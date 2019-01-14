Firefox, Flash Player desteğini kaldırmaya hazırlanıyor

Teknoloji Editörü
Bir zamanların efsanevi tarayıcı eklentilerinden Adobe Flash Player'ın sonu görünmeye başladı. Adobe'un 2020 yılı sonunda kullanımdan kaldıracağı Flash Player, Firefox 69 versiyonundan itibaren varsayılan olarak devre dışı bırakılacak.
2020'de Flash desteği tamamen kaldırılacak
Mozilla ilk olarak 2019'un ilk aylarında herhangi bir Flash içeriği yüklendiğinde kullanıcılara uyarı göstermeyi planlıyodu. Ancak şirket bu durumun kafa karışıklığına neden olabileceği gerekçesiyle daha radikal bir karar aldı ve Firefox 69 versiyonundan itibaren Flash Player'ın varsayılan olarak devre dışı bırakılmasını kararlaştırdı.Mozilla bir sonraki adım olarak da Flash Player desteğini tam olarak sonlandıracağını açıkladı. 2020 yılının başından itibaren Firefox sürümlerinden artık Flash Player eklentisi çalışmayacak. 2021 yılında da Firefox, Flash içerikleri güvenlik açığı oluşturabileceği için tamamen engelleyecek.
https://www.ghacks.net/2019/01/12/firefox-69-flash-disabled-by-default/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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