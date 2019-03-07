Tesla, 5 dakikada 120 km menzil sağlayan yeni şarj istasyonunu kullanıma sundu

Sıvı soğutmalı kablo daha hafif ve daha esnek
Supercharger V3’ün bir önceki nesile göre daha hızlı ve daha verimli olduğuna dikkat çeken Tesla, yeni istasyonların sıvı soğutmalı kablo tasarımı sayesinde araçları 250 kilowatt ile şarj edebildiğini açıkladı. Bir önceki nesilde bulunan hava soğutmalı kabloya göre daha verimli olduğu ifade edilen yeni kablonun çok daha hafif ve esnek yapısı sayesinde kullanım kolaylığını arttırdığı belirtildi.
5 dakikada 120 km menzil sağlıyor
Tesla, 250 kW şarj desteğine sahip yeni Supercharger V3’te aktarılan enerjinin birden fazla araç arasında bölünmeyeceğini açıkladı. Bu da yeni sistemin şarj dolum süresini neredeyse yarı yarıya azaltmasına imkan veriyor. Supercharger V3, 250 kW enerji aktarımı sayesinde uzun menzilli Model 3 gibi verimli Tesla modellerine 5 dakikada 120 km menzil sağlayabiliyor.
İlk Supercharger V3, bir erken erişim programı kapsamında Kaliforniya’nın Fremont kentinde kullanıma sunuldu. Şimdilik sadece Model 3 sahiplerinin kullanılabildiği istasyonun ilerleyen zamanlarda Model S ve Model X sahipleri tarafından da kullanılabileceği belirtildi. Tesla’nın yeni nesil şarj istasyonları yılın ikinci çeyreğinde ABD’de, son çeyrekte de Avrupa’da Tesla sahiplerinin kullanımına sunulacak.
Yolda Batarya Isıtma özelliği de geliyor
Tesla ayrıca “Yolda Batarya Isıtma” adını verdiği yeni bir özellik daha tanıttı. Bu özellik sayesinde araçtaki bataryanın, şarj için gereken en uygun ısıya otomatik olarak yükseltileceği açıklandı. Şirketin iddiasına göre bu özellik ortalama şarj süresini yüzde 25 oranında kısaltacak.
https://electrek.co/2019/03/06/tesla-supercharger-v3-kw-capacity-efficiency/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mesela tam olgunlaşmadan elektrikli araba ve şarj istasyonlarının bize gelmemesi iyi aslında. Şimdi gelse eşek yükü teslaya para verip araçları dolsun diye saatlerce şarja koymak hiç akıl kârı değil.
Benim şahsen o kadar param yok çöpe atacak.
Ama illaki gelecek elektrikli araçlarda ve biz bunu bi ucundan tutmamız lazım.Teknoloji ucuzlayıp makul fiyatlara düşünce kim niye alıp kullanmasın.
Tabi şu bi gerçek elin adamı teknoloji üretip kullanıyor biz bırakın yeni yeknoloji üretmeyi kopyalayamıyoruz bile ve bi 20 sene daha benzinli dizel araçların piyasası olur belki daha fazla.