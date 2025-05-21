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Tam Boyutta Gör Google, zayıf bir şifre tespit ettiğinde Chrome'un şifre yöneticisinin şifrenizi otomatik olarak değiştirmesine olanak tanıyan yeni bir özelliği Google I/O konferansında duyurdu.

Tehlikeli şifreler tespit edilip kolayca değiştirilebilecek

Chrome oturum açma sırasında ele geçirilmiş bir şifre tespit ettiğinde, Google Şifre Yöneticisi kullanıcıya bunu otomatik olarak düzeltme seçeneği sunuyor. Desteklenen web sitelerinde, Chrome güçlü bir yeni şifre oluşturup kullanıcı adına bu şifreyi güncelleyebiliyor.

Google, bu özelliği geliştiricilerin web siteleri ve uygulamalarını bu değişikliğe hazırlamaları için Google I/O etkinliğinde duyurdu. Özellik yıl sonuna doğru kullanıma sunulacak.

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Chrome’un şifre yöneticisi halihazırda güvensiz bir şifreye sahip olup olmadığınızı size bildirebiliyor, ancak şifre değiştirme işlemi manuel olarak yapılması gerekiyor. Chrome'un Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Parisa Tabriz, etkinlikten önce yaptığı brifingde şunları söyledi: "Ancak şifrenizin zayıf olduğunu söylersek, şifrenizi gerçekten değiştirmek zorunda kalmak gerçekten can sıkıcı oluyor. Ve bir şey can sıkıcıysa, insanların bunu gerçekten yapmayacağını biliyoruz. Bu yüzden otomatik şifre değiştirmeyi hem güvenlik hem de kullanılabilirlik açısından bir kazanım olarak görüyoruz. Genel olarak, bu kullanıcılar için kazan-kazan durumu."

Kötü ya da tehlikeye atılmış şifrelerin düzenli olarak otomatik değiştirilip değiştirilmeyeceği sorulduğunda ise, Tabriz Chrome’un kullanıcı onayı olmadan şifreleri değiştirmeyeceğini belirtti ve kullanıcının şifresini değiştirme konusunda kontrol sahibi olmasını sağlamaya odaklandıklarını söyledi.

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Google Chrome, tehlikeli şifreleri otomatik olarak değiştirecek