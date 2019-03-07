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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, 5 dakikada 120 km menzil sağlayan yeni şarj istasyonunu kullanıma sundu

Tesla, yeni nesil şarj istasyonu Supercharger V3'lerin ilkini Fremont şehrinde kullanıma sundu. Şimdilik yalnızca erken erişim programı kapsamında kullanılabilen istasyon çok daha hızlı ve verimli.
2 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla, 5 dakikada 120 km menzil sağlayan yeni şarj istasyonunu kullanıma sundu
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Elektrikli otomobillerin mümkün olan en kısa sürede şarj olabilmesi için gerekli donanım ve teknolojinin yalnızca araçlarda bulunması yeterli değil. Gittikçe daha yaygın hale gelen şarj istasyonlarının da hızlı şarj için gerekli özelliklere sahip olması gerekiyor. Bunun bilincinde olan Tesla, rekabetin gittikçe kızıştığı elektrikli araç pazarında elini güçlendirmek için yeni nesil şarj istasyonu Supercharger V3’ü kullanıma sunmaya başladı.

Sıvı soğutmalı kablo daha hafif ve daha esnek 

Supercharger V3’ün bir önceki nesile göre daha hızlı ve daha verimli olduğuna dikkat çeken Tesla, yeni istasyonların sıvı soğutmalı kablo tasarımı sayesinde araçları 250 kilowatt ile şarj edebildiğini açıkladı. Bir önceki nesilde bulunan hava soğutmalı kabloya göre daha verimli olduğu ifade edilen yeni kablonun çok daha hafif ve esnek yapısı sayesinde kullanım kolaylığını arttırdığı belirtildi.

5 dakikada 120 km menzil sağlıyor 

Tesla, 250 kW şarj desteğine sahip yeni Supercharger V3’te aktarılan enerjinin birden fazla araç arasında bölünmeyeceğini açıkladı. Bu da yeni sistemin şarj dolum süresini neredeyse yarı yarıya azaltmasına imkan veriyor. Supercharger V3, 250 kW enerji aktarımı sayesinde uzun menzilli Model 3 gibi verimli Tesla modellerine 5 dakikada 120 km menzil sağlayabiliyor.

İlk Supercharger V3, bir erken erişim programı kapsamında Kaliforniya’nın Fremont kentinde kullanıma sunuldu. Şimdilik sadece Model 3 sahiplerinin kullanılabildiği istasyonun ilerleyen zamanlarda Model S ve Model X sahipleri tarafından da kullanılabileceği belirtildi. Tesla’nın yeni nesil şarj istasyonları yılın ikinci çeyreğinde ABD’de, son çeyrekte de Avrupa’da Tesla sahiplerinin kullanımına sunulacak.

Yolda Batarya Isıtma özelliği de geliyor 

Tesla ayrıca “Yolda Batarya Isıtma” adını verdiği yeni bir özellik daha tanıttı. Bu özellik sayesinde araçtaki bataryanın, şarj için gereken en uygun ısıya otomatik olarak yükseltileceği açıklandı. Şirketin iddiasına göre bu özellik ortalama şarj süresini yüzde 25 oranında kısaltacak.



https://electrek.co/2019/03/06/tesla-supercharger-v3-kw-capacity-efficiency/ Yorum Yaz
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pop-up 2 ay en beğenilen
adamlar şarj istasyonlarında beklemeye de çözüm bulduğuna göre tüm dünyada elektrikli otomobil loading...
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faniseyler 2 ay
Bazıları kızacak ama bazen Teknolojiyi geriden takip etmenin de yararları olabiliyor.
Mesela tam olgunlaşmadan elektrikli araba ve şarj istasyonlarının bize gelmemesi iyi aslında. Şimdi gelse eşek yükü teslaya para verip araçları dolsun diye saatlerce şarja koymak hiç akıl kârı değil.
Benim şahsen o kadar param yok çöpe atacak.
Ama illaki gelecek elektrikli araçlarda ve biz bunu bi ucundan tutmamız lazım.Teknoloji ucuzlayıp makul fiyatlara düşünce kim niye alıp kullanmasın.
Tabi şu bi gerçek elin adamı teknoloji üretip kullanıyor biz bırakın yeni yeknoloji üretmeyi kopyalayamıyoruz bile ve bi 20 sene daha benzinli dizel araçların piyasası olur belki daha fazla.
Bazıları kızacak ama bazen Teknolojiyi geriden takip etmenin de yararları olabiliyor.Mesela tam olgunlaşmadan elektrikli araba ve şarj istasyonlarının bize ...
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bulentcandan 2 ay
Kablosuz şarj konusunda da gelişme olur elbette. Şimdilik yatırım maliyeti yüksek ve verim düşük ama gelecekte otoyollarda araçlar ilerlerken bile şarj olacaktır.
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DoğanGörünümlüToros 2 ay
Nerdeyse LPG dolum hızına ulaşmış.

Ne beklerdik bee eskiden LPG fullerken. Gittiği de 300 km
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cnv_58 2 ay
O istasyonun ülkemize kurulması tam anlamıyla 2050 yi bulur . Aynı zamanda hali hazırda kurulan adı hızlı olan ama dünyaya göre yavaş olan sarj istasyonlarınında fiyatlandırması oldukça pahalı
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farmcat 2 ay
Adamlar yeni bir geleceğin temellerini atıyor. Üretiyorlar ve ortaya bir yenilik koyuyorlar, gerekten saygı duyulası gelişmeler.
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Opioid 2 ay
Bu gidişe 5 dakika da tüm batarya dolacak menzil konusunda da gelişmeler iki katına çıkarsa elektrikli araçlar için pürüz kalmaz
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pop-up 2 ay en beğenilen
adamlar şarj istasyonlarında beklemeye de çözüm bulduğuna göre tüm dünyada elektrikli otomobil loading...
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DH Misafiri 2 ay
akıllardaki soru şu 6 dakika sarjla kaç kilometre gidiyor?
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bulentcandan 2 ay
Gelir yakında Türkiye'ye. Geçenlerde Tesla'nın iş ilanları vardı. Servis yöneticileri arıyorlardı.
Avrupa'ya geldi. Çin gümrükte bekletiyor Tesla'ları, sokmuyor içeri; fabrikayı tamamla, Çin'de üret diyor herhalde. Çin en büyük elektrikli otomobil pazarı şu an.
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MaDMaxiBo 2 ay
Türkiye satışları ne durumda Tesla bey?
Tesla araçları getirip kullanan hatta ilan açıp ikinci el olarak satan da var ama resmi satış başlamış mıydı?
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DoğanGörünümlüToros 2 ay
Ben supercharger a super demem, benim ülkemde olmadıkça...
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bulentcandan 2 ay DoğanGörünümlüToros
Türkiye'de Tesla'nın is ortağı Gersan Elektrik A.Ş.'dir. Kendilerinin de şarj istasyonları var ama benim tahminim Tesla Supercharger'larını Gersan kurabilir.
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tesla, model 3 ve
8 etiket daha supercharger tesla şarj istasyonu supercharger v3 hızlı şarj 250kw Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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