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Madencilik yapabilen televizyonla tanışın

Dünyadaki kripto para madenciliği donanımı üreten en büyük ikinci şirket olan Canaan, dijital para madenciliği yapabilen bir televizyon ürettiğini ve bu cihazı piyasaya sürmeye hazırladığını belirtti.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Canaan'ın yaptığı açıklamaya göre; şirket, dünyadaki ilk Bitcoin madenciliği yapan televizyon setini üretti. AvalonMiner Inside isimli cihaz, Piyasaya sürülmeyi bekliyor. Madencilik donanımları üreten şirketler arasındaki sıralamada Bitmain'den sonra gelen Canaan, üretim hatlarını çeşitlendirmeyi ve kripto para madenciliğini gündelik hayata entegre etmeyi amaçlıyor.
Üretilen bu haber, saniyede 2.8 trilyonluk hash kapasitesine sahip. Firmanın ürettiği en güçlü madencilik donanımı ise saniyede 11 trilyon hash gücüne sahip. Bu sebeple televizyonun düşük bir kapasitesi olduğu söylenebilir.
Canaan, televizyonda yapay zeka teknolojisinin kullanıldığını ve buna cihazın ses ile kontrol edilebildiğini belirtti.. Ayrıca televizyon, Bitcoin madenciliğinden elde ettiği kazancı anlık olarak hesaplayabilecek.
Birçok kaynakta söz konusu cihazın Bitcoin madenciliği yapacağı yazsa da, yapılan bir açıklamada ”Madencilikten kazanılanlar, Canaan’ın platformundan hediye ve eğlence içeriği satın almak için kullanılabilir.” denildi. Yani televizyonun madencilikten kazandırdığı bir kripto para birimi yerine bir "ödül tokeni" olabilir.
Canaan, gündelik hayatta kullanılan birçok elektronik aleti dijital para madenciliği yapabilir hale getirip madencilik piyasasında, "madenciliği gündelik hayata entegre eden" bir şirket olarak tanınmak ve bu şekilde söz konusu piyasada kendine ayrı bir yer edinmek istiyor.

https://bitcoinist.com/worlds-first-bitcoin-mining-tv-canaan/ Yorum Yaz
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Eeltorm 10 ay en beğenilen
saçmaladıklar iyice.
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SEO-Uzmanı 9 ay
hiç bir teknik ve bilimsel niteliği içermeyen sırf yorum içeren balon bir haber !
siz bu televizyonla 1 $ kazanamasınız ama bu haberi yayınlayan bu site bu haber paralelinde sayfada geçen süre bazında 100 $ ı garantiledi dene bilir gibi !
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Moving On 9 ay
Şimdi televizyonlara da hackleme girişimleri başlar.
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labtek38 9 ay
Müşterilerinin elektriğini çalıyor işte anlamayacak ne var. Bilgisayarınızdan habersiz yapan ile televizyonunuzdan yapan arasında fark yok. Bunlar yine bir kısmını farklı şekilde paylaşıyor müşteriyle. Suyunun suyu misali.
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LittleHawk 10 ay
Biraz inovatif düşünün
Kripto para üreten Klozet yapın
Artık kendi işini yapan bir tek Klozet kaldı onun da değişmesi lazım
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speed001 10 ay
Şimdi de Televizyon fiyatları artar.
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Sharparrow 10 ay
yılda 1 dolar kazanabilir mi? belki.. yinede sanmıyorum
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Tugrul_512bit 10 ay
Televizyon izleyen para kazanacak, işinde gücünde olan kazanamayacak mı? Yoksa herkes kazanacak ama 2 TV olan 2 kat kazanacak öyle mi?
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Eeltorm 10 ay en beğenilen
saçmaladıklar iyice.
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