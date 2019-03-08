Finlandiya, kömürden enerji üretimini 2029 yılında sonlandırıyor

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Kömür kullanımına kademeli olarak son vererek karbon ayak izini düşürmeye karar veren ülkeler arasında bulunan Finlandiya, daha önce 2030 yılı olarak duyurduğu tarihi bir yıl öne çekmeye karar verdi. Finlandiya parlementosu tarafından onaylanan hükümet teklifi neticesinde; Kuzey Avrupa ülkesi, kömürden enerji üretimine 1 Mayıs 2029 tarihinde son verecek.

Finlandiya’da üretilen enerjinin sadece %8’lik diliminden sorumlu olan kömür, aslına bakılırsa ülke için dramatik sonuçlar doğurmayacak. Ancak söz konusu adımın, kömür kullanımına karşı oluşan uzlaşma ortamına değerli katkılar sağlayacağı ifade ediliyor.

10 yıllık süre, şirketler için yeterli

Çevre bakanı Kimmo Tiilikainen, kademeli olarak azaltılacak ve 2029 yılında tamamen durdurulacak kömür kullanımı kapsamında alınan tedbirleri de kamuoyu ile paylaştığı belirtiliyor. Yayınlanan raporda; fosil yakıt kullanan enerji şirketlerine devlet desteği verilebileceği hususu en dikkat çekici maddelerin başında geliyor. Greenpeace Nordic’den Kaisa Kosonen’e göre bahse konu yasa kömür santrallerindeki tesisler için herhangi bir zarar tazmini içermese de hükümet kanadı, alınan tedbirlerin yeterli olduğunu söylemiş. Hükümet yetkililerine göre 10 yıllık geçiş süresi, şirketlerin işlerini tekrar düzenlemek için yeterli bir zaman. Hükümet’in 2018 yılı planlarında, yenilenebilir enerjiye geçiş yapmaya istekli şirketler için 90 milyon avroluk bir teşvik paketi bulunduğu ise paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Finlandiya, kademeli olarak azaltacağı kömür kullanımı ile kömür yakıtlı termik santralleri kapatacak diğer 10 AB ülkesi arasındaki yerini almış oluyor. Bahse konu planın başkahramanları Fransa ve İsveç; 2022 yılında, Avusturya, İrlanda, İtalya ve İngiltere; 2025 yılında kömüre dur diyecek. Takip eden süreçte ise bu ülkelere Finlandiya, Hollanda, Danimarka ve Portekiz katılacak.

Aslına bakılırsa, hükümet kaynaklı azaltma planları yanında küresel ve finansal dalgalanmaların da kömür tesislerini tehdit ettiğinden bahsedilebileceği vurgulanıyor. Yenilenebilir enerji maliyetleri düşerken karbon salınımı maliyetlerinin artması ile yatırımcı ve sigorta şirketlerinden gelen baskılar, kömürün hayatımızdan çıkışını hızlandırabilecek ölçütler olarak gösteriliyor.

Parlamentoda yapılan oylama ise hükümete sunulan bir raporla aynı zamana denk gelmiş. Finlandiya Teknik Araştırma Merkezi ve Finlandiya Çevre Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre karar mercii; planlı ve tutarlı bir enerji ile iklim politikası izlediği takdirde ülke, 2030’lu yıllarda sıfır karbon hedefine ulaşabilecek.

Ülke içindeki STK’lardan da olumlu yorumlar alan kararla ilgili uyarılar da yapılmıyor değil. Yapılan uyarıların en başında ise kömürün yerini biyokütle enerjisinin (biyokütle atıklarının yakılarak veya farklı işlemlerden geçirilerek kullanılması sonucunda elde edilen enerji çeşidi) almaması gerektiği geliyor. Biyokütle enerjisinin de sıfır karbon hedefine uygun olmadığı vurgulanırken, söz konusu enerjinin Finlandiya biyo-çeşitliliğine zarar vereceği ifade ediliyor.

https://cleantechnica.com/2019/03/06/finland-approves-2029-coal-ban-for-energy-use/