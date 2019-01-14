Cadillac'ın ilk elektrikli aracı bir crossover olacak

Lüks otomobil markalarından biri olan Cadillac, Pazar günü yaptığı açıklama ile portföyündeki ilk elektrikli aracın bir crossover modeli olacağını açıkladı.

GM yeni bir elektrikli araç sayfası açıyor

Cadillac markasının üst şirketi olan General Motors, elektrikli araç üreticisi Tesla'ya rakip olmaya hazırlanıyor. Şirket önümüzdeki birkaç yıl içinde üreteceği ve piyasaya süreceği elektrikli araçlarla bu pazarda lider olmayı planladığını duyurdu. Üretilecek olan ilk elektrikli crossover modeli için GM'nin Chevrolet modellerinden Volt veya Bolt da bulunan elektrik mimarisini kullanmayacağı ve yeni bir sayfa açacağı belirtiliyor.

https://www.detroitnews.com/story/business/autos/general-motors/2019/01/13/cadillac-shows-new-electric-car-detroit-auto-show/2552115002/

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General Motors'unönden, arkadan veya dört çekişli olarak üretilecek ve otomobillerinmüşteri ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilecek. Bunlara ek olarak, 2021 yılına kadar her altı ayda bir yeni modelleri duyuracağını da açıkladı.