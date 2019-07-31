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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony açıkladı: ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı PlayStation fiyatlarını yükseltebilir

Trump yönetiminin birkaç aydır Çin ürünlerine karşı uyguladığı yüksek tarifeli vergiler, doğrudan oyuncuları etkileyebilir. Sony'nin açıklaması PlayStation zammını haber veriyor.
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Oyun Konsolları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sony, Trump yönetiminin Çin ihracatı için daha yüksek tarifelerle devam etmesi durumund,a PlayStation oyun konsollarının daha pahalı olacağı konusunda uyarı yaptı. Geçtiğimiz Mayıs ayında ABD 200 milyar dolarlık Çin mallarına uygulanan yüzde 10'luk vergi dilimini, yüzde 25'e çıkarmıştı.

Sony ABD'nin bu karardan dönmesini istiyor

ABD bu vergi tarifelerini daha da yükseltmeye hazırlanırken Sony ise üretim maliyetini tüketicilere aktarmak da dahil olmak üzere birçok seçeneği değerlendirdiklerini açıkladı. Şirketin finans şefi olan Hiroki Totoki konuyla ilgili olarak: "“Biz ABD hükümetine daha yüksek vergi tarifelerinin sonuç olarak ABD ekonomisine zarar vereceğine inandığımızı söyledik." ifadelerini kullandı.
Sony geçtiğimiz ay Microsoft ve Nintendo ile bir araya gelerek uygulanan tarifelerle ilgili görüş birliğinde bulunmuştu. Şirket toplantı sonrasında ise yayınladığı 7 sayfalık raporda, vergi maliyetlerinin 840 milyon dolarlık kısmının doğrudan tüketicilere kayabileceğine işaret etmişti. Eğer Trump yönetiminin vergi tarifelerinde bir değişiklik olmazsa, 2020 yılında piyasaya sürülmesi beklenen PlayStation 5 oyun konsolunun fiyatı beklenenin üzerinde olacak. Çin'de üretilen PlayStation'ların üretiminin başka bir ülkeye kaydırılıp kaydırılmayacağı ise şimdilik soru işareti.

https://www.engadget.com/2019/07/30/sony-warns-of-playstation-price-hikes-after-tariffs/ Yorum Yaz
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Askaparta 39 dk.
Zaten al(a)mıyoruz.
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al-ozaria 59 dk.
Sony'nin adam akıllı kar ettiği kalem var yok bi playstation kaldıydı, Trump ya da Çin satışları baltalamasın Japonya olarak topa tutarlar. :) Sebebi kim olursa..
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berk768 1 sa.
Çine rusya gibi sağlam yaptırımlar şart.
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DeepBluee2 2 sa.
Ön sipariş için 10 bin TL istemişler ayıp be
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lgflex2 3 sa.
ps5 bekleyen turk halkinin tepkisi
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erdem552 3 sa.
Başlığı okudum ve sadece güldüm ^_^
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