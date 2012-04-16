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Final Cut Pro X'e RED kamera desteği geliyor

7 yıl
11,5b
1
38
Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple video düzenleme uygulaması Final Cut Pro X için önemli güncellemeler planlıyor. Çıkartılan özellikler nedeniyle bir süre eleştri oklarının hedefi olan Final Cut Pro X için Apple, profesyonel video sanatçılarının, yönetmenlerin ve ajansların tercih ettiği RED kameralara destek sunacak. Bu güncelleme sayesinde RED'in Scarlet-X modeli gibi 4K ve 5K Redcode kapasiteli kameralardan herhangi bir dönüştürme işlemine gereksinim olmadan içerik alınabilecek. Buna ek olarak Final Cut Pro X için planlanan güncellemeler arasında çok kanallı ses düzenlemesi de bulunuyor. 
Video uzmanı Larry Jordan'ın açıklamalarına göre Final Cut Pro X'e geleneksel kurulumlardaki ayrı kayıt ve kaynak modelerine eşdeğer çift izleyici modu da eklenecek. RED kamera desteğinin yanında Sony'nin XDCAM serisindeki MXF formatına yine herhangi bir dönüştürme işlemine ve buna bağlı görüntü kalitesinde kayıp riskine zemin hazırlamadan, eşzamanlı tanımlama özelliği de eklenecek. Gelen eleştriler sonrasında yeni özellikler için agresif bir tutum içerisine giren Apple, profesyonel video düzenleme uygulamaları arasındaki rekabette Final Cut Pro X'in güç kazanmasını istiyor. Haberimize konu olan güncellemeler ve diğer yeniliklerin yılın ilerleyen aylarında duyurulması bekleniyor.


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DH Misafiri 6 yıl
:)))) sadece gülüyorum 1899 € verip iMac aldığım için kurgu yapamiyorumki devamlı sorun ısınma var servise götürdüm ayrıca ekran kararmasından servis displayin değişmesi için 899€ talep etti garantiye alınmadı sebep yanında sigara icmisim cok komik 1000€ bir masa üstü almadığım için cok pismanim
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dhkn 4 yıl
Arkadaşlar,

hort oldu ama bir konuda bilenlerden destek rica ediyorum.

Çeşitli videolarımı Finalcutpro x ile montajlayarak amatörce klip yapıyorum.

Panasonic SD-60 full hd el kamerası ile çekim yapıp SD karttaki kayıtları PC'ye aktarırken kayıt formatı mts. olarak aktarılıyor. mts formatlı videoları ise Finalcut pro x te açamıyorum.

Aynı videoların içine bulunduğu SD kartı imac'e takıp iphoto ile içeri alınca mov.formstında açılıyor ve Finalcut pro x ile açılabiliyor.

birkaç sorum olacak.

1- m2ts kayıtlar mov olarak açılınca görüntü kalitesinde düşme olurmu?
2- m2ts videoları pc'ye atarken finalcut pro x'in kabul edebileceği bir formatla atabilme imkanı varmı? (seyshatte çektiğim videoları vaio laptop'a depoluyorum)
3- handbrake ile mov videoları mp4 yaparak sıkıştırıyorum, ancak bazen fcpx ten 90gb olarak çıkanları çevirirken işlem bittiğinde dönüştürdüğüm video çıktısı kayboluyor. bunu sebebi ne olabilir?
4- Fcpx ve format dönüştürücülerle ilgili farklı tavsiyeleriniz?
5- Fcpx programın ileri kullanım derslerini ya da kitabını Türkçe olarak nereden bulabilirim?

Destekleriniz için şimdiden teşekkürler.


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maltezhe 7 yıl
Yaşadığımız sıkıntılar da genelde herkesin yaşadığı, normal sıkıntılar oluyor zaten.
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1megabayt 7 yıl
Ram konusunu gerçekten garipsedim. Yaklaşık 7 aydır 21" en düşük model iMac kullanıyorum ve ihtiyaç duymamama rağmen ileride eninde sonunda gerekeceği için fırsat varken yükselmek adına yetkili servis aramaya başladım. Bilkom'un sayfasından bulduğum numaralardan birisini aradım verdikleri fiyat 1333MHz "Apple marka" (herhalde zorlasam daha uygun fiyata ÖzApple tavsiye edecekti) 4GB ram için 50$ + KDV + işçilik :(.

Araştırmaya devam ettim, bu makinelerin dizüstü ram kullandığını algılamam 10 dakika kadar sürdü :) neden inanmak istemediğimi bilmiyorum, herhalde fiyat şokundan gerçek gibi gelmedi :D. Sonra Apple'ın kendi RAM değiştirme/yükseltme talimatnamesini okudum, Youtube'den nasıl yapıldığını izledim, Vatan'a gidip uygun ramleri aldım 45TL ya da 47TL gibi bir fiyatı vardı net hatırlamıyorum 2 adet alıp eve geldim. Maliyet, benzin + 100TL parça parası + "0" işçilik. PCden alışkanlık, lateks eldivenleri geçirip elime, söktüm kapağını ve taktım sorunsuz kullanmaktayım. Zaten tüketicinin kurcalamasına izin verdiği tek kısmı bu bari bırakın bunu kendimiz yapalım.

Kullanmaya başladıktan 2,5-3 ay sonra ekranın üst köşelerinde beyaz çizgiler oluşmaya başladı, fişten çekiyorum düzelmiyor, karanlıkta ışık tutunca bariz belli oluyor araştırarak sonunda buldum sorunu, toz. Hemen bir adet kaliteli mikro fiber bez, LCD temizleyici solüsyon ve 2 adet akvaryum vantuzu ile ara ara tozlandıkça kendi sorunumu 10 dk.da çözüyorum :) servisin bana söylediği fiyat "100-150TL" arası olurmuş , herhalde oraya gittiğim zaman ki kıyafetime göre değişecek fatura ve aynı gün falan değil, ertesi veya bir sonraki güne teslim. Satın aldığım malzemelerin bana maliyeti 20TL'yi bulmadı, hangi ertesi gün! :) dedim ya en fazla 10dk..

Sıradaki meselem, elimde bir adet Corsair 120GB SSD var, net bir bilgi bulamadım onunla ilgili, kimisi 21" iMac'lere SSD takılmıyor dedi, servis takılır ama sıcaklık sensörü sorun çıkartır Apple'ın kendi ürünü olmazsa dedi vs. güvenebileceğim bir kaynak bulup emin olduğumda onu da, şayet oluyorsa, değiştireceğim. Servisin bunun için söylediği fiyat işçilik hariç yalnızca SSD için 250$ + KDV sonrasını konuşmadım zaten teşekkür edip kapattım.

Şimdi kendi tecrübelerimden yola çıkarak servise nasıl güvenebilirim tüketici olarak? İnanın Youtube bana "yetkili servisten" daha çok yardımcı oluyor, daha çok güven veriyor.
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arveladze011 7 yıl
feylosoft
Ağırlıklı Sayfa tasarımı yapıyorum Özellikle yüklü işlemlerde birden çok yüklü işlem yapmam gerektiğinde beni çok zorluyor. Çok çabuk şişiyor. Restart atmadan bir tam mesai çalışırsanız yavaşlığın romanını yazıyorsunuz. Ortalama bir imac, kötü konfigüre edilmiş uyduruk bir PC laptop hızında diyebiliriz. Ayrıca bazen video kurgu ve animasyonda yapmam gerekiyordu ama İmac yüzünden vazgeçtim bu işlemlerden. Gerekirse 1500 TLLik PCde yapıp hallediyoruz:)

Kusura bakmayın ama sanırım sizin mac inizde sorun var. Ben de yıllardır video edit işi yapıyorum ancak bahsettiğiniz tarzda bir sorun ile karşılaşmadım. Sizinki biraz abartı olmuş. İmac lerin tek sorunu (en büyüğü) aşırı ısınmaları.
Makine aşırı yükte bildiğin yanıyor.
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feylosoft 7 yıl
Mac'de bir sorun yok gayet normal hızında çalışıyor. Benim demek istediğim bu normal hızı çok kötü. Ha birde şu durum var ben hızlı makinalara alışığım sistemleri maximum şekilde çalıştırabilirim. PC'de olsa MAc'de olsa makinadan anlarım. Imac alınırken de zaten hızlı bir makina olmadığını biliyordum ama mac pro alamayacağımız için ve bir bilgisayara bizim 10 bin tl üstü vermemizin hiç bir mantıklı açıklaması olamayacağı en azından herkes gibi havalı olsun müşteriye daha cool gözükelim diye bu makinayı aldık:) Yoksa apple Türkiyenin açıklamasını da biliyorum İmac bir iş makinası değildir. Bildiğin lapop karşılığı bir makinadır. Son kullanıcı içindir.

Makina yeni 3 aylık bir sorunu yok. Emin olmak için baştan kurulum yaptım. Tüm güncellemeler tamam. Fazla font yüklenemdi sistem bakımlarını zamanında yaptırıyorum. Makina ortalama olarak temiz xp'li 2 gb ramlı bir P4 hızında çalışıyor diyebilirim. Yani yaklaşık şu ara 200 Tl ye alabiliceniz bir kasa ile aynı hızda. Ha bana deseniz bu xpli makina mı yoksa İmac mı tabiki imac derim. Ekran ve mac os'dan dolayı.

Bugüne kadar g4, g5, mac pro ve mac book kullandım ben bazı özel durumlar haricinde performanslarından hiç hoşlanmadım. Sadece çoğunuz gibi monitörler, temiz işletim sistemi (kesinlikle sorunsuz değil, sürekli dönen tekerlek = kum saati:)) ve görüntüsüne vuruluyordum. Ama artık %100 eminim mac'ler insan psikolojini ele geçiren gözüyle gördüklerini dahi yanlış yorumlandıracak aşığının gözünü kör eden aletler.,

Bugün iddia ediyorum akıllı anlayan biri tarafında optimize edilmiş bir windows 7 ve core i7'li bir makina; tasarım, video edit, 2 ve 3d animasyonda cüzi ekonomisi olan vatandaşın en mantıklı seçimdir. Sakın gidip İmac almayın 10 dakikalık renderi 45 dakikada veriyor alet.

Referans istiyorsanız şöyle diyeyim: Yaklaşık 10 yılda 11 iş yerinde çalıştım. Şu sıra kendi tasarım ofisimi açmakla meşgulum. Evimde ve iş yerimde ne kadar elimden makina geçtiğini geçeceğini tahmin edersiniz. Dandik bir ajansdan, 40 kişilik yayınevine kadar, prodüksiyon biriminden, freelance işlere kadar her alanda bulundum. Yaklaşık 10 kadar yazılımı çok akıcı olarak kullanabilirim. Baskı konusunda ambalaj ve promosyon haricinde her alanda hizmet verebilirim. Tv ve internet ortamına video, 2 d animasyonlar hazırlayabilir, İpad'inize e dergi ve folio uygulaması yapabilirim.
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Rock_Rage 7 yıl
feylosoft

Ağırlıklı Sayfa tasarımı yapıyorum Özellikle yüklü işlemlerde birden çok yüklü işlem yapmam gerektiğinde beni çok zorluyor. Çok çabuk şişiyor. Restart atmadan bir tam mesai çalışırsanız yavaşlığın romanını yazıyorsunuz. Ortalama bir imac, kötü konfigüre edilmiş uyduruk bir PC laptop hızında diyebiliriz. Ayrıca bazen video kurgu ve animasyonda yapmam gerekiyordu ama İmac yüzünden vazgeçtim bu işlemlerden. Gerekirse 1500 TLLik PCde yapıp hallediyoruz:)


Merhaba Acaba cihazınızda bir problem olabilirmi ? Onca apple urunu satıyorum bu tarz bir sikayette geri donus olmadı hiç.Eger imkan var ise yetkili serviste bir test ettirebilirseniz belki bir soruna rastlayabilirler.Hatta antalyada iseniz sevisimize bekleriz bir cay kahve ikram eder genel bir kontrolunu yaparız.

SAYGILARLA
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2eu5 7 yıl
Eğer gerçekten şikayet ettirecek kadar performans düşüklüğü oluyorsa, kesin sistemde bir sorun vardır. Ben de senelerdir MAC'lerle bu işi yapıyorum, performans konusunda ciddi anlamda bir sıkıntı yaşamadım. Yaşadığımız sıkıntılar da genelde herkesin yaşadığı, normal sıkıntılar oluyor zaten.
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m.t.y. 7 yıl
mevcut macler bu çözünürlükteki editleme işinde nalları diker. Arkadaşlar haklı.
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feylosoft 7 yıl
Görselde Imac kullanmak komik olmuş. Makina bırak video editi, sayfa tasarımını kaldıramıyor.
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Downer1040 7 yıl feylosoft
feylosoft

Görselde Imac kullanmak komik olmuş. Makina bırak video editi, sayfa tasarımını kaldıramıyor.

Hangi iMac sayfa tasarımı kaldırmıyor ? Model bilgisi verebilir misiniz ??? Hangi uygulamalar kullanılıyorda kaldırmıyor ??? Sayfa tasarımdan kastınız web sayfasımı yoksa poster, görsel veya dergi fln mı ???
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KernelTrap 7 yıl feylosoft
feylosoft

Görselde Imac kullanmak komik olmuş. Makina bırak video editi, sayfa tasarımını kaldıramıyor.

Nasıl kaldırmıyor hocam, tamam belki burda bahsedilen işi yapmaz ama o kadar da değil yani. Birde mobil işlemci ve ekran kartı barındırdığını düşünürsek..
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smela 7 yıl
4k görüntü kalitesini hissetmemizi sağlayacak olan retina ekranlar olacak.
ama bilgisayarlar oynatır ıken zorlanan bu goruntuyu işlemek haylice zor olacak düşüncesindeyim. yeni nesil macler intelin yeni gelecek işlemcilerini barındıracak. ve retina ekran yükünü kaldıracaktır.
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