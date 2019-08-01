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Finans şirketi Capital One siber saldırıya uğradı, 106 milyon kullanıcının verisi çalındı

ABD merkezli finans hizmetleri sunan Capital One şirketine siber saldırı yapıldı. Gelen haberlere göre şirketin 106 milyon kullanıcısının kişisel verileri, bilgisayar korsanlarının eline geçti.
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Güvenlik
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bankacılık konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan ABD'li Capital One, büyük bir siber saldırıya uğradı. Associated Press'in haberine göre şirketin ABD ve Kanada'lı 106 milyon kullanıcısının kişisel verileri çalınmış durumda.

Verileri çalınan kullanıcılar şokta

Gözaltına alınan bilgisayar korsanının, 106 milyon kullanıcının telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi, kredi skorları, kredi limitleri ve bakiyeleri gibi bilgilere eriştiği belirtiliyor. Korsanın ayrıca 140 bin kişinin de sosyal güvenlik numarasını ele geçirdiği açıklandı. Yaşanan bu gelişme şirketin müşterilerinde adeta bir şok etkisi yaratmış durumda.
Capital One şirketinden yapılan açıklama ise, ele geçirilen bu kişisel verilerin herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinde kullanılmadığı yönünde. Ancak şirketin bu konuda tam olarak net olmadığını söylememiz gerek. Buna ek olarak yapılan siber saldırıdan çoğunlukla 2005-2019 yılları arasındaki kredi kartı başvurusu yapan kişilerin etkilendiği ifade edilmiş. Saldırıyı yapan Paige Thompson adlı zanlı ise ilk duruşmasına 1 Ağustos tarihinde çıkarılacak.


https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/106-milyon-kisinin-verileri-calindi/1544798 Yorum Yaz
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