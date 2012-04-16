Final Cut Pro X'e RED kamera desteği geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple video düzenleme uygulaması Final Cut Pro X için önemli güncellemeler planlıyor. Çıkartılan özellikler nedeniyle bir süre eleştri oklarının hedefi olan Final Cut Pro X için Apple, profesyonel video sanatçılarının, yönetmenlerin ve ajansların tercih ettiği RED kameralara destek sunacak. Bu güncelleme sayesinde RED'in Scarlet-X modeli gibi 4K ve 5K Redcode kapasiteli kameralardan herhangi bir dönüştürme işlemine gereksinim olmadan içerik alınabilecek. Buna ek olarak Final Cut Pro X için planlanan güncellemeler arasında çok kanallı ses düzenlemesi de bulunuyor.
Video uzmanı Larry Jordan'ın açıklamalarına göre Final Cut Pro X'e geleneksel kurulumlardaki ayrı kayıt ve kaynak modelerine eşdeğer çift izleyici modu da eklenecek. RED kamera desteğinin yanında Sony'nin XDCAM serisindeki MXF formatına yine herhangi bir dönüştürme işlemine ve buna bağlı görüntü kalitesinde kayıp riskine zemin hazırlamadan, eşzamanlı tanımlama özelliği de eklenecek. Gelen eleştriler sonrasında yeni özellikler için agresif bir tutum içerisine giren Apple, profesyonel video düzenleme uygulamaları arasındaki rekabette Final Cut Pro X'in güç kazanmasını istiyor. Haberimize konu olan güncellemeler ve diğer yeniliklerin yılın ilerleyen aylarında duyurulması bekleniyor.
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hort oldu ama bir konuda bilenlerden destek rica ediyorum.
Çeşitli videolarımı Finalcutpro x ile montajlayarak amatörce klip yapıyorum.
Panasonic SD-60 full hd el kamerası ile çekim yapıp SD karttaki kayıtları PC'ye aktarırken kayıt formatı mts. olarak aktarılıyor. mts formatlı videoları ise Finalcut pro x te açamıyorum.
Aynı videoların içine bulunduğu SD kartı imac'e takıp iphoto ile içeri alınca mov.formstında açılıyor ve Finalcut pro x ile açılabiliyor.
birkaç sorum olacak.
1- m2ts kayıtlar mov olarak açılınca görüntü kalitesinde düşme olurmu?
2- m2ts videoları pc'ye atarken finalcut pro x'in kabul edebileceği bir formatla atabilme imkanı varmı? (seyshatte çektiğim videoları vaio laptop'a depoluyorum)
3- handbrake ile mov videoları mp4 yaparak sıkıştırıyorum, ancak bazen fcpx ten 90gb olarak çıkanları çevirirken işlem bittiğinde dönüştürdüğüm video çıktısı kayboluyor. bunu sebebi ne olabilir?
4- Fcpx ve format dönüştürücülerle ilgili farklı tavsiyeleriniz?
5- Fcpx programın ileri kullanım derslerini ya da kitabını Türkçe olarak nereden bulabilirim?
Destekleriniz için şimdiden teşekkürler.
Araştırmaya devam ettim, bu makinelerin dizüstü ram kullandığını algılamam 10 dakika kadar sürdü :) neden inanmak istemediğimi bilmiyorum, herhalde fiyat şokundan gerçek gibi gelmedi :D. Sonra Apple'ın kendi RAM değiştirme/yükseltme talimatnamesini okudum, Youtube'den nasıl yapıldığını izledim, Vatan'a gidip uygun ramleri aldım 45TL ya da 47TL gibi bir fiyatı vardı net hatırlamıyorum 2 adet alıp eve geldim. Maliyet, benzin + 100TL parça parası + "0" işçilik. PCden alışkanlık, lateks eldivenleri geçirip elime, söktüm kapağını ve taktım sorunsuz kullanmaktayım. Zaten tüketicinin kurcalamasına izin verdiği tek kısmı bu bari bırakın bunu kendimiz yapalım.
Kullanmaya başladıktan 2,5-3 ay sonra ekranın üst köşelerinde beyaz çizgiler oluşmaya başladı, fişten çekiyorum düzelmiyor, karanlıkta ışık tutunca bariz belli oluyor araştırarak sonunda buldum sorunu, toz. Hemen bir adet kaliteli mikro fiber bez, LCD temizleyici solüsyon ve 2 adet akvaryum vantuzu ile ara ara tozlandıkça kendi sorunumu 10 dk.da çözüyorum :) servisin bana söylediği fiyat "100-150TL" arası olurmuş , herhalde oraya gittiğim zaman ki kıyafetime göre değişecek fatura ve aynı gün falan değil, ertesi veya bir sonraki güne teslim. Satın aldığım malzemelerin bana maliyeti 20TL'yi bulmadı, hangi ertesi gün! :) dedim ya en fazla 10dk..
Sıradaki meselem, elimde bir adet Corsair 120GB SSD var, net bir bilgi bulamadım onunla ilgili, kimisi 21" iMac'lere SSD takılmıyor dedi, servis takılır ama sıcaklık sensörü sorun çıkartır Apple'ın kendi ürünü olmazsa dedi vs. güvenebileceğim bir kaynak bulup emin olduğumda onu da, şayet oluyorsa, değiştireceğim. Servisin bunun için söylediği fiyat işçilik hariç yalnızca SSD için 250$ + KDV sonrasını konuşmadım zaten teşekkür edip kapattım.
Şimdi kendi tecrübelerimden yola çıkarak servise nasıl güvenebilirim tüketici olarak? İnanın Youtube bana "yetkili servisten" daha çok yardımcı oluyor, daha çok güven veriyor.
Kusura bakmayın ama sanırım sizin mac inizde sorun var. Ben de yıllardır video edit işi yapıyorum ancak bahsettiğiniz tarzda bir sorun ile karşılaşmadım. Sizinki biraz abartı olmuş. İmac lerin tek sorunu (en büyüğü) aşırı ısınmaları.
Makine aşırı yükte bildiğin yanıyor.
Makina yeni 3 aylık bir sorunu yok. Emin olmak için baştan kurulum yaptım. Tüm güncellemeler tamam. Fazla font yüklenemdi sistem bakımlarını zamanında yaptırıyorum. Makina ortalama olarak temiz xp'li 2 gb ramlı bir P4 hızında çalışıyor diyebilirim. Yani yaklaşık şu ara 200 Tl ye alabiliceniz bir kasa ile aynı hızda. Ha bana deseniz bu xpli makina mı yoksa İmac mı tabiki imac derim. Ekran ve mac os'dan dolayı.
Bugüne kadar g4, g5, mac pro ve mac book kullandım ben bazı özel durumlar haricinde performanslarından hiç hoşlanmadım. Sadece çoğunuz gibi monitörler, temiz işletim sistemi (kesinlikle sorunsuz değil, sürekli dönen tekerlek = kum saati:)) ve görüntüsüne vuruluyordum. Ama artık %100 eminim mac'ler insan psikolojini ele geçiren gözüyle gördüklerini dahi yanlış yorumlandıracak aşığının gözünü kör eden aletler.,
Bugün iddia ediyorum akıllı anlayan biri tarafında optimize edilmiş bir windows 7 ve core i7'li bir makina; tasarım, video edit, 2 ve 3d animasyonda cüzi ekonomisi olan vatandaşın en mantıklı seçimdir. Sakın gidip İmac almayın 10 dakikalık renderi 45 dakikada veriyor alet.
Referans istiyorsanız şöyle diyeyim: Yaklaşık 10 yılda 11 iş yerinde çalıştım. Şu sıra kendi tasarım ofisimi açmakla meşgulum. Evimde ve iş yerimde ne kadar elimden makina geçtiğini geçeceğini tahmin edersiniz. Dandik bir ajansdan, 40 kişilik yayınevine kadar, prodüksiyon biriminden, freelance işlere kadar her alanda bulundum. Yaklaşık 10 kadar yazılımı çok akıcı olarak kullanabilirim. Baskı konusunda ambalaj ve promosyon haricinde her alanda hizmet verebilirim. Tv ve internet ortamına video, 2 d animasyonlar hazırlayabilir, İpad'inize e dergi ve folio uygulaması yapabilirim.
Merhaba Acaba cihazınızda bir problem olabilirmi ? Onca apple urunu satıyorum bu tarz bir sikayette geri donus olmadı hiç.Eger imkan var ise yetkili serviste bir test ettirebilirseniz belki bir soruna rastlayabilirler.Hatta antalyada iseniz sevisimize bekleriz bir cay kahve ikram eder genel bir kontrolunu yaparız.
SAYGILARLA
Hangi iMac sayfa tasarımı kaldırmıyor ? Model bilgisi verebilir misiniz ??? Hangi uygulamalar kullanılıyorda kaldırmıyor ??? Sayfa tasarımdan kastınız web sayfasımı yoksa poster, görsel veya dergi fln mı ???
Nasıl kaldırmıyor hocam, tamam belki burda bahsedilen işi yapmaz ama o kadar da değil yani. Birde mobil işlemci ve ekran kartı barındırdığını düşünürsek..
ama bilgisayarlar oynatır ıken zorlanan bu goruntuyu işlemek haylice zor olacak düşüncesindeyim. yeni nesil macler intelin yeni gelecek işlemcilerini barındıracak. ve retina ekran yükünü kaldıracaktır.