FitBit Charge 3 görüntüleri sızdırıldı

Teknoloji Editörü
2016 yılında duyurulan FitBit Charge 2, üçüncü nesle terfi ediyor. 30-5 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek IFA 2018 Fuarı'nda tanıtılacak olan FitBit Charge 3, kendini ele verdi.
FitBit Charge 3'ü tasarımsal anlamda selefinden ayıran en dikkat çekici nokta, bilekliğin yan tarafında bulunan butonun kaldırılması oluyor. Cihazın kontrolleri ise dokunmatik OLED ekran üzerinden sağlanacak.
Ayrıca Apple Watch'larda olduğu gibi delikli kayış seçeneğine de sahip olacak FitBit Charge 3'te örme ve silikon gibi birçok kayış seçeneği yer alacak. Teknik özellik tarafında herhangi bir detay sızmazken, FitBit Charge 3'ün IFA 2018'de sergileneceğini söyleyelim.
https://www.nieuwemobiel.nl/084840/11469/Exclusief-Eerste-afbeeldingen-tonen-FitBit-Charge-3.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamlar herşeyi ayrı ayrı satarak köşeyi dönüyor, dünyanın en büyük şirketi oluyor ve bununla övünen FANlar ortaya çıkıyor züğürt tesellisiyle ortalarda gezinerek.
Çin'de beleşe üretim yaptır, 1000 küsür dolara sat hemde sabahlara kadar yağmur çamur demeden kuyrukta bekle, bu telefonu almak için herşeyini satmayı göze al, falan filan.
Hangi marka olursa olsun zerre umrumda değil!
Umarım ironidir.
Adamlar 100$'a kalp atış sensörsüz bileklik sayarken xiaomi 25$'a kalp atış sensörlü şarjı 40 gün giden bileklik yaptı.
Versa desen amazfit'in 2 katı fiyatı var ama ne tasarım ne malzeme kalitesi daha iyi değil. Ayrıca amazfit 10 gün kullanım sunarken versa 1 gün zor dayanıyor.
Zaten versa'nın şarj apayrı sıkıntı. Adamlar 4 gün kullanım diyorlar ama şarjı 6 saat içinde bitenler var
Amazfit bip'trn hiç bahsetmiyorum bile. Versa'nın 4'te bir fiyatına neredeyse aynı kalite.
Miband 3 de mükemmel bir cihaz.
Fitbit'in satmasının tek nedeni Amerikalılar. Adamlar için 25$ ile 100$ arasında pek fark yok. O yüzden veriyorlar.
Xiaomi varken fitbit bi halta yaramaz. Fiyatı desen 2-4 kat pahalı, tasarım desen daha iyi değil, malzeme kalitesi desen daha iyi değil, şarj desen xiaomi'ye göre rezalet ötesi.