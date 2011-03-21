Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Firefox 4.0'ın Final sürümü indirilebilir durumunda

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
38,7b
1
150
Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Internet Explorer'dan sonra dünyanın en popüler ikinci tarayıcısı olan Firefox'un, beta versiyonları uzun süredir kullanımda olan 4.0 sürümü indirilebilir durumda. Mozilla tarafından bugün ilerleyen saatlerde veya yarın lanse edilmesi beklenen Firefox 4.0, hem görsel hem de teknik anlamda çok sayıda önemli güncellemeyle geliyor.

Çeşitli FTP sunucuları üzerinden erişilebilen Firefox 4.0, Mozilla Vakfı tarafından tüm zamanların en iyi Firefox sürümü olarak tanımlanıyor. Orjinal planda geçtiğimiz yılın sonlarına doğru pazara sürülmesi beklenen Firefox 4.0, tespit edilen çeşitli hatalar ve artan rekabet koşulları çerçevesinde eklenmesi gereken özellikler nedeniyle ertelenmişti.

Mozilla tarafından 12 Beta ve 2 RC yani Aday Sürümü yayınlanan ve bu açıdan geliştirme çalışmaları adım adım kamuoyu ile paylaşılan açık kaynak tabanlı tarayıcı, 3.6 ve daha önceki sürümlerine kıyasla grafik arayüz açısından daha modern bir kimliğe büründürülürken, kozmetik değişiklikler yeni sürümün sadece görünen yüzünü oluşturuyor.

Özellikle JavaScript performansına yönelik ciddi güncellemelerin yapıldığı tarayıcı, temel internet deneyimini zenginleştirebilmek adına donanımsal hızlandırma, çökme koruyucusu, gizlilik geliştirmeleri ve çoklu dokunmatik desteği gibi güncellemelerle birlikte HTML5, CSS3, SVG ve WebM gibi yeni nesil endüstri standartlarına da tam destek sunuyor.

Firefox 4.0'ı indirmek için; http://www.softpedia.com/progDownload/Mozilla-Firefox-Final-Download-5787.html


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar şu yenile ve home tuşlarını sol tarafa taşımak için eklenti filan var mı acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elektronikmühendisi 8 yıl

DH Misafiri
Arkadaşlar şu yenile ve home tuşlarını sol tarafa taşımak için eklenti filan var mı acaba?

yeni sekme açılan yere + işaretli yere sağ tıkla , özelleştir de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pcheveslisi 8 yıl
bence 5 kuruşa yaramaz bi linke tıklıyorsun donup kalıyor tekrar tıkladınmı açılıyor bazen sayfalar tam açılmıyor yükleme imleci dönüp duruyor chrome ye geri döndüm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musiclover 8 yıl
Hız sorunu yaşayanları anlamadım. Kullandığım en hızlı browser.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ÇayLaK KRaL 8 yıl
Yatıp uyuyacağım, tarayıcıdan çıkasım gelmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elektronikmühendisi 8 yıl
sonunda yayınlanmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 8 yıl
Sonunda yayınlanmış gözümüz aydın kurdum harika olmuş yeni ff.hızlıda olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 8 yıl
FF4'ü kurdum bir çok eklenti kullanım dışı, echofon yerine kullanabileceğim onun kadar başarılı, kullanımı basit ve zevkli eklenti var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eoudoxias 8 yıl
güncelleme ile yüklenmiyor yav


herkese geçmiş olsun. sonunda çıktı ff4
güle güle kullanalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 8 yıl
yardım menüsü altında onaylanmış güncellemenin yayınlanmasını bekliyorum
çünkü eklentileri ve adres defteri oldukça dolu ve kalabalık bu açıdan en az risk içeren stabil versiyonu
güncelleme seçeneği ile birlikte gelecektir.
acele etmeyin yoksa olası beta testerlernden biri olursunuz ona göre :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackboard 8 yıl
Üzücü bir haber vereyim eklentilerin hepsi uyumlu değil FF4 e Hatta bendeki eklentilerin 1 hariç hiç biri çalışmadı :S
Güncelleme bekleyeceğiz eklenti sahiplerinden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurakMolla 8 yıl
Firefox'un bu 4 sürümü, 3.6'nın üzerine mi kuruluyor yoksa başka bir tarayıcı olarak mı? Ayrıca eğer üzerine kuruluyorsa, beğenmediğim takdirde, sadece Firefox 4'ü silerek 3.6'nın eski haline dönebiliyor muyum eklentileriyle birlikte?
Cevabınız için şimdiden teşekkürler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 8 yıl

Chayluck

Firefox'un bu 4 sürümü, 3.6'nın üzerine mi kuruluyor yoksa başka bir tarayıcı olarak mı? Ayrıca eğer üzerine kuruluyorsa, beğenmediğim takdirde, sadece Firefox 4'ü silerek 3.6'nın eski haline dönebiliyor muyum eklentileriyle birlikte?

Cevabınız için şimdiden teşekkürler...


Aynı şeyi bende merak ediyorum, ancak önlem olarak 3.6.15'in yedeğini aldım, eklentiler ve yer imleriyle birlikte..


Bugün kendi sitesinden işte budur yeni Firefox dediklerinde indirir kurarım. Umarım eklentiler uyumludur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LORDTEK 8 yıl

Chayluck

Firefox'un bu 4 sürümü, 3.6'nın üzerine mi kuruluyor yoksa başka bir tarayıcı olarak mı? Ayrıca eğer üzerine kuruluyorsa, beğenmediğim takdirde, sadece Firefox 4'ü silerek 3.6'nın eski haline dönebiliyor muyum eklentileriyle birlikte?

Cevabınız için şimdiden teşekkürler...

Ben mozillanın forumunda geziniyordum dün gece, biri şifrelerimi falan nasıl aktarırım diye sormuştu. Cevaben kurulum ile ff4 kullanıcı kayıtlarını ff3'ten alır ve beğenmezseniz geri dönersiniz gibi bir cevap vardı. Bulabilirsem bağlantısını yazarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sirlancelot 8 yıl
Chayluck

Firefox'un bu 4 sürümü, 3.6'nın üzerine mi kuruluyor yoksa başka bir tarayıcı olarak mı? Ayrıca eğer üzerine kuruluyorsa, beğenmediğim takdirde, sadece Firefox 4'ü silerek 3.6'nın eski haline dönebiliyor muyum eklentileriyle birlikte?

Cevabınız için şimdiden teşekkürler...


web geçmişiniz, indirmeleriniz, eklentileriniz, ayarlarınız Firefox yazılımından hariç, ayrı bir profil klasöründe tutulur. Firefox'un herhangi bir versiyonunu yüklemeniz/ güncelleştirmeniz bu profil klasörünü etkilemez.

Firefox'un şu anda halihazırda kullandığınız sürümü muhtemelen Program Files/ Mozilla Firefox klasörü altında kuruludur. Firefox 4'ü harddiskinizin başka bir klasörünü seçerek kurabilirsiniz. (Bunun için kurulum aşamasında Hızlı değil Özel kurulumu seçmelisiniz) Bu sayede bilgisayarınızda hem 3.6.X hem de 4.0 versiyonu yüklü olur. Ve aynı profili kullanarak farklı sürümleri (farklı sürümler aynı anda açık olmamak üzere) beraber kullanabilirsiniz.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elektronikmühendisi 8 yıl
kimi çıktı diyor !
kimi rc sürümü o diyor !
kimisi ftp de var , sitede yok diyor !
kimisi benim ki otomatik güncelledi diyor !

bu ne arkadaş ,kesin bir bilgi verin Allah aşkına.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exerion 8 yıl
resmi sitede hala gozukmuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sirlancelot 8 yıl
Arkadaşlar duruma açıklık getireyim, tartışma son bulsun:

Mozilla Firefox 4.0 bugün Türkiye saati ile 16.00 resmi olarak yayınlanacak. Bu andan itibaren mozilla firefox sayfalarında indirme linkleri çıkmış olacak.

RC2 sürümünde herhangi bir bug, hata, eksik çıkmadığı için, Mozilla Firefox 4'ün resmi sürümü RC2 ile aynı olacak. Yani güncelleme, değiştirme yapılmayacak. RC2'yi indirmiş olan arkadaşlar güvenle Firefox 4'ü kullanabilir şu anda.

Mozilla Firefox 4'ün yayınlanması ve tanıtım Türkiye saati ile 15.30'dan itibaren air.mozilla.com/... adresinden canlı olarak yapılacak. Firefox 4 hakkında bilgiler verilecek, yeni arayüz tanıtılacak, Mozilla'nın değişik ülkelerdeki temsilcileri konuşacak, Firefox yazılım geliştiricileri konuşacak.

Sonuç olarak Firefox 4'ü kullanmak isteyen arkadaşlar isterlerse 16.00'yı nekleyip ana sayfadaki linklerden indirebilir, beklemek istemeyenler
mozilla.com/...
adresinden Firefox 4'ün kararlı ve son sürümünü indirerek kullanabilir.


Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gmbh15 8 yıl
beklemeye devam az kaldi dayanin :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Avionics 8 yıl
ftp yi güncelleyen eleman uyuya kalmış

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LORDTEK 8 yıl
gmbh15
beklemeye devam az kaldi dayanin :D

Araştırdım ve ne farkettim biliyor musunuz? donanimhaber.com'da verilen ff4 12.580.000 bayt ve dijital imzası 19:53
Fakat diğer sitelerde (thgtr, shiftdelete, gezginler, tamindir..) verilen ff4 12.415.000 bayt ve dijital imzası 20:08
Hasılı ben resmi yayını bekleyeceğim arkadaş!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
38725 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Tarayıcılar, Mozilla
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Mobee Nett Tablet 8 video inceleme 8 yıl TTNET işyerim'in bütün detayları bu videoda 8 yıl TTNET ile yeni ADSL tarifelerini ve Fiber Internet'i konuştuk 8 yıl Gigabyte GTX 560 TI Super Overclock video inceleme "1GHz GPU, 4600MHz Bellek hızı!" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim