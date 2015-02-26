Filtre değişimini kolaylaştıran adaptör modeli OWL, Indiegogo projesine başladı

Fotoğraf makineleri ile filtre kullanımı hem koruma amaçlı hem de elde edilen sonuçlar göz önüne alındığı zaman büyük önem taşıyor. Filtre kullanımını kolaylaştırmak, ucuzlaştırmak ve hemen her lensi filtre kullanılabilir hale getirmek için hazırlanan OWL filtre adaptörü, hayata geçebilmek adına bağış platformu Indiegogo üzerinde destek arıyor.

Site üzerinde Hing Lau ve ekibi tarafından başlatılan OWL projesi, fotoğraf makineleriyle objektifler arasına takılıyor ve 52mm boyutundaki filtrelerin hızlı bir şekilde takılıp çıkartılarak kullanılmasına imkan tanıyor. Sadece 52mm çapındaki filtrelerle çalışan ve böylece büyük çapa sahip objektifler için satılan filtrelerin yüksek fiyatından kişileri koruyabilen ürün, objektif ile fotoğraf makinesi arasına ekstra bir katman daha eklediği için de toza karşı koruma sağlayabiliyor. Filtre takılma şansı olmayan objektiflerle bile aktif olarak kullanılabilen OWL, hızlı değişim sunduğu için anlık gelişmelere verilen tepki süresini de arttırabiliyor ve şimdilik 4 farklı fotoğraf makinesi-lens kombinasyonu (Sony E ile M/43 bayonetlere Canon EF ile Nikon F lensler) halinde elde edilebiliyor.

50,000$ hedef ile yola çıkan OWL filtre adaptörü, yapılacak en az 79$ bağış ile 2015 Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürünün oldukça açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/owl-world-1-st-drop-in-filter-adapter