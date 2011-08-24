Ferrari "üstsüz" güzeli 458 Spider'ı resmi olarak duyurdu

Ferrari çok uzun süredir büyük bir merakla beklenen 458 Spider modelini resmi olarak duyurdu. İtalya merkezli üreticinin en güncel modeli olan 458 Italia'nın üstsüz versiyonu olan üstü açılabilir araçta, Alüminyum tabanlı "hard-top" tavan kullanılıyor.

14 saniye içerisinde üstü açılabilen 458 Spider'ın, bez tavan opsiyonu ile kıyaslandığında 25 Kg gibi bu segment için önemli bir ağırlık avantajına sahip olduğu zira bez tavanın yol izni alabilmesi için güvenlik mühendisliği gereksinimlerini karşılaması gerektiği ifade ediliyor.

Satılmakta olan üstü kapalı 458 Italia modeliyle benzer şekilde 4.5 litre hacmindeki 8 silindirli V8 motorun kullanıldığı araç, 563 beygir güç ve 540nm tork üretiyor. 458 Spider'ın kabiniyle ilgili olarak Ferrari, 200 Km hızla giderken araç içerisinde normal konuşma yapılabileceğini belirtiyor.

7 ileri çift kavramalı şanzımanın kullanıldğı araçta, E-Diff3 vfe F1-Trac gibi ileri seviye elektrnik sistemler de bulunuyor. Son sürati 320 Km'nin üzerinde olan ve 0-100 Km hızlanmasını 3.4 saniyenin altında tamamlayan aracın yakıt tüketimi ise 100 km'de 11.8 litre olarak ifade ediliyor. Ferrari 458 Spider'ın fiytatı ise henüz açıklanmadı.