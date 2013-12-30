Fitbit güncellemesi ile iPhone 5S'te aksesuar olmadan fitness takibi mümkün hale geldi





Fitness takip cihazları alanında öncü ürünlerden birisi olarak görülen Fitbit, yeni güncellemesi ile ilginç bir yeniliğe imza atıyor.





Fitbit ürünü ile bilindiği gibi atılan adımlar, gidilen mesafe, yakılan kalori, aktivite yoğunluğu ve uyku düzeni gibi pek çok eylem takip edilebiliyordu. Bu da mobil uygulamalar yoluyla oluyordu. Ancak Fitbit cihazı olmadan da uygulamaların bir anlamı yoktu.





iPhone 5S ile birlikte sunulan M7 yardımcı işlemci sayesinde temel fitness takip işlemleri cihazdan bağımsız yerine getirilebiliyor. Fitbit bu özellikten faydalanarak yeni güncellemesi ile iPhone 5S uygulamasını cihazdan bağımsız hale getirdi.





iPhone 5S kullanıcıları artık atılan adımlar, gidilen mesafe, yakılan kalori, kilo takibi gibi işlemleri Fitbit cihazı olmadan da takip edebilecek. Ayrıca kendilerine fitness hedefleri koyacak ve arkadaş ekleyebilecek.



