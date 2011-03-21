Firefox 4.0'ın Final sürümü indirilebilir durumunda

Internet Explorer'dan sonra dünyanın en popüler ikinci tarayıcısı olan Firefox'un, beta versiyonları uzun süredir kullanımda olan 4.0 sürümü indirilebilir durumda. Mozilla tarafından bugün ilerleyen saatlerde veya yarın lanse edilmesi beklenen Firefox 4.0, hem görsel hem de teknik anlamda çok sayıda önemli güncellemeyle geliyor.

Çeşitli FTP sunucuları üzerinden erişilebilen Firefox 4.0, Mozilla Vakfı tarafından tüm zamanların en iyi Firefox sürümü olarak tanımlanıyor. Orjinal planda geçtiğimiz yılın sonlarına doğru pazara sürülmesi beklenen Firefox 4.0, tespit edilen çeşitli hatalar ve artan rekabet koşulları çerçevesinde eklenmesi gereken özellikler nedeniyle ertelenmişti.

Mozilla tarafından 12 Beta ve 2 RC yani Aday Sürümü yayınlanan ve bu açıdan geliştirme çalışmaları adım adım kamuoyu ile paylaşılan açık kaynak tabanlı tarayıcı, 3.6 ve daha önceki sürümlerine kıyasla grafik arayüz açısından daha modern bir kimliğe büründürülürken, kozmetik değişiklikler yeni sürümün sadece görünen yüzünü oluşturuyor.

Özellikle JavaScript performansına yönelik ciddi güncellemelerin yapıldığı tarayıcı, temel internet deneyimini zenginleştirebilmek adına donanımsal hızlandırma, çökme koruyucusu, gizlilik geliştirmeleri ve çoklu dokunmatik desteği gibi güncellemelerle birlikte HTML5, CSS3, SVG ve WebM gibi yeni nesil endüstri standartlarına da tam destek sunuyor.

Firefox 4.0'ı indirmek için; http://www.softpedia.com/progDownload/Mozilla-Firefox-Final-Download-5787.html