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Fighting Walrus Radio, kullanıcılara insansız hava araçları için uzatılmış menzil sağlayabiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fighting Walrus Radio, kullanıcılara insansız hava araçları için uzatılmış menzil sağlayabiliyor
Günümüzde oldukça popüler olmaya başlayan ve iOS ya da Android cihazlar ile kullanılabilen insansız hava araçları, sundukları güzel özellikler yanında kısa uçuş menzilleri ile kısıtlayıcı olabiliyorlar. Bu nedenle başlatılmış olan yeni proje olan Fighting Walrus Radio, kullanıcılara insansız hava araçlarını kullanmaları için daha uzun bir menzil sağlıyor.
Indiegogo üzerinde başlatılmış bir proje olan Fighting Walrus Radio, Apple'ın 30 pin ya da yeni lightning bağlantı yuvasına sahip cihazları ile çalışabiliyor ve temelinde yer alan HopeRF-TRM telsiz modülü ve MAVLink Micro Air Vehicle haberleşme protokolü ile birçok insansız hava aracını kontrol edebiliyor. Normalde Wi-Fi ile bağlantı kuran cihazların sunduğu 50 metre mesafeyi 1,609 metre gibi oldukça yüksek bir menzil değerine çıkartabilen model, açık kaynak kodlu yazılımı ile kullanıcıların gelişimine açık bir yapıya da sahip. Bu yazılım ile gerçek zamanlı cihaz kontrolü, uçuş bilgileri, uçuş kayıtları ve GPS özellikli insansız hava araçlarının hazırlanmış uçuş yolunu izlemesi sağlanabiliyor.
Fighting Walrus Radio, kullanıcılara insansız hava araçları için uzatılmış menzil sağlayabiliyor
Indiegogo üzerinde başlatılırken konan 50,000$ hedefin bitimine 13 gün kalan 13,853$'lık kısmını toplayan Fighting Walrus Radio projesi, site üzerinden yapılacak 99$ bağış ile Eylül ayında elde edilebiliyor. Proje hakkında hazırlanmış bütün teknik ayrıntılara ve tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 
Fighting Walrus Radio, kullanıcılara insansız hava araçları için uzatılmış menzil sağlayabiliyor

http://www.indiegogo.com/projects/fighting-walrus-radio Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mk2kill 6 yıl
1600 metre muhteşem. çıkınca alabilirim birtane.
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seconder77 6 yıl
hemen kaptım 2 tane
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