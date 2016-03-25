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Fiber optik kablolar ile veri aktarım hız rekoru kırıldı: 57Gbps!

Fiber optik teknolojisi internetteki hız limitlerini esnetmeye devam ediyor. Illinois Üniversitesi araştırmacıları fiber optik kablolarda 57Gbps hıza ulaşarak yeni bir rekor kırdı.
3 yıl
7,3b
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17
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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İnternetin en büyük problemlerinden birisi kullanıcıların hızlardan bir türlü tatmin olmaması. Hızlar arttıkça tüketilen içeriğin boyutu da arttığı için kullanıcılar bu artışı çok fazla hissedemiyorlar. Fiber optik teknolojisi ise bu alanda kullanıcılara biraz daha geniş bir alan sunmaya devam ediyor.
ABD'de bulunan Illinois Üniversitesi araştırmacıları yeni bir deneyle birlikte hız rekorunu kırdılar. Testler sırasında 57 Gbps hızda veri aktarımı hatasız bir şekilde gerçekleştirilebildi. Bu da saniyede 7.1 GB'den daha fazla veri transferi yapıldığı anlamına geliyor. 
Bilim insanları araştırmada ulaşılan hızların veri merkezleri için kullanılabileceğini belirtiyor. Hatta uçak haberleşmeleri ve gecikmelerin kabul edilemeyeceği diğer alanlarda da bu hızlar oldukça elverişli. İlerleyen yıllarda yüksek hızların günlük hayatta kullanılmasıyla birlikte 4K yayın yapmak veya canlı olarak izlemek de mümkün olacak.

http://www.engadget.com/2016/03/24/scientists-set-fiber-optic-data-record/ Yorum Yaz
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GrıezmaNN 3 yıl en beğenilen
Bizde kotası o hızdan düşük paketler var.
1 Yanıt Yanıtla +39
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LastShip 3 yıl ssbrutality
ssbrutality
Haberleşmeyi Anlarımda,7.1 GB ve fazlasını Sn bazında karşılayabilmek için heralde Raid 0 konfigürasyonunda 7 Adet Pci Express SSD Kart Lazım.Torrent baz alırsak tabi.Yoksa beklerde bekler..Zira Sn/8 GB Seede ulaşabilmek içinde sanırım 1.000.000 tracker toplamak lazım :D

Download hizi iyince aklina torrentten baska birsey gelmeyen bir ulkede yasiyoruz iste
ssbrutalityHaberleşmeyi Anlarımda,7.1 GB ve fazlasını Sn bazında karşılayabilmek için heralde Raid 0 konfigürasyonunda 7 Adet Pci Express SSD...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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AC_Hawker 3 yıl
Neden heyecanlanmıyorum acaba
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mehmet_alp 3 yıl
Aynı İstanbul a 3 köprü yapıldığı sevinci şeklin de bu na sevindim. Ben bu hizmet leri göremeyecek olsamda torunlar faydalanır umarım..
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DH Misafiri 3 yıl
ttnet kullanıyorum. adil kullanım kotası saçmalığı bi kenara, upload hızım saniyede 85kb. fiber optik kablolar ile yüksek hızlarmış ".AY GÖTÜM." biz veri aktarımı denilen olayın sadece V" harfinde kaldık. D:320kb/sn U:85kb/sn=87 türk lirası
bu fiyata yurt dışında 10 katı fazla hizmet verdiklerini bilmenin değeri; paha biçilemez.
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Theumit 3 yıl
ttnet i onlara verelim 1 ayda geçmişe yolculuk yapip birde oyle denesinler:D
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TaymekHoldem 3 yıl
cat 7 kullanıyoruz... 4k televizyon kullanıyoruz...
boşuna kullanıyoruz :D
1-2 sene sonra 4k canlı yayın parmak sayılarını geçmez :D
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KIZILBEY 3 yıl
Bunu duyan TÜRK TELEKOM ;



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eBRiHanceR 3 yıl
Hoop adil kullanım nerede? nerede bu devlet nerede bu millet
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WHITE_Wolf 3 yıl
arel.gr
bunlar oluyor tabii ama duvardaki tel hââlâ BAKIR

Bakır olması önemli değil cat6 kablo kaç mb/s veri aktarıyor ama temelde bakır kablo.
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keskin53 3 yıl
abi bizdeki bakır tencere
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serafon 3 yıl
Deadp00L
Bizde kotası o hızdan düşük paketler var.

10 saniyede kota dolar :)
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arel.gr 3 yıl
bunlar oluyor tabii ama duvardaki tel hââlâ BAKIR
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sniper23 3 yıl
75 GB AKK'ye takıldıkları için 60 GBPS'ye yükselememişler
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