Fiber optik kablolar ile veri aktarım hız rekoru kırıldı: 57Gbps!

İnternetin en büyük problemlerinden birisi kullanıcıların hızlardan bir türlü tatmin olmaması. Hızlar arttıkça tüketilen içeriğin boyutu da arttığı için kullanıcılar bu artışı çok fazla hissedemiyorlar. Fiber optik teknolojisi ise bu alanda kullanıcılara biraz daha geniş bir alan sunmaya devam ediyor.

ABD'de bulunan Illinois Üniversitesi araştırmacıları yeni bir deneyle birlikte hız rekorunu kırdılar. Testler sırasında 57 Gbps hızda veri aktarımı hatasız bir şekilde gerçekleştirilebildi. Bu da saniyede 7.1 GB'den daha fazla veri transferi yapıldığı anlamına geliyor.

Bilim insanları araştırmada ulaşılan hızların veri merkezleri için kullanılabileceğini belirtiyor. Hatta uçak haberleşmeleri ve gecikmelerin kabul edilemeyeceği diğer alanlarda da bu hızlar oldukça elverişli. İlerleyen yıllarda yüksek hızların günlük hayatta kullanılmasıyla birlikte 4K yayın yapmak veya canlı olarak izlemek de mümkün olacak.

http://www.engadget.com/2016/03/24/scientists-set-fiber-optic-data-record/