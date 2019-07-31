Sony açıkladı: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı PlayStation fiyatlarını yükseltebilir

Sony, Trump yönetiminin Çin ihracatı için daha yüksek tarifelerle devam etmesi durumund,a PlayStation oyun konsollarının daha pahalı olacağı konusunda uyarı yaptı. Geçtiğimiz Mayıs ayında ABD 200 milyar dolarlık Çin mallarına uygulanan yüzde 10'luk vergi dilimini, yüzde 25'e çıkarmıştı.

Sony ABD'nin bu karardan dönmesini istiyor

ABD bu vergi tarifelerini daha da yükseltmeye hazırlanırken Sony ise üretim maliyetini tüketicilere aktarmak da dahil olmak üzere birçok seçeneği değerlendirdiklerini açıkladı. Şirketin finans şefi olan Hiroki Totoki konuyla ilgili olarak: "“Biz ABD hükümetine daha yüksek vergi tarifelerinin sonuç olarak ABD ekonomisine zarar vereceğine inandığımızı söyledik." ifadelerini kullandı.

https://www.engadget.com/2019/07/30/sony-warns-of-playstation-price-hikes-after-tariffs/

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Sony geçtiğimiz ayveile bir araya gelerek uygulanan tarifelerle ilgili görüş birliğinde bulunmuştu. Şirket toplantı sonrasında ise yayınladığı 7 sayfalık raporda, vergi maliyetlerininkısmının doğrudan tüketicilere kayabileceğine işaret etmişti. Eğeryönetiminin vergi tarifelerinde bir değişiklik olmazsa, 2020 yılında piyasaya sürülmesi beklenenoyun konsolunun fiyatı bekleneninolacak.PlayStation'ların üretiminin başka bir ülkeye kaydırılıpise şimdilik soru işareti.