4-12C bunu tokat delisi yapıyor.


tokat delisi mi yapıyor.Neredeyse aynı hacim ve 2 turbo olmasına rağmen benzer beygir gücünü anca yakalayabiliyor mclaren.Ayrıca performans konusundada bariz bir üstünlüğü yok.Çok ufak farklar var.İstisnasız her test kuruluşu 458 İtalia diyor.O yüzden geçiniz efendim.Bilen gelsin


fastestlaps.com/...

bak pist puanlarına 458 italia önde.Top Gear derecesini saymıyorum.Çünkü o programın ingiliz araçlarını nasıl kolladığını herkes biliyor.Adamlar neredeyse bugattiyi mclaren e geçirteceklerdi.Mclaren önce motor yapmayı öğrensin.458 in motoru en iyi performans motoru seçiliyor bikaç senedir.Mclaren ise 2 turboyla anca yetişmiş.Fark bu
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HoLY.oNE 8 yıl

electrostatic

forum.donanimhaber.com/...

bu iki oldu



bu haberler anasayfada cıkıyor ondan yayınlıyorlar


harika olmuş
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ALAK_ 8 yıl electrostatic
electrostatic

forum.donanimhaber.com/...

bu iki oldu



Kardeşim editör adamın açtığı konuyla sen kendi amatör konunu bir mi tutuyorsun? Hani senin açtığın konuda yazılı açıklama nerede?

Adamı işinden mi etmeye çalışıyorsun nedir.
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