Firefox, Flash Player desteğini kaldırmaya hazırlanıyor

Bir zamanların efsanevi tarayıcı eklentilerinden Adobe Flash Player'ın sonu görünmeye başladı. Adobe'un 2020 yılı sonunda kullanımdan kaldıracağı Flash Player, Firefox 69 versiyonundan itibaren varsayılan olarak devre dışı bırakılacak.

2020'de Flash desteği tamamen kaldırılacak

Mozilla ilk olarak 2019'un ilk aylarında herhangi bir Flash içeriği yüklendiğinde kullanıcılara uyarı göstermeyi planlıyodu. Ancak şirket bu durumun kafa karışıklığına neden olabileceği gerekçesiyle daha radikal bir karar aldı ve Firefox 69 versiyonundan itibaren Flash Player'ın varsayılan olarak devre dışı bırakılmasını kararlaştırdı.

https://www.ghacks.net/2019/01/12/firefox-69-flash-disabled-by-default/

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Mozilla bir sonraki adım olarak dadesteğini tam olarakaçıkladı. 2020 yılının başından itibaren Firefox sürümlerinden artık Flash Player eklentisi. 2021 yılında da Firefox, Flash içeriklerioluşturabileceği için tamamen engelleyecek.