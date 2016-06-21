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Fitbit’ten uyku odaklı yeni özellikler

Uykunuzun kalitesini artırmaya önem veriyorsanız, Fitbit’in giyilebilir cihazlarına sunduğu yeni Sleep Schedule adındaki güncelleme ile bunu başarabilirsiniz.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Fitbit’ten uyku odaklı yeni özellikler

Giyilebilir cihazların, yaşam kalitenizi artırmaya yönelik daha fazla özellik ile donatıldığını görüyoruz. Giyilebilir cihaz pazarının lideri Fitbit, cihazlarına yaptığı bir güncelleme ile kullanıcıların daha kaliteli uyku uyumasını sağlamayı amaçlıyor.

Fitbit uygulamasının uyku takibi bölümü, benzer teknolojilerden geride kaldığı için eleştiriliyordu. Sleep Schedule adındaki güncelleme ile kullanıcıların kendilerine uyku hedefi belirlemesi veya hatırlatıcılar kurması mümkün hale geliyor.

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Sleep Schedule özelliği ile Fitbit cihazları, kullanıcılardan topladığı geçmiş verileri de hesaba katarak daha kaliteli bir uyku için tavsiyelerde bulunuyor ve hedef belirleyebiliyor. Hedefler kaçırıldığı zaman ise kullanıcıya hatırlatmalarda bulunulabiliyor. Kullanıcılar, bir haftalık uyku performansını görebiliyor.

Uygulama ayrıca yatış ve kalkış saatlerini kullanıcının ayarlamasına da izin veriyor. Daha sonra, bu saatler öncesinde kullanıcıya uyarı yapılıyor. Yine kalkış saatinden önce akıllı alarm ile en iyi zamanda kullanıcı uyandırılıyor. Fitbit, konusunda uzman isimlerle bir araya gelerek, daha iyi bir uyku için çalışmalarını sürdürüyor. Gelecekte daha fazla fonksiyon, Fitbit giyilebilir cihazlarına eklenecek. 

 

https://investor.fitbit.com/press/press-releases/press-release-details/2016/Fitbit-Unveils-Simple-Path-to-Healthy-Sleep-Habits-with-New-Personalized-Sleep-Schedule-Feature/default.aspx Yorum Yaz
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selahattın ısık 2 yıl
Tam yurdum insanlık uygulama...
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