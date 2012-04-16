Final Cut Pro X'e RED kamera desteği geliyor

Apple video düzenleme uygulaması Final Cut Pro X için önemli güncellemeler planlıyor. Çıkartılan özellikler nedeniyle bir süre eleştri oklarının hedefi olan Final Cut Pro X için Apple, profesyonel video sanatçılarının, yönetmenlerin ve ajansların tercih ettiği RED kameralara destek sunacak. Bu güncelleme sayesinde RED'in Scarlet-X modeli gibi 4K ve 5K Redcode kapasiteli kameralardan herhangi bir dönüştürme işlemine gereksinim olmadan içerik alınabilecek. Buna ek olarak Final Cut Pro X için planlanan güncellemeler arasında çok kanallı ses düzenlemesi de bulunuyor.

Video uzmanı Larry Jordan'ın açıklamalarına göre Final Cut Pro X'e geleneksel kurulumlardaki ayrı kayıt ve kaynak modelerine eşdeğer çift izleyici modu da eklenecek. RED kamera desteğinin yanında Sony'nin XDCAM serisindeki MXF formatına yine herhangi bir dönüştürme işlemine ve buna bağlı görüntü kalitesinde kayıp riskine zemin hazırlamadan, eşzamanlı tanımlama özelliği de eklenecek. Gelen eleştriler sonrasında yeni özellikler için agresif bir tutum içerisine giren Apple, profesyonel video düzenleme uygulamaları arasındaki rekabette Final Cut Pro X'in güç kazanmasını istiyor. Haberimize konu olan güncellemeler ve diğer yeniliklerin yılın ilerleyen aylarında duyurulması bekleniyor.



