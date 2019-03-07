Tesla, 5 dakikada 120 km menzil sağlayan yeni şarj istasyonunu kullanıma sundu

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Elektrikli otomobillerin mümkün olan en kısa sürede şarj olabilmesi için gerekli donanım ve teknolojinin yalnızca araçlarda bulunması yeterli değil. Gittikçe daha yaygın hale gelen şarj istasyonlarının da hızlı şarj için gerekli özelliklere sahip olması gerekiyor. Bunun bilincinde olan Tesla, rekabetin gittikçe kızıştığı elektrikli araç pazarında elini güçlendirmek için yeni nesil şarj istasyonu Supercharger V3’ü kullanıma sunmaya başladı.

Sıvı soğutmalı kablo daha hafif ve daha esnek

Supercharger V3’ün bir önceki nesile göre daha hızlı ve daha verimli olduğuna dikkat çeken Tesla, yeni istasyonların sıvı soğutmalı kablo tasarımı sayesinde araçları 250 kilowatt ile şarj edebildiğini açıkladı. Bir önceki nesilde bulunan hava soğutmalı kabloya göre daha verimli olduğu ifade edilen yeni kablonun çok daha hafif ve esnek yapısı sayesinde kullanım kolaylığını arttırdığı belirtildi.

5 dakikada 120 km menzil sağlıyor

Tesla, 250 kW şarj desteğine sahip yeni Supercharger V3’te aktarılan enerjinin birden fazla araç arasında bölünmeyeceğini açıkladı. Bu da yeni sistemin şarj dolum süresini neredeyse yarı yarıya azaltmasına imkan veriyor. Supercharger V3, 250 kW enerji aktarımı sayesinde uzun menzilli Model 3 gibi verimli Tesla modellerine 5 dakikada 120 km menzil sağlayabiliyor.

İlk Supercharger V3, bir erken erişim programı kapsamında Kaliforniya’nın Fremont kentinde kullanıma sunuldu. Şimdilik sadece Model 3 sahiplerinin kullanılabildiği istasyonun ilerleyen zamanlarda Model S ve Model X sahipleri tarafından da kullanılabileceği belirtildi. Tesla’nın yeni nesil şarj istasyonları yılın ikinci çeyreğinde ABD’de, son çeyrekte de Avrupa’da Tesla sahiplerinin kullanımına sunulacak.

Yolda Batarya Isıtma özelliği de geliyor

Tesla ayrıca “Yolda Batarya Isıtma” adını verdiği yeni bir özellik daha tanıttı. Bu özellik sayesinde araçtaki bataryanın, şarj için gereken en uygun ısıya otomatik olarak yükseltileceği açıklandı. Şirketin iddiasına göre bu özellik ortalama şarj süresini yüzde 25 oranında kısaltacak.





https://electrek.co/2019/03/06/tesla-supercharger-v3-kw-capacity-efficiency/