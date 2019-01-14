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Firefox, Flash Player desteğini kaldırmaya hazırlanıyor

Adobe'un 2020 yılı sonlarına doğru kullanımdan kaldıracağı Flash Player, Mozilla'nın Eylül yında piyasaya sürmeyi planladığı Firefox 69 versiyonunda devre dışı bırakılacak.
4 ay
7,8b
2
14
Test Yazılımları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bir zamanların efsanevi tarayıcı eklentilerinden Adobe Flash Player'ın sonu görünmeye başladı. Adobe'un 2020 yılı sonunda kullanımdan kaldıracağı Flash Player, Firefox 69 versiyonundan itibaren varsayılan olarak devre dışı bırakılacak.

2020'de Flash desteği tamamen kaldırılacak

Mozilla ilk olarak 2019'un ilk aylarında herhangi bir Flash içeriği yüklendiğinde kullanıcılara uyarı göstermeyi planlıyodu. Ancak şirket bu durumun kafa karışıklığına neden olabileceği gerekçesiyle daha radikal bir karar aldı ve Firefox 69 versiyonundan itibaren Flash Player'ın varsayılan olarak devre dışı bırakılmasını kararlaştırdı.
Mozilla bir sonraki adım olarak da Flash Player desteğini tam olarak sonlandıracağını açıkladı. 2020 yılının başından itibaren Firefox sürümlerinden artık Flash Player eklentisi çalışmayacak. 2021 yılında da Firefox, Flash içerikleri güvenlik açığı oluşturabileceği için tamamen engelleyecek.

https://www.ghacks.net/2019/01/12/firefox-69-flash-disabled-by-default/ Yorum Yaz
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MonitörKertenkelesi 4 ay en beğenilen
O bi şey değil de bu flash player her bir ayda bir kendini güncelleme istemiyor mu insanı fıtık ediyor. Bir de güncelleşme için kendi sitesine yönlendiriyor ve yüklenirken de kaşla göz arası kendi uygulama ve virüs tarayıcısını sana yüklemeye çalışıyor ise bu işte bir nane var derim ben. Bu yüzden sevmediğim ama onsuz da çalışmayan sayflaar yüzünden yüklemek zorunda kaldığım zımbırtı.
O bi şey değil de bu flash player her bir ayda bir kendini güncelleme istemiyor mu insanı fıtık ediyor. Bir de güncelleşme için kendi sitesine yönlendiriyor ve ...
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mavizaman 4 ay
steve jobs öncü olmasa bunlar sittin sene kaldırmazdı.
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DH Misafiri 4 ay
Şu hantalı kullanan varmı?
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Paetzold 4 ay
Vay be yillarin firefoxu ne hallerde..
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funnel 4 ay
Moziilanın son zamalarda tek yaptığı şey bişeylerin desteğini kaldırıp durmak.
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ylcn123 4 ay
html5 varken gereksiz zaten
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alemburda34 4 ay
İlk kurşun apple'dan gelmişti ondan sonra vuran vurana
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interwap 4 ay
Bazı devlet siteleri %100 flash. Girmek daha da sorun olacak.
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Seyrim 4 ay
Sürekli çöken bir yapısı var.. güzel..
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MonitörKertenkelesi 4 ay en beğenilen
O bi şey değil de bu flash player her bir ayda bir kendini güncelleme istemiyor mu insanı fıtık ediyor. Bir de güncelleşme için kendi sitesine yönlendiriyor ve yüklenirken de kaşla göz arası kendi uygulama ve virüs tarayıcısını sana yüklemeye çalışıyor ise bu işte bir nane var derim ben. Bu yüzden sevmediğim ama onsuz da çalışmayan sayflaar yüzünden yüklemek zorunda kaldığım zımbırtı.
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expressimo 4 ay
Neden peki ?Flaş desteğinin zararı ne ki size ?
1 Yanıt Yanıtla +1
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csh 4 ay expressimo
Web tarayicisini yavaslatma, sayfalarin yukleme suresini uzatma, bircok acik barindirmasi, mobil platformlarla uyumsuz olmasi, HTML5'e gore eski bir teknoloji olmasi.
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Mozilla, Firefox ve
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