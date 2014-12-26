Flic projesi küçük düğmelere kısayollar atamanızı sağlıyor





Kullandığımız mobil cihazlar daha akıllı hale geldikçe onları kontrol edecek yardımcı aksesuarlara da ihtiyaç artıyor. Bluetooth üzerinden bağlanan bu cihazlar özçekim yapma, çağrıları kabul etme mesaj gönderme veya bildirimleri yansıtma gibi pek çok özelliğe sahip. Flic projesi de bunlardan birisi.





Proje Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanabilen düğme şeklinde bir buton ve bu buton akıllı telefonunuzda pek çok işlevi uzaktan kontrol edebiliyor. Atadığınız kısayollara göre fotoğraf çekebiliyor, navigasyon başlatabiliyor veya alarmı susturabiliyorsunuz.





5 yıla kadar kullanım ömrü sunan Flic üç farklı baskı moduna sahip. Tek dokunuş, çift dokunuş ve uzun dokunuş şeklinde bu modlar farklı uygulamaları çalıştırabiliyor. Sadece gündelik kullanım için değil farklı çözümler için de Flic butonları işe yarayabiliyor. Örneğin büyükanneniz sizi aramak istediğinde resim çerçevesine tutturduğunuz butona tıklıyor ve otomatik olarak telefon sizi aramaya başlıyor.





Ayrıca uyumlu uygulamanın desteklediği akıllı ev bileşenlerine de Flic ile erişebiliyorsunuz. Işıkları kapatmak veya klimayı çalıştırmak bunlardan birkaçı. Ayrıca Flic'in pili değiştirilebiliyor.





Flic projesi ihtiyacı olan miktarı altıya katlamış durumda ve 100$ bağış karşılığında altılı paket hediye ediliyor. Tekli fiyat ise 27$. Projenin sevkiyata başlama tarihi ise Nisan 2015 olarak belirlenmiş durumda.

https://www.indiegogo.com/projects/flic-the-wireless-smart-button