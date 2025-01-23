Avrupa'nın enerji dönüşümünde tarihi eşik: Güneş enerjisi ilk defa kömürü geride bıraktı!

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği'nin elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı 2024'te ilk defa kömürü geride bırakarak önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı.

Düşünce kuruluşu Ember tarafından bugün yayınlanan Avrupa Elektrik Değerlendirmesi'ne göre, güneş enerjisi 2024'te AB elektriğinin %11'ini üreterek, ilk kez %10'un altına düşen kömürü geride bıraktı. AB'nin doğalgaz üretimi üst üste beşinci yıl düşüş gösterdi ve fosil yakıtla elektrik üretimi tarihi bir seviyeye geriledi.

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Yenilenebilir enerjinin payı %47'ye ulaştı

Rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı %17 olurken, üst üst iki yıl doğalgazı (%16) geride bırakmayı başardı. Hidroelektrik santrallerdeki toparlanmayla beraber, AB'nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı %47'ye ulaştı. Fosil yakıtların payı ise %29'a geriledi. AB'de Yeşil Anlaşma öncesi 2019'da fosil yakıtların elektrik üretimindeki payı %39 ve yenilenebilir kaynakların payı %34 olarak hesaplanmıştı.

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Rapora göre, AB ülkelerinin yarısında hali hazırda elektrik üretiminde kömürün payı %5'in altında bulunuyor. Kömür, 2019'da AB'nin üçüncü büyük elektrik üretim kaynağıyken, 2024'te altıncı sıraya geriledi.

Ember, AB'nin son 5 yıldaki yeni rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesiyle 59 milyar euroluk fosil yakıt ithalatından kurtulduğunu hesapladı.

Ember Kıdemli Analisti ve raporun başyazarı Chris Rosslowe konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "AB'nin elektrik dönüşüm süreci son 5 yılda beklenenden daha hızlı ilerledi ama daha fazla gelişim yaşanmasına kesin gözüyle bakamayız. Özellikle kendine özgü zorluklarla ve artan bir teslimat açığıyla karşı karşıya olan rüzgar sektöründe teslimatın hızlandırılması gerekiyor. 2030'a kadar, yıllık ilave rüzgar enerjisi kurulumlarının 2024 seviyelerine kıyasla iki katından fazla olması gerekiyor."

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