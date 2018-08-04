Madencilik yapabilen televizyonla tanışın

Canaan'ın yaptığı açıklamaya göre; şirket, dünyadaki ilk Bitcoin madenciliği yapan televizyon setini üretti. AvalonMiner Inside isimli cihaz, Piyasaya sürülmeyi bekliyor. Madencilik donanımları üreten şirketler arasındaki sıralamada Bitmain'den sonra gelen Canaan, üretim hatlarını çeşitlendirmeyi ve kripto para madenciliğini gündelik hayata entegre etmeyi amaçlıyor.

Üretilen bu haber, saniyede 2.8 trilyonluk hash kapasitesine sahip. Firmanın ürettiği en güçlü madencilik donanımı ise saniyede 11 trilyon hash gücüne sahip. Bu sebeple televizyonun düşük bir kapasitesi olduğu söylenebilir.

Canaan, televizyonda yapay zeka teknolojisinin kullanıldığını ve buna cihazın ses ile kontrol edilebildiğini belirtti.. Ayrıca televizyon, Bitcoin madenciliğinden elde ettiği kazancı anlık olarak hesaplayabilecek.

Birçok kaynakta söz konusu cihazın Bitcoin madenciliği yapacağı yazsa da, yapılan bir açıklamada ”Madencilikten kazanılanlar, Canaan’ın platformundan hediye ve eğlence içeriği satın almak için kullanılabilir.” denildi. Yani televizyonun madencilikten kazandırdığı bir kripto para birimi yerine bir "ödül tokeni" olabilir.

Canaan, gündelik hayatta kullanılan birçok elektronik aleti dijital para madenciliği yapabilir hale getirip madencilik piyasasında, "madenciliği gündelik hayata entegre eden" bir şirket olarak tanınmak ve bu şekilde söz konusu piyasada kendine ayrı bir yer edinmek istiyor.

https://bitcoinist.com/worlds-first-bitcoin-mining-tv-canaan/