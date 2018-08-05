FitBit Charge 3 görüntüleri sızdırıldı

2016 yılında duyurulan FitBit Charge 2, üçüncü nesle terfi ediyor. 30-5 Ağustos tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek IFA 2018 Fuarı'nda tanıtılacak olan FitBit Charge 3, kendini ele verdi.

FitBit Charge 3'ü tasarımsal anlamda selefinden ayıran en dikkat çekici nokta, bilekliğin yan tarafında bulunan butonun kaldırılması oluyor. Cihazın kontrolleri ise dokunmatik OLED ekran üzerinden sağlanacak.

Ayrıca Apple Watch'larda olduğu gibi delikli kayış seçeneğine de sahip olacak FitBit Charge 3'te örme ve silikon gibi birçok kayış seçeneği yer alacak. Teknik özellik tarafında herhangi bir detay sızmazken, FitBit Charge 3'ün IFA 2018'de sergileneceğini söyleyelim.

https://www.nieuwemobiel.nl/084840/11469/Exclusief-Eerste-afbeeldingen-tonen-FitBit-Charge-3.html