Firefox 4.0'ın Final sürümü indirilebilir durumunda

Internet Explorer'dan sonra dünyanın en popüler ikinci tarayıcısı olan Firefox'un, beta versiyonları uzun süredir kullanımda olan 4.0 sürümü indirilebilir durumda. Mozilla tarafından bugün ilerleyen saatlerde veya yarın lanse edilmesi beklenen Firefox 4.0, hem görsel hem de teknik anlamda çok sayıda önemli güncellemeyle geliyor.
Çeşitli FTP sunucuları üzerinden erişilebilen Firefox 4.0, Mozilla Vakfı tarafından tüm zamanların en iyi Firefox sürümü olarak tanımlanıyor. Orjinal planda geçtiğimiz yılın sonlarına doğru pazara sürülmesi beklenen Firefox 4.0, tespit edilen çeşitli hatalar ve artan rekabet koşulları çerçevesinde eklenmesi gereken özellikler nedeniyle ertelenmişti.
Mozilla tarafından 12 Beta ve 2 RC yani Aday Sürümü yayınlanan ve bu açıdan geliştirme çalışmaları adım adım kamuoyu ile paylaşılan açık kaynak tabanlı tarayıcı, 3.6 ve daha önceki sürümlerine kıyasla grafik arayüz açısından daha modern bir kimliğe büründürülürken, kozmetik değişiklikler yeni sürümün sadece görünen yüzünü oluşturuyor.
Özellikle JavaScript performansına yönelik ciddi güncellemelerin yapıldığı tarayıcı, temel internet deneyimini zenginleştirebilmek adına donanımsal hızlandırma, çökme koruyucusu, gizlilik geliştirmeleri ve çoklu dokunmatik desteği gibi güncellemelerle birlikte HTML5, CSS3, SVG ve WebM gibi yeni nesil endüstri standartlarına da tam destek sunuyor.
Firefox 4.0'ı indirmek için; http://www.softpedia.com/progDownload/Mozilla-Firefox-Final-Download-5787.html
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yeni sekme açılan yere + işaretli yere sağ tıkla , özelleştir de.
herkese geçmiş olsun. sonunda çıktı ff4 güle güle kullanalım.
çünkü eklentileri ve adres defteri oldukça dolu ve kalabalık bu açıdan en az risk içeren stabil versiyonu
güncelleme seçeneği ile birlikte gelecektir.
acele etmeyin yoksa olası beta testerlernden biri olursunuz ona göre :)
Güncelleme bekleyeceğiz eklenti sahiplerinden.
Cevabınız için şimdiden teşekkürler...
Aynı şeyi bende merak ediyorum, ancak önlem olarak 3.6.15'in yedeğini aldım, eklentiler ve yer imleriyle birlikte..
Bugün kendi sitesinden işte budur yeni Firefox dediklerinde indirir kurarım. Umarım eklentiler uyumludur..
Ben mozillanın forumunda geziniyordum dün gece, biri şifrelerimi falan nasıl aktarırım diye sormuştu. Cevaben kurulum ile ff4 kullanıcı kayıtlarını ff3'ten alır ve beğenmezseniz geri dönersiniz gibi bir cevap vardı. Bulabilirsem bağlantısını yazarım.
web geçmişiniz, indirmeleriniz, eklentileriniz, ayarlarınız Firefox yazılımından hariç, ayrı bir profil klasöründe tutulur. Firefox'un herhangi bir versiyonunu yüklemeniz/ güncelleştirmeniz bu profil klasörünü etkilemez.
Firefox'un şu anda halihazırda kullandığınız sürümü muhtemelen Program Files/ Mozilla Firefox klasörü altında kuruludur. Firefox 4'ü harddiskinizin başka bir klasörünü seçerek kurabilirsiniz. (Bunun için kurulum aşamasında Hızlı değil Özel kurulumu seçmelisiniz) Bu sayede bilgisayarınızda hem 3.6.X hem de 4.0 versiyonu yüklü olur. Ve aynı profili kullanarak farklı sürümleri (farklı sürümler aynı anda açık olmamak üzere) beraber kullanabilirsiniz.
kimi rc sürümü o diyor !
kimisi ftp de var , sitede yok diyor !
kimisi benim ki otomatik güncelledi diyor !
bu ne arkadaş ,kesin bir bilgi verin Allah aşkına.
Mozilla Firefox 4.0 bugün Türkiye saati ile 16.00 resmi olarak yayınlanacak. Bu andan itibaren mozilla firefox sayfalarında indirme linkleri çıkmış olacak.
RC2 sürümünde herhangi bir bug, hata, eksik çıkmadığı için, Mozilla Firefox 4'ün resmi sürümü RC2 ile aynı olacak. Yani güncelleme, değiştirme yapılmayacak. RC2'yi indirmiş olan arkadaşlar güvenle Firefox 4'ü kullanabilir şu anda.
Mozilla Firefox 4'ün yayınlanması ve tanıtım Türkiye saati ile 15.30'dan itibaren air.mozilla.com/... adresinden canlı olarak yapılacak. Firefox 4 hakkında bilgiler verilecek, yeni arayüz tanıtılacak, Mozilla'nın değişik ülkelerdeki temsilcileri konuşacak, Firefox yazılım geliştiricileri konuşacak.
Sonuç olarak Firefox 4'ü kullanmak isteyen arkadaşlar isterlerse 16.00'yı nekleyip ana sayfadaki linklerden indirebilir, beklemek istemeyenler
mozilla.com/...
adresinden Firefox 4'ün kararlı ve son sürümünü indirerek kullanabilir.
Araştırdım ve ne farkettim biliyor musunuz? donanimhaber.com'da verilen ff4 12.580.000 bayt ve dijital imzası 19:53
Fakat diğer sitelerde (thgtr, shiftdelete, gezginler, tamindir..) verilen ff4 12.415.000 bayt ve dijital imzası 20:08
Hasılı ben resmi yayını bekleyeceğim arkadaş!