Fikir haritası için hazırlanan MindNode uygulaması güncellendi

IdeasOnCanvas adlı geliştirici tarafından iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak geliştirilen MindNode uygulaması, yeni özelliklerle 3.0.1 güncellendi.





Kişilerin akıllarında bulunan fikirleri haritalandırması ya da çizgiler ile şekillendirilmesi için geliştirilen verimlilik uygulamalarından MindNode, hazırlanan içerikleri iCloud üzerinden farklı cihazlar arasında entegre edebiliyor ve aynı zamanda PDF, OPML, PNG, FreeMind ya da metin dosyası olarak dışa aktarabiliyor. Yayınlanan 3.0.1 sürümüyle ise kullanıcılardan gelen bildirimler doğrultusunda öğrenilen birçok hatadan kurtulan uygulama, ayrıca yeni kısa yollar ile görüntüleme ve iCloud ile ilgili olarak geliştirmelere kavuşuyor. Aynı zamanda iPad üzerinde klavye aksesuar görünümünde bulunan bölücü kaldırılan uygulama, son olarak baskı işlemleri için yeni bir yapıyla geliyor.





17,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen MindNode uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id312220102?mt=8