Trump'tan yeni kararname: Kömür üretimi arttırılacak

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, kömür endüstrisini canlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamelerini imzaladı. Veri merkezleri ve yapay zekadan kaynaklanan artan elektrik talebine karşı kömür kritik bir minarel olarak adlandırılarak, üretiminin ve kullanımının hızlandırılacağı taahhüt edildi.

Eski Başkan Joe Biden ve Demokratların Amerikan kömür endüstrisini ortadan kaldırmaya çalıştığını öne süren Trump, Demokratların "yeşil yeni aldatmacasının" istihdamı öldürdüğünü ve fiyatların yükselmesine neden olduğunu savundu.

Almanya'nın yeşil enerjiye döndüğünü ifade eden Trump, "Hem de çok yeşile. O kadar çevreci oldular ki neredeyse iflas edeceklerdi. Rüzgara geçtiler ama rüzgar çok fazla esmiyordu. Biliyorsunuz, yeşil yeni aldatmaca Almanya'yı da vurdu ve tahmin edin ne oldu? Şimdi kömüre geri döndüler." sözlerini sarfetti.

"Temiz kömürü hedef alan düzenlemeler kaldırılacak"

Trump, "güzel, temiz kömürü hedef alan gereksiz düzenlemeleri" ortadan kaldıracağını ilan ederek, hükümetin federal arazilerde kömür kiralamayı hızlandıracağını, izinleri kolaylaştıracağını ve hükümetin kömüre karşı önyargısını sona erdireceğini söyledi.

İmzalanan kararnamelerinden biri, federal hükümete kömürü kritik mineral olarak sınıflandırmasını emrediyor. Ayrıca bazı kömürle çalışan elektrik santrallerinin kapatılmasını da engelliyor. Birçoğu emekliye ayrılması planlanan bu eski santraller artık çalışmaya devam edecek.

ABD'de kömür kullanımı azalıyor

2001'de ABD'nin elektrik üretiminin %51'i kömür enerjisinden elde ediliyordu, günümüzde ise bu oran %15'e geriledi. Ülkede kömür tüketimi 2007'de zirveye ulaştıktan sonra, daha ucuz alternatifler ve çevre düzenlemeleri nedeniyle düşüşe geçti.

Temiz hava kuralları bazı kömür santrallerini kapatmış olsa da, asıl itici güç daha ucuz enerji kaynakları oldu. Daha uygun fiyatlı doğalgaz, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri hızla büyüdü. 2023 Energy Innovation raporuna göre, ABD'deki kömür santrallerinin %99'u, yeni rüzgar veya güneş projelerinden daha pahalıya mal oluyor.

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Uzmanlar aynı fikirde değil

Bu sebeple uzmanlar kömürün geri dönüş yaptığı fikrine katılmıyor. Trump'ın kararnamesi bazı santrallerin kapatılmasını geciktirse bile, genel düşüşü durdurması pek olası değil. ABD'de geçtiğimiz sene şebekeye eklenen enerji kapasitesinin %93'ünü güneş, rüzgar ve batarya depolama sistemleri oluşturdu.

Natural Resources Defense Council'de elektrikten sorumlu yönetici direktör Kit Kennedy, kömür santrallerinin "eski, kirli ve rekabet etmekten uzak" olduğunu söyleyerek, Trump yönetiminin geçmişe takılıp kaldığını, bunun yerine geleceğin elektrik şebekesini inşa etmek için çalışması gerektiğini ifade etti.

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